Biontech-Impfstoff: Was wissen wir über Langzeitfolgen?

Essen. Die ersten Ergebnisse zum Biontech-Impfstoff sind ermutigend. Aber noch sind Fragen offen. Virologe Dittmer: Was wir wissen und was nicht.

Die Zwischenergebnisse zum Impfstoff BNT162b2 sind ermutigend: Die Schutzrate liegt nach Angaben von Biontech bei über 90 Prozent. Was sagen uns diese Daten genau und was nicht? Wir sprechen im Video-Interview mit Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen über diese Fragen. Außerdem geht es um die Themen "Weihnachten & Corona" und die massenhafte Tötung von Nerzen. Die Fragen im Überblick:

Impfstoff BNT162b2

Die Firmen Biontech und Pfizer haben erste vielversprechende Zwischenergebnisse zu ihrem Impfstoff (BNT162b2) vorgestellt, auch wenn die Phase-3-Studie noch läuft.

Was sind die wichtigsten Zwischenergebnisse und wie sind diese Ergebnisse zu bewerten?

Was weiß man zum jetzigen Zeitpunkt über die Nebenwirkungen dieses Impfstoffs?

Was wissen wir denn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über diesen Impfstoff?

Wenn die weiteren Tests der Phase-3-Studie ebenfalls gute Ergebnisse liefern, kann schon bald mit einer Zulassung gerechnet werden. Wir wissen dann allerdings noch nichts über mögliche Langzeitfolgen.

Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem? Ist so ein Impfstoff dann sicher genug?

Vorgezogene Weihnachtsferien und Vorquarantäne

Was halten Sie von der Idee und wird das Infektionsrisiko dadurch wirklich stark minimiert?

Tötung von Millionen Nerzen

In Dänemark werden Millionen Nerze getötet, weil sie sich vermutlich bei Menschen angesteckt haben, das Virus in den Tieren mutiert ist und sich dann wiederum Menschen angesteckt haben.

Was wissen wir über diese Mutation? Ist das wirklich so gefährlich, dass man 17 Millionen Tiere töten muss?

Besteht denn generell die Gefahr, dass man einen möglichen Corona-Impfstoff jährlich anpassen muss, ähnlich wie bei der Grippeimpfung?

In NRW gibt es keine Nerzfarmen, aber Millionen Nutztiere wie Kühe, Hühner oder Schweine leben hier in Massentierhaltung.

Sind für den Menschen gefährliche Mutationen auch bei diesen Tieren möglich?

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast. Darin sprechen wir unter anderem noch darüber, ob es reichen würde, nur die Risikogruppe zu impfen. Außerdem: Wo stehen wir Weihnachten und müssen wir mit weiteren Lockdowns rechnen?

