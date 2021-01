Corona-Impfung: Hätte Termin-Chaos vermieden werden können?

Düsseldorf. Die Kassenärztlichen Vereinigungen hatten gestaffelte Anmeldung vorgeschlagen. NRW-Gesundheitsminister Laumann äußert sich zur aktuellen Lage.

Dauernde Besetztzeichen, zusammengebrochene Webseiten, . Der erste Tag der Terminvergabe für Corona-Impfungen lief chaotisch. Tausende Bürger scheiterten bei dem Versuch, per Telefon oder Internet Termine in ihren örtlichen Impfzentren zu buchen.

Mit so einem großem Ansturm hatten die Kassenärztlichen Vereinigungen, die die Impftermine in NRW organisieren, offenbar auch gerechnet. So habe die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein selbst dem NRW-Gesundheitsministerium im Vorfeld der Terminvergabe ein entzerrtes Verfahren vorgeschlagen. Das Ministerium habe dies laut Medienberichten aber aus Gründen der Gleichbehandlung abgelehnt.

Corona-Impfungen: Gesundheitsministerium lehnte gestaffelte Anmeldung ab

"Eine gestaffelte Information oder Terminvergabe innerhalb dieser Personengruppe hätte eine Reihe von Personen bevorzugt, eine andere Reihe benachteiligt", zitiert "Business Insider" einen Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums.

Hätte das Chaos zum Start also vermieden werden können? Am Dienstagnachmittag wollen nun NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und die Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW über die aktuelle Lage bei der Terminvergabe informieren.

Stiftung Patientenschutz kritisiert Regierung für Terminverfahren

Kritik am Vergabeverfahren gibt es auch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz: „Wenn die Welle zu groß ist, dann bricht sie über dem System zusammen. Das weiß man vorher“, sagte Vorstand Eugen Brysch am Dienstag der Deutsche Presse-Agentur. Es habe schon lange vor dem Start der Terminvergabe in NRW am Montag Warnungen gegeben, dass es bei einer so großen Gruppe von ungefähr einer Million Menschen zu Problemen kommen werde. „Es ist mit Vorankündigung was da geschieht“, betonte Brysch. Man dürfe das System der Terminvergabe nicht am Anfang fahrlässig „vor die Wand fahren“. Besser wäre es gewesen, die Terminvergabe schrittweise mit kleineren Gruppe zu beginnen.

Aber auch das Verfahren selbst ist nach Ansicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz im Vergleich zu anderen Bundesländern schlecht ausgestaltet. Es gebe Bundesländer, in denen man sich als Impfwilliger registriere und dann per Mail einen Terminvorschlag bekomme. Das Vorgehen in NRW mit vielen vergeblichen Versuchen, sich im Internet oder am Telefon einen Termin zu holen, führe zu Frust bei dem Betroffenen.

Am ersten Tag wurden bis 17 Uhr laut Gesundheitsministerium für gut 122.000 Menschen ab 80 Jahren Impftermine in NRW vergeben. Allein bei der KV Nordrhein wurde nach deren Angaben am Montag mehr als 36 Millionen Mal auf die Online-Terminvergabe zugegriffen. (mawo/dpa)