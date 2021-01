Essen/Düsseldorf. Die massiven Technik-Probleme bei der Impftermine-Vergabe in NRW halten an. Weder online noch telefonisch kommen Impfwillige am Mittwoch durch.

Auch am Mittwoch sind die technischen Probleme bei der Impftermin-Vergabe in NRW noch nicht beseitigt. Corona-Impfwillige berichten von Schwierigkeiten.

noch nicht beseitigt. Corona-Impfwillige berichten von Schwierigkeiten. Viele enttäuschte Corona-Impfwillige aus NRW machen den nach den technischen Schwierigkeiten bei der Terminvergabe auf Twitter Luft.

machen den nach den bei der Terminvergabe auf Twitter Luft. Eigentlich sollten die Systeme zur Terminvergabe der Corona-Impfung in NRW wieder stabil laufen. Das zumindest teile die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein am Dienstagabend auf Twitter mit.

Das Chaos um die Terminvergabe für die Impfungen der über 80-Jährigen in NRW hält an. So berichtet eine Essenerin am Mittwochmorgen, dass sie "nach gefühlt 300 gescheiterten Versuchen" zwar endlich an der Impfhotline durchgekommen sei, um einen Termin für ihre 101-jährige Mutter zu vereinbaren. "Der Mann am anderen Ende der Leitung teilte mir dann aber mit, dass wegen eines Serverausfalls derzeit keine Termine vergeben werden können. Das kann doch nicht wahr sein", ärgert sich die Frau.

"Verzögerungen" ist gut! Es geht halt seit über 48 Stunden schlicht und einfach GAR NIX!! Das ist bitter und für Senioren schlicht unzumutbar. Hier gehts halt nicht um ne Konzertbuchung oder ein neues Videospiel. Hier gehts um Menschenleben. Da hilft auch kein #vertroestenbackend — Christian (@ChrisVomRhein) January 27, 2021

Die Terminvergabe für NRW wird über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVN) und die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) organisiert. Auf Anfrage bei der KVN heißt es: "Nach Auskunft unserer Fachabteilung verzeichnen wir aktuell trotz bereits eingeleiteter etlicher Gegenmaßnahmen heute Morgen eine hohe Last auf unseren Termin-Buchungssystemen. Dadurch kommt es derzeit leider zu Verzögerungen bei den Buchungen über das Call-Center sowie über unsere Impftermin-Service-Website."

Bei vielen Impfwilligen wächst der Ärger

Der KVN-Sprecher sagte "Maßnahmen zur zeitnahen Abhilfe" zu. Viele enttäuschte Impfwillige machen unter anderem bei Twitter ihrem Ärger Luft: "Toll. Registrierung ist ja schön und gut. Nutzt aber nichts, wenn man danach nicht weiterkommt oder einen Terminkalender findet, der bis Januar 2031 voll ist", schreibt ein Nutzer.

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie unsere kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Noch am Dienstagabend hatte die KV Nordrhein auf Twitter darauf hingewiesen, dass die System wieder stabil laufen und neue Termine frei geschaltet wurden - offensichtlich war das nur von kurzer Dauer.

Die Corona-Impfung in NRW und Deutschland: Hier gibt es weitere Informationen: