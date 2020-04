Newsblog NRW Corona in NRW: Läden erstmals wieder am Wochenende geöffnet

Düsseldorf. Nach der Corona-Sperre ist erstmals wieder Wochenendshopping möglich. Der NRW-Gesundheitsminister fordert Disziplin. Unser Newsblog.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



9.00 Uhr: Die laufende Spargelernte stellt die Landwirte angesichts der Corona-Krise weiterhin vor große Herausforderungen. „Die Situation ist nach wie vor schwierig, weil zu wenig Erntehelfer da sind“, sagte der Geschäftsführer des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauer, Peter Muß, der Deutschen Presse-Agentur. Die wenigen eingereisten Helfer aus Osteuropa und die einheimischen Kräfte könnten die Lücken bislang nicht füllen. Wie das die Preise für Endverbraucher verändert und wer besonders mit Einbußen zu rechnen hat.

8.31 Uhr: Trotz des sonnigen Wetters und der Diskussion über eine Lockerung der Corona-Auflagen sollen die Menschen in NRW am Wochenende auf Abstand bleiben. „Das Abstandsgebot ist immer noch das Wirksamste, um eine Infizierung zu vermeiden“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Zum ersten Mal seit Wochen können die Menschen in NRW an einem Samstag wieder shoppen gehen - wenn auch nur in kleineren Geschäften mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern. Cafés und Restaurants bleiben geschlossen.

8 Uhr: Tierheime in NRW fühlen sich in der Corona-Krise von der Regierung im Stich gelassen. Weil Spenden fehlen und kaum Tiere vermittelt werden können, seien die wirtschaftlichen Folgen gravierend, sagen Tierheim-Verantwortliche in mehreren Städten bei einer dpa-Umfrage. Die von der Landesregierung für Tierheime aufgesetzten Hilfen für Futterkosten von einmalig bis zu 2000 Euro pro Einrichtung reichten nicht aus. „Die im Finanzministerium denken, Tierheime seien das Hobby von verwitweten Omas“, kritisiert Ralf Unna, Vizepräsident des Landestierschutzverbands NRW.

22.44 Uhr: Trotz des sonnigen Wetters und der Diskussion über eine Lockerung der Corona-Auflagen sollen die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Wochenende auf Abstand bleiben. Zum ersten Mal seit Wochen können die Menschen in NRW an einem Samstag wieder shoppen gehen - wenn auch nur in kleineren Geschäften mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern. Die Öffnung von Kneipen, Cafés und Restaurants ist aber weiterhin kein Thema.

22.07 Uhr: Das Bild in den NRW-Städten wird sich verändern: Sind Schutzmasken bisher eher noch die Ausnahme, gilt von Montag an eine Maskenpflicht beim Einkauf sowie in Bus und Bahn. Aber niemand sollte sich dadurch in falscher Sicherheit wiegen, warnte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag. Viel wichtiger als die Maske sei das Abstandsgebot von 1,5 Metern. „Das Abstandsgebot ist immer noch das Wirksamste, um eine Infizierung zu vermeiden“, sagte Laumann (CDU).

21.11 Uhr: Die Düsseldorfer Polizei warnt vor einem enormen Anstieg von Trickbetrügereien im Namen der Beamten. In den vergangenen Tagen sei der Notruf mit Hinweisen auf solche Versuche regelrecht bombardiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es seien auch erhebliche Summen erbeutet worden. „Die Täter sind rhetorisch und psychologisch so geschickt, dass auch hochgebildete Menschen auf sie hereinfallen“, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Betrüger gezielt die Corona-Krise ausnutzen: Viele ältere Menschen seien derzeit als Risikogruppe von ihren Angehörigen isoliert und ohnehin schon verängstigt.

20.29 Uhr: Über 8000 Spaziergänger haben nach Veranstalterangaben an drei Tagen den Park der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort erkundet. Wegen der Corona-Krise musste die offizielle Eröffnung am vergangenen Montag verschoben werden. Der Ausrichter hatte unter strengen Auflagen einen festgelegten Rundweg über 1,5 Kilometer geöffnet. Die Aktion mit kostenlosem Zugang soll in der nächsten Woche wiederholt werden, teilte die Landesgartenschau am Freitag mit.

19.47 Uhr: Die Maßnahmenkataloge der Kirchen haben die Landesregierung in NRW überzeugt: Ab dem 1. Mai dürfen wieder Gottesdienste stattfinden. Im Detail liegt das Konzept der Bistümer vor. Im wesentlichen sieht es wie folgt aus: Gottesdienste sollen nur im Hauptschiff der Kirchen stattfinden. Trauergottesdienste seien möglich. Vor den Kirchen sollen laut Vorlage Abstände zum Anstehen markiert werden. Wenn möglich soll es getrennte Ein- und Ausgänge geben. Ein Ordnungsdienst ist vorgesehen. Weihwasserbecken bleiben leer.

19.17 Uhr: Die Stadtverwaltung Gladbeck setzt den ursprünglichen Plan, mit den landesweiten Verschärfungen ab Montag auch eine generelle Maskenpflicht in der Fußgängerzone einzuführen, jetzt doch nicht um. Bürgermeister Ulrich Roland empfiehlt aber allen Gladbeckern generell: „Bitte tragen Sie einen Mundschutz überall da, wo Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten können.“

18.34 Uhr: In mehreren nordrhein-westfälischen Städten haben Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung für mehr Klimaschutz demonstriert. Durch die Kontaktbeschränkungen gab es zwar keine großen Demonstrationen, sondern der Protest wurde corona-gerecht abgeändert.

17.54 Uhr: Fast alle Schalke-Fans müssen in der Corona-Krise auf Besuche in der Arena verzichten – nicht so Lukas Termath: Er war der glückliche Gewinner, der am Freitag seinen Arbeitsplatz in die Veltins-Arena verlegen durfte. „Die Möglichkeit zu haben, da einfach mal einen Arbeitstag zu verbringen, ist genial. Da kann ich mich wirklich glücklich schätzen“, strahlte Termath.

17.12 Uhr: Um die Einlasskontrollen vor Supermärkten und Discountern zu automatisieren, testen die Handelskonzerne derzeit eine Reihe von elektronischen Erfassungssystemen. Aldi Süd testet den Einsatz von Videokameras, um Kunden in den Filialen zu zählen.

17.09 Uhr: Anderen Menschen eine Freude bereiten kann man auch in den kontaktlosen Corona-Zeiten. Hildegard und Heinz auf’m Kamp wurden von ihrer Familie in Hattingen mit einem Autokorso am Donnerstagabend zu ihrer Diamantenen Hochzeit überrascht, Und Walter Schulte erfreut seine Nachbarn jeden Abend mit einem kleinen Balkonkonzert.

17.04 Uhr: Die Coro+na-Krise trifft auch viele der rund 800 Bochumer Rechtsanwälte hart. Mandanten bleiben weg, Aufträge werden weniger, Gerichtsprozesse fallen aus. Anwalt Jürgen Widder – bis zu 80 Prozent.

16.58 Uhr: Nachbesserungen bei den Corona-Hilfen des Bundes hat der Gelsenkirchener Bundestagsabgeordnete Oliver Wittke (CDU) nach seiner zweitägigen Gesprächstour bei lokalen Betrieben und Einrichtungen angekündigt. Der ehemalige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium will an mehreren Punkten .

16.25 Uhr: Nachdem die NRW-Landesregierung am Donnerstag mitgeteilt hat, dass ab dem 1. Mai Kirchen und Glaubensgemeinschaften unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsauflagen wieder öffentliche Gottesdienste feiern dürfen, arbeiten die Bistümer an der Umsetzung. Vorgesehen ist, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher begrenzt wird. Außerdem sollen mehr Freiluft-Gottesdienste gefeiert werden. Auch Firm- oder Trauergottesdienste sollen wieder möglich sein. Die Wallfahrtssaison in Kevelaer kann ebenfalls mit Besuchern stattfinden. Auch in anderen Wallfahrtsorten wie Werl oder Neviges lassen sich die Gemeinden etwas einfallen, um den Gläubigen nahe zu sein.

16.09 Uhr: Die Niederlande setzen ihre Kontrollen an der deutschen Grenze auch an diesem und am kommenden Wochenende fort, um Deutsche angesichts der Corona-Epidemie von unnötigen Einreisen abzuhalten. Die Grenzpolizei werde an ihrer Entmutigungsstrategie festhalten, teilten die Sicherheitsbehörden in der Provinz Limburg am Freitag mit. Ein Einreiseverbot besteht nicht, insofern kann die Polizei Deutsche nicht an der Weiterfahrt hindern. Die meisten Deutschen gingen aber auf die Bitte der Marechaussee-Beamten ein und machten kehrt, hieß es. Der Grenzverkehr sei auf ein Minimum zurückgegangen.

16.03 Uhr: Die Arbeit in den politischen Ausschüssen in Kleve hat wieder begonnen. Der Bauausschuss tagte nun unter besonderen Corona-Bedingungen.

15.54 Uhr: Noch dürfen die Friseure nicht öffnen. Lulzim Qunaj (43) bietet seinen Kundinnen in der Corona-Krise täglich einen Videochat. Darin berät er Frauen – bei Bedarf auch Männer –, wie sie die Zeit ohne Friseursalon überstehen können. Was die größten Sorgen sind und wie er dabei helfen kann, verrät er im Interview.

15.47 Uhr: Um die Bewohner von Flüchtlingssammelunterkünften besser vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen, will das Land die Unterbringungskapazitäten erhöhen und hat zu diesem Zweck Jugendherbergen angemietet. Die Zahl der Flüchtlinge, die sich in Sammelunterkünften mit dem Virus infiziert haben, ist weiter gestiegen. Aktuell stehen drei Einrichtungen unter Quarantäne.

15.15 Uhr: Das Landesgesundheitministerium hat die aktuellen Zahlen zur Ausbreitung des Corona-Virus veröffentlicht: Demnach sind 31.110 Menschen in NRW an Covid-19 erkrankt. Als genesen gelten 20.257 Fälle, an der Krankheit gestorben sind 1.052 Menschen. Die Verdopplungsrate verlängert sich in NRW ebenfalls weiter: Mittlerweile dauert es 23,1 Tage bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt hat - zu Beginn des Ausbruchs Anfang März waren es noch 1,7 Tage. Auch die Anzahl der Patienten in stationärer Behandlung sinkt weiter: Stand Freitag werden 1.542 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, das sind 70 weniger als am Vortag. 522 dieser Patienten werden auf der Intensivstation behandelt. Von den insgesamt 7942 Intensivbetten in NRW standen am Freitag nach Ministeriumsangaben noch 2900 zur Verfügung.

Rund 39 Prozent der Todesfälle in NRW wurden in Pflegeheimen registriert: Dort verstarben seit Beginn der Pandemie 409 Bewohnerinnen und Bewohner. In den vollstationären Pflegeheimen des Landes sind aktuell 1.006 Bewohner und 824 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. In Bochum lassen erste Altenheime wieder Kontakte zu den Bewohnern zu - besonders nahe dürfen Angehörige ihren Liebsten aber nicht kommen.

