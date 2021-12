Kinderimpfung Corona-Impfungen für Kinder in NRW starten schon am Montag

Köln. Bereits ab Montag können in NRW die Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren beginnen. So sollen die Impfungen in Nordrhein-Westfalen ablaufen.

Die ersten Impfungen mit dem Corona-Kinderimpfstoff für Fünf- bis Elfjährige starten an diesem Montag (13. Dezember) in Nordrhein-Westfalen. Einige Kinderärzte wollen den Stoff auch schon an diesem Tag verimpfen. Der Apothekerverband Nordrhein geht davon aus, dass der spezielle Impfstoff im Laufe der Woche flächendeckend in den Praxen ankommen wird.

Impfungen ab Freitag auch bei kommunalen Impfstellen

In den Impfstellen der Kommunen und Kreise soll es für Kinder zwischen fünf und elf Jahren von Freitag, 17. Dezember an ebenfalls ein Angebot geben, wie das Gesundheitsministerium im Vorfeld mitgeteilt hatte. Mindestens die Hälfte der Kinderimpfungen dort soll mit Termin vergeben werden.

Für Fünf- bis Elfjährige wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden.

Hoher Ansturm auf Kinderimpfungen möglich

Nachdem die Stiko die Einschätzung gegeben hat, dass die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden kann, werden die Kinderärzte nun mit Anfragen überhäuft.

„Es gibt einen Ansturm auf Beratung“, hatte der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein, Axel Gerschlauer, schon am Freitag erklärt. Zahlreiche Anfragen von Eltern erreichten die Praxen per Telefon, Mail und auch vor Ort in den Sprechstunden selbst.

Dass es nun auch einen Ansturm auf die Kinderimpfungen geben wird, hält der Bonner Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin für möglich. Dabei mache der Anteil der Kinder mit einer wirklichen Indikation nur etwa ein bis zwei Prozent aus.

Noch kein Impfstoff für Kinder unter fünf

Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Der Bund stellt deutschlandweit zunächst 2,4 Millionen Impfdosen zur Verfügung und verteilt sie nach dem Anteil der Kinder der Altersgruppe auf die einzelnen Länder. (dpa)

