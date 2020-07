Corona NRW - Probebetrieb: Tönnies darf wieder zerlegen

Essen. Nach dem Zwangsstopp wurde die letzte Verfügung gegen Tönnies aufgehoben. Der Fleischbetrieb darf nun wieder zerlegen. Der Corona-Überblick.

Abstands- und Maskenpflicht bleiben mindestens bis zum 11. August bestehen. Insgesamt werden die Corona-Regelungen in NRW weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht.

und der gibt es in unserem Newsblog. Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

Corona in NRW: Tönnies darf wieder zerlegen

Vier Wochen nach dem Zwangsstopp beim Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hat die Stadt am Donnerstagabend die letzte Verfügung gegen das Unternehmen aufgehoben. Tönnies darf jetzt auch wieder Schweine zerlegen, wie die Stadt Rheda-Wiedenbrück am Abend mitteilte. Nach einer Begehung von Experten und Gutachtern sei das von Tönnies vorgelegte Hygienekonzept von allen beteiligten Behörden abgenommen worden, heißt es in der Mitteilung des Bürgermeisters.

Um das Infektionsrisiko mit Coronaviren zu minimieren, musste das Unternehmen Trenn-Elemente aus Plexiglas und bessere Filtersysteme für die Umluft in der Produktionshalle einbauen. Für Freitag war bereits ein Probebetrieb in dieser Produktionsstufe angekündigt worden. Tönnies hat damit jetzt auch die amtliche Freigabe, die die Zerlegung von maximal 10.000 Tieren erlaubt. Anschließend sei ein schrittweises Hochfahren des Bereichs denkbar. Details würden nach dem Probebetrieb festgelegt.

Tönnies hatte am Tag der Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs in Rheda-Wiedenbrück am Donnerstag etwa 8000 Schweine geschlachtet. Die Stadt hatte hierfür am Mittwoch die Wiederaufnahme erlaubt.

Tönnies schlachtet am Hauptsitz in Ostwestfalen im Normalbetrieb pro Tag je nach Marktlage zwischen 20.000 und 25.000 Schweine. 30.000 sind von den Behörden genehmigt.

infiziert. Bei der Suche nach der Ursache hatte eine erste Analyse den Verdacht auf die Umluftanlage gelenkt. Mit deren Hilfe wird die wärmere Atemluft der körperlich hart arbeitenden Beschäftigten abgesaugt, auf 6 bis 10 Grad gekühlt und bislang ohne Filter zurück in die Produktion geführt. Der Bonner Wissenschaftler Martin Exner hatte die Luftumwälzung in dem noch vorläufig bis zum 17. Juli geschlossenen Werk als einen möglichen Faktor für die Virus-Ausbreitung benannt.

Corona in NRW: Greenpeace protestiert gegen Tönnies

Die Umweltorganisation Greenpeace hat am Donnerstag beim Schlachtkonzern Tönnies gegen die Arbeit der Fleischindustrie demonstriert. Am Morgen landeten nach Beobachtungen eines dpa-Reporters Aktivisten mit motorisierten Gleitschirmen auf dem Dach einer Halle des Werks. Neben dem sich drehenden Firmenlogo von Tönnies an der Firmenzentrale in Rheda-Wiedenbrück entrollten sie ein Banner mit dem Schriftzug „Schluss mit dem Schweinesystem“. Tönnies hatte am Donnerstagmorgen nach rund vierwöchiger Corona-Zwangspause an seinem Stammsitz wieder den Schlachtbetrieb aufnehmen dürfen.

Mit einem Gleitschirm landeten Greenpeace-Aktivisten auf dem Dach der Tönnies-Fabrik und hingen das Banner auf - eine Protestaktion. Foto: dpa

Corona NRW: Gesundheitsminister beharrt auf Konsequenzen aus Fall Tönnies

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann besteht auf politische Konsequenzen des Corona-Ausbruchs bei Tönnies, auch wenn der Schlachter seine Produktion am Stammsitz wieder hochgefahren hat. Werkverträge über Subunternehmer seien der Grund für den Ausbruch gewesen. „Für mich ist völlig klar, die Werkverträge in der Fleischindustrie müssen verboten werden“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Das gleiche gelte für die Zeitarbeit in der Branche. Er warte darauf, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bald Gesetzesvorschläge vorlege.

Laumann geht davon aus, dass Tönnies keinen Regress für die vierwöchige Zwangspause geltend machen kann. „Ich glaube, dass er keinen Anspruch hat.“ Deutschlands größter Schlachtbetrieb sei nicht nur aus Gründen des Infektionsschutzes, sondern auch „ordnungsbehördlich“ geschlossen worden. „Sie können sicher sein, dass die Behörden in Nordrhein-Westfalen freiwillig keinen Cent an Tönnies bezahlen werden.“ Auch die Testungen ihrer Mitarbeiter müssten Großbetriebe in der Fleischindustrie selber zahlen. Und wenn die Behörden dort ständig kontrollieren müssten, könne das auch nicht alles der Staat zahlen.

Landesregierung: Lokale Ausreisebeschränkungen können hilfreich sein

Aus Sicht der NRW-Landesregierung können lokale Ausreisebeschränkungen bei Corona-Hotspots hilfreich sein. Sie müssten aber „mit Blick auf einen realistischen effektiven Vollzug räumlich und zeitlich klar begrenzt sein“, sagte ein Regierungssprecher dem Kölner Stadt-Anzeiger. Maßnahmen in einer neuen Hotspot-Strategie müssten „schnell und effektiv sein“. Ihre Verhältnismäßigkeit müsse dadurch gewahrt werden, „dass sie noch mehr als bisher auf das lokale Ausbruchsgeschehen fokussiert werden“.

Andere Bundesländer sehen lokale Ausreisesperren in Regionen mit einem starken Ausbruch kritisch bis ablehnend. „Für den Freistaat können wir so etwas nahezu ausschließen“, teilte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigte sich skeptisch, ebenso der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung. Am Donnerstag wollen die Länder weiter beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor für lokale Ausreiseverbote geworben.

Ministerin Gebauer: Schulen können ab sofort Geräte für ihre Schüler bestellen

Wie geht's weiter mit der Digitalisierung der Schulen? Welche Ideen und Ziele hat das Land für das "Lernen auf Distanz" zu Coronazeiten und darüber hinaus? NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat am Donnerstag die Maßnahmen des Landes vorgestellt.

Distanzunterricht und Leistungsbewertung: Wie beim Präsenzunterricht gebe es auch beim Distanzlernen eine Teilnahmepflicht, betont Gebauer. Neben der technischen Ausstattung dafür kommt nun auch ein rechtlicher Rahmen. Dieser regelt, dass Distanzunterricht als tatsächlich erteilter Unterricht bewertet wird. Heißt auch: Dauer und Inhalt des Distanzunterrichts muss dem Präsenzunterricht gleichwertig sein. Zudem werde ein pädagogisches Konzept erarbeitet, das zum Schulstart fertig sein soll. Aber: Distanzunterricht sei nicht immer digitaler Unterricht, betont die Ministerin. Mitunter ersetze der "Fernunterricht" lediglich den Unterricht in der Klasse, sofern kein Präsenzunterricht möglich sei. Das könne auch weiterhin analog passieren, also auf Papier.

Digitalisierung: 178 Millionen Euro stehen für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung – 103 Millionen Euro für die Ausstattung der Lehrkräfte. Die Zahlen sind nicht neu, aber: Ab sofort können Schulen aus diesem Fördertopf Geräte und Technik für die Klassen anschaffen. Förderfähig ist auch alles, was seit Beginn der Krise schon angeschafft wurde. Damit herrscht (relative) Planungssicherheit. Einheitliche Geräte für alle gebe es aber nicht, zumal schon einige Schulen ausgestattet seien, so Gebauer. Ob aber für alle Schulen komplette Klassensätze von Geräten bis Schuljahresbeginn bereitstehen seien sei fraglich: Ausschreibung, Bestellung, Lieferung – das brauche Zeit. Allerdings: Es müsse nicht jeder Schüler ein Endgerät bekommen. Die Verteilung der Leih-Geräte liegt in der Entscheidungsgewalt der Schule. Sofern kein Distanzunterricht (wie bei einem neuen Corona-Ausbruch) nötig ist, bleiben die Geräte in der Schule und werden auch im Unterricht genutzt. Übrigens: Die 178 Mio. Euro für Schüler-Endgeräte (Rechner und Tablets, keine Smartphones) berechnen sich aus der Zahl der 356.000 sozial schwachen NRW-Schüler mal 500 Euro für ein Gerät.

Zudem haben sich die Länder darauf geeinigt, dass die Kommunen einfacher an Fördergelder kommen, erklärte Gebauer. Auch in der Lehrerausbildung soll sich etwas tun: Es fließen mehrere Millionen in die technische und räumliche Ausstattung der Lehramts-Ausbildungszentren – inklusive Dienstgeräten.

Corona in NRW: Ruf nach Quarantäne für Mallorca-Heimkehrer

Die hemmungslosen Feiern deutscher und britischer Mallorca-Urlauber unter Missachtung von Hygienevorschriften lösen bei Medizinern und Landespolitikern in NRW Entsetzen aus. Der Ruf nach Quarantäne für Urlaubsrückkehrer von den Balearen wird lauter.

Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte Pläne, die Urlauber an den Kosten für die Tests zu beteiligen. Derzeit werde dazu eine Gebührenordnung erarbeitet. Für den Fall, dass das RKI Mallorca und Spanien als „Risikogebiet“ einstufen sollte, würde die Quarantänepflicht auch für diese Urlauber gelten, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). „Auch die Landesregierung beobachtet die Infektionsgeschehen auf Mallorca aufmerksam“, sagte er dieser Redaktion.

Corona: Urlauber sollen an Kosten für Corona-Tests beteiligt werden

Die NRW-Landesregierung will Touristen, die im Urlaub ein Risikogebiet bereist haben, entweder für 14 Tage in Quarantäne schicken oder an den Kosten für einen Corona-Test beteiligen. Die Menschen sollten sich sehr gut überlegen, ob sie wirklich in ein vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenes Risikogebiet fahren, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Rande einer Veranstaltung der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag) in Mönchengladbach: „Ich persönlich würde das nicht tun.“ Das NRW-Kabinett habe am Sonntag beschlossen, dass es eine Einreiseverordnung geben werde, sagte Laumann.

„Wenn man in ein Risikogebiet fährt, muss man anschließend für 14 Tage in Quarantäne oder sich freitesten lassen.“ Die Krankenkassen würden zwar die Laborkosten dafür zahlen, aber die Gesundheitsämter würden Gebühren nehmen. „Ich finde, wenn jemand in Urlaub in ein Risikogebiet fährt, ist es nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft, das Freitesten zu finanzieren“, sagte Laumann.

Bei Schnupfnase Kita-Verbot: Breite Kritik an Corona-Vorgaben

Der Ausschluss von Kitakindern mit geringfügigen Krankheitssymptomen von der Betreuung stößt auf breite Kritik. Sowohl Kinderärzte als auch Alleinerziehende, Gewerkschafter und Oppositionspolitiker fordern von der Landesregierung neue, praxistaugliche Corona-Schutzregeln.

Der Verband der Kinder- und Jugendärzte habe deshalb das Robert Koch-Institut gebeten, „Krankheitskriterien, die ein Fernbleiben von der Kita auslösen, risikoangepasst und umsetzbar zu präzisieren“, berichtete der Sprecher des Landesverbands Nordrhein, Edwin Ackermann, der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Die jetzige Regelung werde ansonsten „im Herbst zu einem Kollaps der Eltern und unsäglichen Praxisorganisationsproblemen führen“, warnte der Kinderarzt aus Tönisvorst. „Kinder werden völlig sinnlos laufend aus der Betreuung heraus genommen.“

Das Familienministerium plant vorerst allerdings keine Neuregelungen. Die derzeitigen Empfehlungen zum Umgang mit kranken Kitakindern gälten zunächst bis Ende August, teilte ein Sprecher mit. Die Umsetzung der Empfehlungen obliege den Trägern und Leitern der Kitas sowie Kindertagespflegestellen vor Ort.

Corona: So entwickeln sich die Infektionszahlen in NRW und Deutschland

Wie entwickelt sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in diesen Tagen? Sie steigt weiter, aber langsamer. Die Statistiken finden Sie in unserem Monitor für Nordrhein-Westfalen und im Überblick für ganz Deutschland mit allen Details.

