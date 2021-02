Ausgleich für Wochenend-Feiertage? – Was halten Sie davon?

Was Feiertage angeht, ist 2021 ein arbeitnehmer-unfreundliches Jahr: Tag der Arbeit, Tag der Deutschen Einheit, Weihnachten und Neujahr fallen aufs Wochenende.

Berlin. Weil viele Feiertage 2021 aufs Wochenende fallen, fordern Politiker verschiedener Parteien einen Ausgleich für Arbeitnehmer. Wie stehen Sie dazu?

2021 ist ein arbeitnehmer-unfreundliches Jahr: Außergewöhnlich viele Feiertage fallen aufs Wochenende, so zum Beispiel der 1. Mai und der Tag der Deutschen Einheit. Politiker mehrerer Parteien machen sich deshalb dafür stark, dass Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, in diesem Jahr als Corona-Bonus an Werktagen nachgeholt werden dürfen.

Ausgleich für Wochenend-Feiertage als "einfacher Corona-Bonus"?

Dirk Wiese, SPD-Fraktionsvize im Bundestag und Abgeordneter aus dem Hochsauerlandkreis, begründete seinen Vorstoß damit, dass es angesichts der vielen Feiertage am Wochenende "eine Anerkennung und ein einfacher Corona-Bonus" sei, "wenn der darauffolgende Montag dann frei wäre für die Beschäftigten".

Die Linksfraktion im Bundestag hatte schon mehrfach Vorstöße für entsprechende Ausgleichsregelungen unternommen. 2018 wies sie in einem Antrag darauf hin, dass es in mehr als 85 Ländern Kompensationsregelungen für Feiertage gebe, die auf einen Sonntag fallen. (dpa)