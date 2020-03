Corona in NRW: Jetzt über 14.000 Infizierte und 125 Tote

Düsseldorf. Land plant Gesetz für jetzige und künftige Pandemie-Lagen. Niederländische Provinz Zeeland schickt alle Touristen nach Hause. Unser Newsblog:

>>> Springen Sie hier direkt zu den aktuellsten NRW-Meldungen

14.219 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 30. März, 10 Uhr). 125 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben .

sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 30. März, 10 Uhr). sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus . Die Landesregierung plant Notstandsgesetze und sieht vor dem Hintergrund der Pandemie "dringenden Anpassungsbedarf" in der Gesetzgebung .

plant Notstandsgesetze und sieht vor dem Hintergrund der Pandemie . Ärzte fordern bundesweite Verteilung von neuen Corona-Patienten. Der Newsblog zum nationalen und internationalen Geschehen.

Hier finden Sie unsere Newsblogs aus den Städten.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

..

Coronavirus in NRW - Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand Neue Corona-Fälle, neue Restriktionen, neue Hoffnung? Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Jetzt hier bestellen. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



12.11 Uhr: Die Innenstädte im Altkreis Brilon sind menschenleer. Nur vereinzelt sind Passanten sind auf den Straßen: Folge des Kontaktverbots, das infolge der Ausbreitung des Coronavirus verhängt wurde. Ordnungsamt und Polizei kontrollierten am Wochenende erneut die Einhaltung des Kontaktverbots. Bilanz: Es gab einige Verstöße.

11.48 Uhr: In Gelsenkirchen sind ab sofort auch die Trauerhallen auf den städtischen Friedhöfen bis auf Weiteres geschlossen. Bei Abschiedsfeiern werden vor den Gebäuden offene Pavillons als Wetterschutz aufgebaut. Die Gelsendienste weisen auch noch einmal darauf hin, dass Bestattungen im engsten Familien- und Freundeskreis staffinden müssen. "Es wird empfohlen, die Trauergemeinde auf maximal zehn Personen zu begrenzen. Trotz des besonderen Anlasses sind auch bei den Beerdigungen die Verhaltensregeln zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos zu beachten", heißt es in der Mitteilung des städtischen Dienstleisters.

11.42 Uhr: In Zeiten leerer Supermarktregale bestellen immer mehr Menschen Lebensmittelkisten. Wie die Lieferanten versuchen, dem Andrang gerecht zu werden:

11.33 Uhr: Bei den Anhängern des von Schalke 04 schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger. Der Club hat seine Fanartikel stark reduziert. Fast jedes Teil im Online-Shop „store.schalke04.de“ ist zurzeit günstiger zu erwerben. Das aktuelle Heimtrikot kostet statt 84,95 Euro nur noch 49,95 Euro, das Auswärts-Leibchen im Damenschnitt in Weiß ist um fast die Hälfte auf 44,95 Euro heruntergesetzt.

Die meisten Artikel sind um bis zu 40 Prozent reduziert. „Das hat aber nichts mit Corona zu tun. Wir reduzieren immer ab Mitte März, um Platz zu schaffen, wenn die neue Ware kommt“, versicherte ein Sprecher am Montag. Was sich allerdings geändert habe, sei, dass alle Artikel ohne Kosten verschickt werden, weil alle Fanshops geschlossen sind. „Versandkosten bleiben zuhause“, heißt es dazu auf der Homepage.

11.17 Uhr: Im Streit um den Mietzahlungsstopp wirbt die Essener Schuhkette Deichmann um Verständnis und betont: „Wir möchten, dass niemand auf der Strecke bleibt.“

11:12 Uhr: Viele Kinder müssen gerade wegen des Coronavirus zu Hause bleiben. Damit es nicht zu langweilig wird, gibt es hier jeden Tag ein neues Rätsel.

Touristen müssen Provinz Zeeland verlassen

10.46 Uhr: Die bei Reisenden aus NRW beliebte niederländische Küstenprovinz Zeeland hat Übernachtungen von Touristen verboten. Das Verbot betrifft alle Ferieneinrichtungen, auch Campingplätze und eigene Ferienwohnungen oder -Häuser. Alle Besucher müssen bis heute Mittag, 12 Uhr, ihre Unterkünfte verlassen haben, wie die Behörden mitteilten:

10.30 Uhr: Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus steigt nach wie vor. 14.219 bestätigte Fälle sind nun registriert, teilt das NRW-Gesundheitsministerium mit. 125 Menschen sind wegen des Virus gestorben. Die Stadt Köln hat erstmals den Kreis Heinsberg bei der Infiziertenzahl übertroffen: 1290 Menschen in Köln sind infiziert, im Kreis Heinsberg sind es 1258.

.

10.28 Uhr: Die Coronakrise trifft die Physiotherapeuten hart: Die Praxen etwa in Witten müssen öffnen, es kommen aber keine Patienten. Staats-Hilfe gibt es nicht.

Corona: Gelsenkirchener Zuwanderinnen nähen Mundschutz 9.59 Uhr: Vielerorts nähen Freiwillige jetzt Schutzmasken. In Gelsenkirchen etwa produzieren acht Zuwanderinnen solche Infektionsschutz-Masken.Zum Einsatz kommen sie in den dortigen Evangelischen Kliniken.

9.38 Uhr: Gute Nachricht für Menschen, die sich im Kreis Wesel wegen Corona testen lassen wollen: Die Abstrichzentren in Moers und Dinslaken öffnen wieder. Sie waren wegen überlasteter Labore in der vergangenen Woche geschlossen worden. Offen aber ist, wie lange die Kapazitäten diesmal reichen werden.

Galeria Karstadt Kaufhof fordert Staatshilfen

9.21 Uhr: Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof wartet weiter auf Staatshilfen. Die Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“ berichtet, dass die nötigen Gespräche auch am Wochenende zu keinem Ergebnis geführt haben. Die Kaufhauskette mit Hauptsitz Essen klagt über 80 Millionen Euro Umsatzeinbußen pro Woche.

9.02 Uhr: Der Landwirtschaft in NRW fehlen wegen der Coronakrise 45.000 Saisonarbeitskräfte. Wer Zeit hat und helfen will, pflanzt jetzt für die Allgemeinheit Salat und Kartoffeln, erntet Spargel und Rhabarber. Das Land NRW hat dazu die Vermittlungs-Plattform daslandhilft.de eingerichtet. Unterdessen schließt die Ernährungsindustrie wegen der Einreisesperre für Erntehelfer aus dem Ausland höhere Lebensmittelpreise nicht mehr aus.

8.53 Uhr: Kein Platz zum Abreagieren, keine Intimsphäre für Hilferufe: Frauenhäuser in Duisburg fürchten mehr häusliche Gewalt während der Coronakrise.

Zehntausende Anträge für Hilfsgelder vom Land NRW

8.44 Uhr: Mit dem Start des NRW-Soforthilfeprogramms begann übers Wochenende der Run betroffener Kleinunternehmen, Freiberufler und Solo-Selbstständigen auf die finanziellen Nothilfen des Landes. Nach Angaben des NRW-Wirtschaftsministeriums gingen von Freitagnachmittag an über 150.000 Anträge ein, rund 100.000 davon wurden übers Wochenende bewilligt.

8.35 Uhr: „Der Kunde lässt uns nicht mehr ins Haus, weil er Angst hat, sich anzustecken“. Auch im Handwerk, das von Schließungen bis dato ausgenommen ist, schlägt sich das Coronavirus nieder:

8.20 Uhr: Die Corona-Krise bildet sich auf den Autobahnen in NRW deutlich ab. An einem Montagmorgen summieren sich Staus üblicherweise auf mehr als 100 oder sogar 200 Kilometer. Bei schlechtem Wetter, vor allem im November, häufig auf 300 Kilometer oder noch mehr. An diesem Montag sind es laut WDR-Verkehrsnachrichten aktuell 9 Kilometer Stau an insgesamt vier Stellen.

8.02 Uhr: Auch für Unternehmen, die zurzeit nicht produzieren können oder deren Beschäftigte in Kurzarbeit sind, besteht weiterhin die Verpflichtung der Datenbereitstellung, teilt der Landesbetrieb IT.NRW mit. "Wir bitten Unternehmen, Privatpersonen und Behörden um Unterstützung und Verständnis", heißt es in einer Mitteilung: "Die Bereitstellung der Daten und die daraus resultierenden Statistiken stellen einen äußerst wichtigen gesellschaftlichen Beitrag dar."

7.51 Uhr: Am Flughafen Düsseldorf ist an diesem Montag noch weniger Flugverkehr als an den vergangenen Tagen: Insgesamt 17 Flüge listet der Flugplan auf. Fünf von ihnen sind als "annuliert" in der Liste. Zwölf Starts- und Landungen sind vorgesehen. Davon keine nach 19 Uhr.

7.36 Uhr: Die christlichen Kirchen in Bochum verstärken in der Corona-Krise ihre Kooperation durch eine gemeinsame Gebetszeit. Ab heute, 19 Uhr, soll das abendliche Zeichen der Hoffnung und Zuversicht damit noch hör- und sichtbarer in Bochum und Wattenscheid gesetzt werden, kündigten Superintendent Gerald Hagmann und Stadtdechant Michael Kemper gemeinsam an.

NRW-Ministerpräsident Laschet gibt Start für "Virtuelles Krankenhaus"

7.23 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gibt heute in Aachen das Startzeichen für das „Virtuelle Krankenhaus“. Bei der Behandlung von Corona-Patienten soll kleineren Krankenhäusern landesweit die Expertise der Unikliniken Aachen und Münster zur Verfügung stehen.

Essen: Drohnenaufnahmen zeigen leere Innenstadt aus der Luft Essen: Drohnenaufnahmen zeigen leere Innenstadt aus der Luft

7.02 Uhr: Hubert Ostendorf, Gründer des Straßenmagazins „fiftyfifty“, das in Düsseldorf und weiteren Städten verkauft wird, fordert, bei Obdachlosen jetzt „Maßnahmen der Vereinzelung“ zu unterstützen, etwa indem man Schlafsäcke und Zelte verteile. „Diese Zelte, die müssen wir dann auch im öffentlichen Raum dulden“, sagt er. „Unsere Leute meiden jetzt auch die Notunterkünfte. Sie haben viel zu viel Angst, sich dort anzustecken“, sagt er. Der Verkauf der Hefte auf der Straße gehe weiter, sagt Ostendorf: „Diese Einnahmequelle ist für unsere Verkäufer gerade wichtiger denn je“.

6.48 Uhr: Beim Oberverwaltungsgericht für NRW in Münster steht in dieser Woche eine Entscheidung zum Kontaktververbot an. Ein Kläger aus Aachen sieht sich durch die Corona-Auflagen "unverhältnismäßig" in seiner Bewegungsfreiheit beschnitten. Der 13. Senat des OVG hat seine Entscheidung bei diesem Eilantrag für diese Woche terminiert. Eine rechtliche Einschätzung war von dort vorab nicht zu bekommen. Aber die NRW-Landesregierung spricht inzwischen selbst davon, dass das Land auf Pandemien und ähnlichen Lagen rechtlich bis dato nicht entsprechend gut eingestellt sei:

6.21 Uhr: Die Corona-Krise könnte in NRW zu einer Art Notstands-Gesetz führen, das den Behörden besondere Eingriffsmöglichkeiten gibt. Es soll aber auch Bürgern, Schülern und Studenten das Leben bei einer Epidemie erleichtern. Am kommenden Mittwoch wird der Gesetzentwurf dem Landtag NRW vorgestelllt.

NRW-Handwerk fordert "Abwrackprämie" wegen Corona

4.13 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht davon aus, dass sich jetzt recht bald zeigen wird, was der Einschnitt ins öffentliche Leben bewirkt. Die Inkubationszeiten lägen bei sieben bis zehn Tagen, sagte Laschet am Wochenende in der Sendung „ZDF spezial“: „Wir werden also in wenigen Tagen merken, was haben die Schulschließungen gebracht, was haben die Restaurantschließungen gebracht und was hat dann das totale Kontaktverbot, was jetzt seit wenigen Tagen erst gilt, wirklich bewirkt.“ Erst dann könne man beurteilen, ob die Maßnahmen wirkten. Nach Ostern solle das untersucht werden und bis dahin müsse sich jeder an die Regeln halten.

2:23 Uhr: 34 Jahre nach dem Start im Dezember 1985 lief am Sonntag die letzte Folge der ARD-Serie "Lindenstraße". Obwohl die Dreharbeiten für die 1758. Folge kurz vor Weihnachten endete, wurde dieser Folge nachträglich noch ein aktueller Bezug eingebaut: In der Schlussfolge waren Radionachrichten zu hören, in denen die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus erwähnt wurde.

0.02 Uhr: Laut der Landesregierung ist am Wochenende die NRW-Wirtschafts-Soforthilfe erfolgreich gestartet. Derweil wünscht sich das NRW-Handwerk eine Art "Abwrackprämie" nach dem Vorbild von 2009.

0:00 Uhr: Die Abi-Prüfungen an Schulen werden verschoben. Aber was ist, wenn diese Termine letztlich doch platzen? Eltern fordern für diesen Fall einen Durchschnittsabschluss:

21.30 Uhr: Zu enge Räume, gesundheitlich gefährdete Mitarbeiter: Die Tafeln in NRW leiden unter der Coronakrise und damit viele ihrer Klienten.

..

Coronavirus in NRW - Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand Neue Corona-Fälle, neue Restriktionen, neue Hoffnung? Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Jetzt hier bestellen. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wie das Coronavirus NRW erreichte - Unsere Newsblogs zum Nachlesen:

Unsere lokalen Newsticker im Ruhrgebiet

Unsere lokalen Newsticker am Niederrhein

Unsere lokalen Newsticker in Südwestfalen

Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Themenseite zum Coronavirus.