Ausgangssperre in NRW: Laumann klar gegen pauschale Regelung

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich klar gegen eine pauschale Ausgangssperre in NRW und in Deutschland ausgesprochen. „Wenn der Bund hingeht und sagt, ab 100 gilt eine Ausgangssperre, bin ich gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt", erklärte Laumann am Freitag im WDR.

Die Ausgangssperre ist gerichtlich umstritten. In drei Fällen haben Gerichte die Regelung bereits gekippt. Die Urteile sind allerdings noch nichts rechtskräftig. Dementsprechend gilt die dort die Ausgangssperre bis auf Weiteres weiter.

Steigt in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb von drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100, greift die Corona-Notbremse. Dann gelten beispielsweise strengere Kontaktbeschränkungen oder Öffnungsschritte werden zurückgenommen.

Seit der Bund-und-Länder-Runde vom 22. März sind auch Ausgangssperren als Maßnahme gegen steigende Corona-Infektionszahlen möglich.

Wichtig: Sobald in einer Kommune die Notbremse gezogen wird, gelten dort strengere Regeln. Das heißt aber nicht automatisch, dass es dort auch zu einer Ausgangssperre kommt. Die Stadt oder der Kreis stimmt die Maßnahmen mit dem NRW-Gesundheitsministerium ab.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich klar gegen landes- oder bundesweite pauschale Ausgangsbeschränkungen positioniert. Er setze stattdessen weiter darauf, möglichst viele Menschen zu motivieren, sich auf das Coronavirus testen zu lassen, sagte er am Freitag im „Morgenmagazin“ von WDR 2.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich klar gegen eine pauschale Regelung der Ausgangssperre ausgesprochen. Er sieht rechtliche Bedenken. In NRW sind bereits einige Ausgangssperren gerichtlich gekippt worden.

NRW habe für Tests bereits „eine Riesenstruktur aufgebaut“. Er sei sicher, dass die Menschen diese Angebote nicht mehr wahrnähmen, wenn sie sich damit nicht beispielsweise für einen Einkauf in einem Geschäft freitesten lassen könnten.

Ausgangssperre in NRW: "Fundamental einer anderen Auffassung"

Zu einer pauschalen Ausgangssperre sagte er: „Hier bin ich fundamental anderer Auffassung." Auch in NRW gebe es bereits regionale Ausgangsbeschränkungen, darunter in den Kreisen Minden-Lübbecke, Siegen-Wittgenstein, im Märkischen Kreis und in Remscheid - einige bereits gerichtlich beanstandet. „Die Hürden für Ausgangsbeschränkungen sind bei den Gerichten sehr hoch“, stellte er fest. „Wenn der Bund hingeht und sagt, ab 100 gilt eine Ausgangssperre, bin ich gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt.“ Für die Justiz sei das nur Ultima Ratio. „Rechtssichere Ausgangssperren zu machen, ist ein Kunststück.“

Hier gilt derzeit in NRW die Ausgangssperre

Märkischer Kreis (vom Verwaltungsgericht gekippt, aber Urteil noch nicht rechtskräftig)

Kreis Siegen Wittgenstein (vom Verwaltungsgericht gekippt, aber Urteil noch nicht rechtskräftig)

Kreis Minden-Lübbecke

Hagen (vom Verwaltungsgericht gekippt, aber Urteil noch nicht rechtskräftig)

Remscheid

Mülheim

Oberbergischer Kreis (ab Sa., 17. April)

Wuppertal (ab Mo., 19. April)

Mülheim führt Ausgangssperre am Wochenende ein

Die Stadt Mülheim führt eine Ausgangssperre für das kommende Wochenende ein. Von Freitag bis Sonntag dürfen die Menschen ihre Wohnung bzw. ihr Grundstück in der Zeit von 21 bis 5 Uhr nur mit begründeten Ausnahmen verlassen. Ob die Ausgangssperre auch über das Wochenende hinaus gilt hängt von der Entwicklung der Corona-Infektionen ab. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 215,1 hat Mülheim die vierhöchste Inzidenz in NRW.

Der Oberbergische Kreis setzt ab Samstag (17. April) eine nächtliche Ausgangssperre um. Sie gilt von 21 bis 5 Uhr am folgenden Tag. Die Maßnahme ist in einer Allgemeinverfügung enthalten, die der Kreis am Donnerstag veröffentlich hat. Sie gilt vorerst bis zum 2. Mai. Am Freitagmorgen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 248,8.

Am Montag (19. April) wird auch Wuppertal nachziehen: Die Stadt verhängt eine Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. „Wir müssen in dieser Situation Zeit gewinnen, um mit Hilfe der schärferen Regeln die Infektionszahlen wieder herunterzubringen“, sagte Oberbürgermeister Uwe Schneidewind am Donnerstag. Wie lange die Maßnahme gelten soll, ist noch nicht klar. Die Stadt hat noch keine Allgemeinverfügung veröffentlicht.

Ausgangssperre steht in drei Fällen vor dem Aus

Der Märkischer Kreis hat seit dem Abend des 9. April (Freitag) eine Ausgangsbeschränkung zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens. Die Maßnahme ist vorerst bis zum 18. April vorgesehen. Die Regeln für Menden und Balve im Detail

Diese Regelung steht aber nun vor dem Aus: Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat am Dienstagmittag die Ausgangssperre im Märkischen Kreis gekippt. Das Verwaltungsgericht teilte am Dienstag mit, „es bestünden ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung“.

Das Gericht gab einem Mendener Anwalt Recht, der gegen die Maßnahme geklagt hatte. Noch ist der Urteil aber nicht rechtskräftig. Der Kreis will den Eilentscheid nicht akzeptieren, so die Nachricht am Abend: „Das Thema hat aktuell eine große landes- und bundespolitische Tragweite. Darum stehen wir im engen Austausch mit dem Ministerium, das uns ausdrücklich dazu aufgefordert und darin bestärkt hat, in dieser Fragestellung eine Entscheidung der nächsthöheren Instanz herbeizuführen“, erklärte Landrat Marco Voge am Abend. Jetzt wird sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit dem Fall befassen müssen. Wann ist noch unklar. Bis dahin hat die Ausgangssperre erst einmal Bestand. » Lesen Sie dazu: Ausgangssperre im Märkischen Kreis durch Gericht gekippt

Verwaltungsgericht kassiert Ausgangssperre für Siegen - Urteil noch nicht rechtskräftig

Ebenfalls gekippt wurde am Mittwoch die Regelung für den Kreis Siegen-Wittgenstein: Das Verwaltungsgericht Arnsberg hält die für den Kreis Siegen-Wittgenstein verhängte Ausgangssperre nicht für rechtmäßig. Dort galt seit Samstag (10. April) zwischen 21 Uhr und 5 Uhr eine Ausgangssperre. Die Regelung war zunächst bis zum 25. April befristet. Auch hier ist das Urteil noch nichts rechtskräftig, dementsprechend gilt die Regelung weiter.

Möglicherweise Auswirkungen auf andere Städte und Kreise

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung der Stadt Hagen beanstandet. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, habe man ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung und habe daher einem Eilantrag stattgegeben.

In der Großstadt im Ruhrgebiet dürfen die Menschen wegen anhaltend hoher Corona-Neuinfektionszahlen - am Donnerstag lag die Inzidenz bei 267,1 - zwischen 21.00 und 5.00 Uhr nur mit triftigen Gründen ihre Wohnung verlassen.

Ausgangssperre in Hagen: Richter bemängeln Begründung

Die Richter bemängelten in ihrem Beschluss jedoch, dass die Stadt Hagen nicht gut genug begründet habe, warum eine Ausgangsbeschränkung nötig sei, um das Infektionsgeschehen wirksam einzudämmen. Es spreche vielmehr Vieles „für nur eine sehr begrenzte Wirkung“, da ohnehin private Kontakte im Stadtgebiet bereits zuvor stark eingeschränkt worden seien.

Die Stadt habe außerdem nicht untermauern können, dass private Treffen ausschlaggebend für die hohe Inzidenz seien. Ausbrüche fänden auch in Kitas, Schulen und im beruflichen Umfeld statt, so die Richter.» Lesen Sie dazu: Hagen: Ausgangssperre in der Nacht - die wichtigsten Fakten

Die Stadt Remscheid hatte ebenfalls angekündigt, ab Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre zu verhängen. „Die Sieben-Tages-Inzidenz von deutlich über 200 macht eine weitere Verschärfung der bestehenden Kontaktreduzierungen dringend erforderlich“, so die Stadt. Sie gilt ebenfalls von 21 Uhr bis 5 Uhr und ist vorerst bis zum 18. April in Kraft.

Im Kreis Minden-Lübbecke gilt bereits seit dem 24. März eine Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens. Die Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum 16. April. (mit dpa)

