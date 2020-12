Corona in Herne: Für das Impfzentrum werden Ärzte gesucht

Herne/Dortmund. In Kürze sollen auch die Herner gegen das Coronavirus geimpft werden. Für den Betrieb des Impfzentrums werden noch Ärzte und Helfer gesucht.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe wird in den Impfzentren den medizinischen Teil der Impfung vorbereiten und begleiten. Wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilt, gehört dazu neben der Impfung selbst auch die Impfaufklärung. Nun werden Helfer gesucht.

Die Zentren würden voraussichtlich von montags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein, der Arbeitseinsatz wird in zwei Schichten eingeteilt, heißt es in einer Mitteilung. In Herne soll ein Impfzentrum voraussichtlich eingerichtet werden, hat die Stadt in dieser Woche mitgeteilt.

Herne: Impfteams fahren in die Pflegeheime

Außerdem führen mobile Impfteams unter anderem Pflegeheime an und versorgten dort die Bewohner mit den Dosen. Bereits jetzt hätten sich viele Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal gemeldet und ihre Mitarbeit in den Zentren angeboten. „Wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen jetzt jede helfende Hand, jede Ärztin, jeden Arzt, jede medizinische Fachangestellte und jede Person, die im medizinischen Bereich tätig ist“: Mit diesen Worten appelliert der Vorstand an potenziellen Helfer, sich einzubringen.

Interessierte können sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung melden unter www.karriere-kvwl.de/jobs .