Corona in NRW: Industrie verzeichnet Rückgang an Aufträgen

Essen. Die wichtigsten Coronavirus-Entwicklungen in NRW im Überblick: Um fast zehn Prozent ist die Auftragslage in der Industrie im März zurückgegangen.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen zwar weiter, allerdings zeigen die von der Politik verabschiedeten Regeln Wirkung. In NRW liegt die Zahl der Neuinfektionen bei 133 (Stand Montag).

Die Bundesländer und die Bundregierung diskutieren in Deutschland weitere Lockerungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus .

im Zusammenhang mit dem .

Update 11.29 Uhr: Zu Beginn der Corona-Krise ist die Zahl der Aufträge zurückgegangen: In den NRW-Betrieben des verarbeitenden Gewerbes gingen im März preisbereinigt rund neun Prozent weniger Aufträge ein als zur gleichen Zeit im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Insbesondere bei den Bestellungen aus dem Ausland kam es zu massiven Einbrüchen: Bei Verbrauchsgütern lag der Rückgang bei 23 Prozent, bei Investitionsgütern sogar bei 29 Prozent. Im Inland hingegen gab es - zumindest bei den Verbrauchsgütern - einen Anstieg von 13 Prozent.

Coronavirus in NRW: Einbruchszahlen gehen um fast 40 Prozent zurück

Update, 9.13 Uhr: In der Corona-Pandemie wird vorläufigen Zahlen zufolge deutlich weniger in Wohnungen und Wohnhäuser eingebrochen. Dieser Trend, der sich schon im März abgezeichnet hatte, setzt sich im April fort, wie eine Länder-Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt.

Während vom 1. März bis 26. April 2019 genau 3856 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert wurden, waren es laut NRW-Innenministerium im gleichen Zeitraum dieses Jahres 2336. Das entspricht einem Rückgang von fast 40 Prozent.

Coronavirus in NRW: Weitere Todesfälle gemeldet

Update vom 5. Mai, 8.42 Uhr: Die Stadt Essen hat am Montagabend zwei weitere Todesfälle gemeldet. Am Sonntag ist ein 63-jähriger Mann im Altenessener Marienhospital verstorben, am Montag starb eine 56-Jährige im Uniklinikum. Beide Patienten, heißt es, hatten "erhebliche Vorerkrankungen". Und auch die Stadt Mülheim meldet ein weiteres Todesopfer: Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstag verstorben. Damit ist er die achte Person, die an den Folgen des Coronavirus in Mülhiem gestorben ist. Über mögliche Vorerkrankungen konnte die Stadt noch keine Auskunft geben. Bislang sind in Mülheim sieben Männer und eine Frau an den Folgen dem Virus gestorben.