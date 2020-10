Bochum ist seit dem Donnerstagmorgen nach Zahlen des Robert-Koch-Institutes Risikogebiet. Doch was heißt das für die Stadt und ihre Einwohner? Nachdem es bereits am Montag einen neuen Landeserlass für Städte gegeben hatte, die ihre Warnstufen 35 erreicht, beziehungsweise die Inzidenz von 50 überschritten hatten, haben sich Bund und Länder hatten sich am späten Mittwochabend auf neue Coronaschutzmaßnahmen geeinigt. Wann die jedoch in Kraft treten soll, ist noch unklar.

Trotzdem werden die Regeln in Kürze auch Bochum betreffen. Die Rede ist da von Sperrstunde in der Gastronomie, einer Erweiterte Maskenpflicht und etwa einer Genehmigungspflicht für private Feste außerhalb der eigenen Wohnung mit mehr als zehn Personen. Treffen mit Freunden sollen in der Öffentlichkeit auf fünf Personen beschränkt werden. Auch ein Verkaufsverbot von Alkohol in den Abendstunden ist angedacht.

Corona in Bochum: Land hat bereits Regeln am Montag veröffentlicht

Das Land hat bereits am Montag einige Regeln veröffentlicht, die nun bei Überschreitung des Grenzwertes 50 auch für Bochum gelten. Einige davon: Seit der Überschreitung der Inzidenzzahl von 35 müssen Besucher von Konzert- und Sportveranstaltungen auch am Sitzplatz eine Maske tragen. Zuvor musste sie nur auf dem Weg zum Platz angelegt werden. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen sind verboten. Das träfe bis zum Jahresende u.a. die nach wie vor angekündigten Gastspiele von Dieter Nuhr (4. Dezember) und Helge Schneider (19. Dezember) im Ruhrcongress. Das Konzert von Ben Zucker am 12. November ist bereits abgesagt.

Sperrstunde im Bermudadreieck? Steigen die Zahlen weiter, könnte es auf der Partymeile in Bochum dazu kommen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Sperrstunde im Bermudadreieck?

Doch welche Einschränkungen erwarten Bochum, wenn nun auch die 50er-Inzidenz erreicht ist? Die Landesverordnung gibt einige Hinweise. So drohen etwa Sperrstunden für die Gastronomie und ein „zeitlich entsprechendes Verkaufsverbot für alkoholische Getränke“, heißt es. Für „vertretbar“ hält das der Gastronom und Vorstand der „Immobilien- und Standortgemeinschaft Bermuda3eck“ (ISG), Christian Bickelbacher. „Die Leute sind ohnehin momentan früher weg.“ Die zaghaften Versuche von Clubkultur treffe das deutlich mehr. „Für die ist das natürlich eine Katastrophe.“

Außerdem sollen bei Veranstaltungen und Versammlungen nur bis zu 250 Menschen in geschlossenen Räumen und 500 Menschen draußen erlaubt sein. Das könnte den Weihnachtsmarkt mit jährlich 1,5 Millionen Besuchern torpedieren, den die Bochum Marketing GmbH ab dem 19. November unter strengen Corona-Bedingungen in der Innenstadt veranstalten will. Das Hygienekonzept wird derzeit im Rathaus geprüft.

Test-Reihe in Seniorenzentren geplant

Auch für Feiern außerhalb der eigenen Wohnung gibt es dann neue Regeln. Während derzeit nur 50 Leute feiern dürfen, (das gilt nach wie vor), sind dann sogar nur noch 25 Menschen erlaubt. Bis zu fünf Leute aus verschiedenen Haushalten dürfen sich treffen, bisher sind es zehn.

Wieder mehr Patienten in Kliniken Zwar sind seit mehr als zwei Monaten keine neuen Corona-Todesfälle in Bochum zu beklagen. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Kliniken behandelt werden müssen, ist aber wieder deutlich gestiegen. Aktuell werden 19 Erkrankte stationär versorgt, davon fünf auf Intensivstationen. Derweil gelten 1320 Frauen und Männer als genesen.

Ab dem 1. November sollen außerdem in Städten, in denen wie in Bochum bereits jetzt der Inzidenzwert von 35 überschritten ist, einmalig alle Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen auf das Coronavirus getestet werden. „Wir wollen alle Kontakte in Alten- und Pflegeeinrichtungen virusfrei halten“, betonte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Wieder mehr Covid-Patienten in Kliniken

Das ist die wohl einzig erfreuliche Nachricht der jüngsten Zeit: Der letzte der bisher 24 Corona-Toten in Bochum war im Sommer zu beklagen. Seither sind keine weiteren Sterbefälle hinzugekommen.

