Corona in NRW: 250.000 Schüler gehen schon wieder zur Schule

Essen. Die wichtigsten Coronavirus-Entwicklungen in NRW im Überblick: Bund und Länder beraten heute über weitere Lockerungen. Die Erwartungen sind groß.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen zwar weiter, allerdings zeigen die von der Politik verabschiedeten Regeln Wirkung. In NRW liegt die Zahl der bestätigten Neuinfektionen bei 167 und stieg insgesamt auf 33.712 Infizierte (Stand Dienstag, 5. Mai).

Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite. Viele wichtige Leserfragen beantworten wir in unserem FAQ Coronavirus.

Update, 11.48 Uhr: Vor der geplanten weiteren Öffnung der Schulen hat das NRW-Schulministerium eine positive Zwischenbilanz zur bisherigen teilweisen Wiederaufnahme des Unterrichts gezogen. Die Rückkehr der ersten Schüler am 23. April nach der Corona-Zwangspause - ausschließlich aktuelle Abschlussjahrgänge - sei „weitestgehend problemlos“ verlaufen, hieß es in einem Bericht von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an den Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags am Mittwoch.

Die ersten Rückmeldungen aus den Schulen zeigten auch, dass es in den überwiegenden Fällen „keine gravierenden Probleme bei der Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienestandards“ gebe. Mehr als zehn Prozent der gut 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen seien wieder in die Klassenräume zurückgekehrt. An diesem Donnerstag - 7. Mai - sollen die rund 160.000 Viertklässler den Anfang in den Grundschulen machen.

Bund und Länder beraten über weitere Lockerungen

Update, 09.40 Uhr: Vor dem Bund-Länder-Treffen über den weiteren Kurs in der Corona-Krise an diesem Mittwoch hat auch die NRW-Landesregierung weitere Lockerungen in Aussicht gestellt. Starkbierfeste, Karneval und Ischgl werde es zwar lange nicht geben, sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstagabend im ZDF-„heute journal“.

Auch Nordrhein-Westfalen hat nach seiner Aussage Anpassungspläne für die Corona-Maßnahmen in der Schublade - auch für die Bereiche Handel, Hotel und Gastronomie. „Wir selbst haben den Plan ebenfalls erstellt, aber bisher zurückgehalten“, sagte Laschet, nachdem andere Bundesländer wie Bayern schon am Dienstag und damit einen Tag vor der Bund-Länder-Schalte umfangreiche Lockerungspläne angekündigt hatten. „Wenn ich das sehe, was die Kollegen machen, wird das in sehr vielen Ländern sehr ähnlich sein.“ NRW erlaubt ab Sonntag Besuche in Alters- und Pflegeheimen unter Auflagen wieder.

Der Bund will die Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Deutschland weitgehend den Ländern überlassen. Er besteht aber auf einer Obergrenze von Neuinfektionen, ab der wieder härtere Beschränkungen greifen müssen. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Mittwoch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Auf jeden Fall sollen Viertklässler von diesem Donnerstag an wieder in die Grundschulen zurückkehren. Mit Blick auf Handel, Gastronomie und Hotellerie im Land sagte Laschet, die Landesregierung habe umfangreiche Anpassungspläne für die Corona-Maßnahmen in der Schublade. „Wenn ich das sehe, was die Kollegen in anderen Bundesländern machen, wird das in sehr vielen Ländern sehr ähnlich sein.“

Corona in NRW: Ikea reagiert auf Kunden-Ansturm auf Filialen

Update, Mittwoch, 05.49 Uhr: Nach dem großen Ansturm auf mehrere Ikea-Filialen in NRW am vergangenen Wochenende will der Möbelriese mehr Personal einsetzen, um die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Man wolle in den Wartebereichen mehr Personal als zuletzt einsetzen und weitere Hinweise zu den geltenden Abstandsregeln verbreiten, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Ohnehin gehe Ikea bei seinem Sicherheitskonzept über die behördlichen Auflagen hinaus, hieß es: "So stellen wir sicher, dass sich maximal eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche im Einrichtungshaus aufhält – erlaubt wäre in NRW eine Person pro 10 Quadratmeter."

Corona in NRW: Ab Muttertag wieder Besuche in Altenheimen möglich

Update 15.33 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat Lockerungen für Alten- und Pflegeheime angekündigt. Ab dem Muttertag am kommenden Sonntag, 10. Mai, seien wieder Besuche möglich, unter bestimmten Bedingungen. Ausgenommen seien allerdings Einrichtungen, in denen es akute bestätigte Corona-Fälle gibt, stellte Laumann klar.

Insgesamt gehe es um 2200 stationäre Einrichtungen in NRW mit insgesamt etwa 170.000 Bewohnern, sagte Laumann. „Unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie war das generelle Besuchsverbot in den Pflegeheimen und den Einrichtungen der Eingliederungshilfe wohl die Maßnahme, die am meisten weh getan hat. Die dort lebenden Menschen haben besonders unter den bestehenden Kontaktverboten gelitten", erklärte der Minister: "Ich habe immer betont: Wenn es die Situation erlaubt, müssen wir das so schnell wie möglich wieder aufheben“.

Lockerungen werde es auch für Behinderteneinrichtungen geben, sagte Laumann. Ebenso sollen die Behindertenwerkstätten in Kürze wieder ihre Arbeit aufnehmen, kündigte Laumann an.Zur Tagespflege gibt es laut Laumann noch keine Aussicht auf Lockerungen.

Coronavirus in NRW: 167 neue Infizierte, doch die Kurve flacht ab

Update 13.50 Uhr: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist im Vergleich zu Montag um 167 auf jetzt landesweit 33.712 bestätigte Corona-Fälle gestiegen. Zudem stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der schweren Lungenerkrankung Covid-19 um 41 auf 1331 Menschen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Insgesamt gelten jetzt 26.280 erfasste Infizierte als genesen, das sind 440 mehr als am Montag. Damit flacht sich die Kurve der Infizierten weiter ab.

Coronavirus in NRW: Industrie verzeichnet Rückgang bei Aufträgen

Update 11.29 Uhr: Zu Beginn der Corona-Krise ist die Zahl der Aufträge zurückgegangen: In den NRW-Betrieben des verarbeitenden Gewerbes gingen im März preisbereinigt rund neun Prozent weniger Aufträge ein als zur gleichen Zeit im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Insbesondere bei den Bestellungen aus dem Ausland kam es zu massiven Einbrüchen: Bei Verbrauchsgütern lag der Rückgang bei 23 Prozent, bei Investitionsgütern sogar bei 29 Prozent. Im Inland hingegen gab es - zumindest bei den Verbrauchsgütern - einen Anstieg von 13 Prozent.

Coronavirus in NRW: Einbruchszahlen gehen um fast 40 Prozent zurück

Update, 9.13 Uhr: In der Corona-Pandemie wird vorläufigen Zahlen zufolge deutlich weniger in Wohnungen und Wohnhäuser eingebrochen. Dieser Trend, der sich schon im März abgezeichnet hatte, setzt sich im April fort, wie eine Länder-Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Während vom 1. März bis 26. April 2019 genau 3856 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert wurden, waren es laut NRW-Innenministerium im gleichen Zeitraum dieses Jahres 2336. Das entspricht einem Rückgang von fast 40 Prozent.

Coronavirus in NRW: Weitere Todesfälle gemeldet

Update vom 5. Mai, 8.42 Uhr: Die Stadt Essen hat am Montagabend zwei weitere Todesfälle gemeldet. Am Sonntag ist ein 63-jähriger Mann im Altenessener Marienhospital verstorben, am Montag starb eine 56-Jährige im Uniklinikum. Beide Patienten, heißt es, hatten "erhebliche Vorerkrankungen". Und auch die Stadt Mülheim meldet ein weiteres Todesopfer: Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstag verstorben. Damit ist er die achte Person, die an den Folgen des Coronavirus in Mülhiem gestorben ist. Über mögliche Vorerkrankungen konnte die Stadt noch keine Auskunft geben. Bislang sind in Mülheim sieben Männer und eine Frau an den Folgen dem Virus gestorben.

