Corona in NRW: Laschet lobt Youtuber Rezo nach Vorwürfen

Düsseldorf. Gastronomen wollen mit leeren Stühlen auf ihre Situation aufmerksam machen. Fridays for Future will corona-gerecht protestieren. Unser Newsblog.

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



10.30 Uhr: Nachdem der Youtuber Rezo in seinem neuesten Video die Politik der Landesregierung in der Corona-Krise scharf kritisiert hat, hat sich nun NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in einem Twittervideo geäußert. „Bildung in Zeiten von Corona: das ist ein riesiges Thema, [...] und deshalb tut uns diese Diskussion gut – Pro und Contra muss man in einer Demokratie offen austragen werden", sagte Laschet. Weiter lobte er Rezo dafür, dass er die "Debatte aktuell nochmal bereichert" hat. Er habe darüber hinaus in den vergangenen Tagen bereits zweimal mit dem Youtober telefoniert.

Der 27-jährige Rezo hatte in einem am Mittwochabend veröffentlichten Video die Entscheidung kritisiert, die Abiturprüfungen in der Coronavirus-Krise nicht abzusagen und die Schulen ab dem 4. Mai schrittweise wieder zu öffnen.

#Bildung in Zeiten von #Corona – das ist ein großes Thema und eine wichtige Debatte, die nicht nur das Netz bewegt. @RezoMusik hat die Debatte aktuell nochmal bereichert. Pro und Contra muss man in einer Demokratie offen austragen! #nrwkanndas @landnrw @bildungslandnrw pic.twitter.com/ouHsR3ABFM — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 23, 2020

9.30 Uhr: Jetzt ist auch das Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn offiziell abgesagt. Die Organisatoren hatten bis zuletzt gehofft, dass das Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn stattfinden kann. Aber sie haben einen Plan B.

9.00 Uhr: Eine medizinische Fußpflegerin aus Herne versteht nicht, warum Friseure wieder öffnen dürfen und sie nicht. Sie erfülle alle Hygienevorgaben. Wann sie wieder öffnen darf, ist nach wie vor ungewiss.

Lockerungen könnten an Corona-Ignoranz scheitern

8.30 Uhr: Die neuen Freiheiten in der Corona-Krise sind hierzulande möglich geworden durch überraschende Vernunft in den Wochen zuvor. Der umgekehrte Weg ist natürlich immer noch möglich. Wie Lockerungen immer noch an Dummheit scheitern könnten, lesen Sie hier.

8.15 Uhr: Immer mehr Menschen in NRW schützen sich mit Mund-Nase-Masken. Oft kreativ in Handarbeit gefertigt. Wir haben uns umgeschaut und die kreativsten Masken in einer Bildergalerie gesammelt.

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Philipp aus Münster zeigt seine Maske. Münster ist die erste Großstadt in Nordrhein-Westfalen, die die Maksenpflicht beschlossen hat. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Edith Koch trägt violett und verkauft in ihrem Laden in Dortmund auch Figuren mit Mundschutz. Foto: Ralf Rottman / FUNKE Foto Services

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Andre Leistner und Andrea Gestwa tragen beim Einkaufen in Dinslaken ihren selbst genähten Mundschutz. Einer davon im Hammer-und-Schlegel-Design. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Apothekerin Ulrike Stratmann trägt gelb und gibt in ihrer Apotheke ihre selbstgenähten Masken gegen eine Spende ab. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Eva Otto, Lehrerin für Deutsch und Geschichte an der Gesamtschule Duisburg-Mitte, trägt einen im 3D-Drucker selbstgefertigten Spuckschutz. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Auf der Maske von Marc Schreiber aus Soest machen Kühe Kopfstand. Foto: Bernd Thissen / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Das Stoff & Gardinenhaus in Essen fertigt für die Feuerwehr Essen und für Kunden. Zum Beispiel dieses Modell mit Sternen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Britta Brodda, Kostümdirektorin des Bochumer Schauspielhauses , zeigt eine von 700 Nase-Mund-Masken, die im Schauspielhaus angefertigt wurden. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verfolgt bei einem Pressetermin zum Start des Virtuellen Krankenhauses an der Uniklinik RWTH Aachen eine Behandlung in einem angeschlossenem Krankenhaus - natürlich mit Maske. Foto: Henning Kaiser / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Auch die Landtagsabgeordnete Lisa-Kristin Kapteinat (SPD) hat sich für eine Maske mit Muster entschieden. Foto: Federico Gambarini / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Gepunktetes Muster: Sigrid Beer (Bündnis 90/Die Grünen) fällt im Landtag auf. Foto: Federico Gambarini / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) trägt Mundschutz von der Stange. Foto: Federico Gambarini / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Eine Gesichtsmaske mit Tiermotiv: Die professionelle Näherin Sandra Lötschert aus Emmerich hat diese Maske hergestellt. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Hier zeigt Sie ein Modell mit maritim bedrucktem Stoff. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Silke Griepentrog, passionierte Näherin, präsentiert ihre Kreation Toilettenpapierschutzhaube fürs Auto, sowie die neueste Kreation einer Atemmaske mit lachendem Gesicht. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Diese blaue Maske wurde in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Essen hergestellt. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Spaßvögel haben dem Denkmal des Chemikers und Naturwissenschaftler Friedrich August Kekulé einen Mundschutz angelegt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Maria Gvero aus Köln mit einer selbstgemachten Schutzmaske im Piraten-Look. Foto: Oliver Berg / dpa

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Dieses Modell in einem Schaufenster in Dortmund schaut uns mit violetten Augen an. Foto: Ina Fassbender / AFP

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW In Hamm tragen auch Skulpturen Maske: Hier eine Dame, die von der Künstlerin Christel Lechner geschaffen wurde. Foto: Ina Fassbender / AFP

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Sogar Graffitis tragen jetztz Maske: Dieses Bild einer Krankenschwester ist in Hamm zu sehen und stammt von Kai 'Uzey' Wohlgemuth . Foto: Ina Fassbender / AFP

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Hier präsentiert der Künstler sein Schneewittchen mit Maske. Zum Schutz der Atemwege wurden Graffitis schon vor Corona mit Maske gesprüht. Foto: Ina Fassbender / AFP

Schlicht, bunt oder mit Muster: Schutzmasken-Mode in NRW Und in Dortmund lachen uns diese Amerikaner an, die selbstverständlich ebenfalls mit Mundschutz aufwarten können. Foto: Ina Fassbender / AFP

8.00 Uhr: Die Corona-Krise weckt nicht nur Ängste, sondern auch jede Menge Kreativität. Jüngstes Beispiel: ein T-Shirt, das die Bochumer auf Abstand halten soll.

Gottesdienste ab Mai wieder möglich

7.44 Uhr: Selbst gewählter Verzicht auf gemeinsame Gottesdienste. Das war in NRW eine Folge der Corona-Krise. Auf Basis von Schutzkonzepten sollen ab Mai öffentliche Gottesdienste im bevölkerungsreichsten Bundesland wieder möglich sein. NRW geht mit dem Plan in eine Bund-Länder-Runde.

7.30 Uhr: Helga Buttler trauert. Nach 53 Jahren Ehe ist ihr Mann am 12. April – an ihrem 76. Geburtstag – alleine in der Uniklinik Essen verstorben. Helga Buttler, die sich fast sechs Jahrzehnte lang allen Herausforderungen des Lebens zusammen mit ihrem Mann gestellt hat, durfte ihn in seinen letzten Tagen nicht mehr begleiten. Nun erhebt sie schwere Vorwürfe gegen die Essener Uniklinik. Ihr Mann, so sagt sie, wurde in der Strahlenklinik mit dem Coronavirus angesteckt und ist an den Folgen gestorben.

6.55 Uhr: Am heutigen Aktionstag gegen Tierversuche werden Forderungen nach Alternativen laut. Ausgerechnet in der Coronakrise? Jetzt erst recht, so Tierrechtler.

6.50 Uhr: Die strengen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sind gelockert worden. Wie sinnvoll das ist, hat uns Prof. Dr. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts der Virologie an der Uniklinik Essen, erklärt.

6.45 Uhr: Hospize und ambulante Hospizdienste stehen Menschen am Ende ihres Lebens zur Seite. Doch die Corona-Krise erschwert die Hospizarbeit. Die Koordinatorin eines ambulanten Hospizdienstes aus Essen berichtet mit welchen gewaltigen Herausforderungen sie konfrontiert ist.

6.15 Uhr: Eine Supermarktangestellte aus der Region beobachtet, wie immer weniger Kunden sich an Abstandsregeln halten. Mit uns hat sie über ihre aktuellen Arbeitsbedingungengesprochen.

Gastronomen protestieren mit leeren Stühlen

6.00 Uhr: Um auf sich aufmerksam zu machen und um auf eine baldige Öffnung der Gastronomie zu pochen, wollen Gastronomen heute Vormittag bundesweit symbolhaft leere Stühle in die Innenstädte unter anderem von Dortmund, Bochum und Essen stellen. Die Wirte fühlen sich von der Politik ein Stück weit im Stich gelassen und fordern einen Zeitplan, wann sie wieder öffnen können.

5.02 Uhr: Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat Nordrhein-Westfalen für die Behandlung französischer Corona-Patienten gedankt. In einem Brief an Ministerpräsident Armin Laschet würdigte Macron das „beispiellose Engagement, mit dem Nordrhein-Westfalen Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.“

Ende März waren acht schwer erkrankte Patienten von Metz aus nach Essen verlegt worden. Ein 76-Jähriger starb am Montag im dortigen Uni-Klinikum, zwei weitere Männer konnten - deutlich stabilisiert - bereits nach Frankreich zurückkehren. Weitere Patienten werden weiter in Essen versorgt.

4:31 Uhr: Auch in der Corona-Krise will sich die Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz einsetzen. „Es ist Zeit, dass die Politik endlich auch die Klimakrise wie eine solche behandelt“, sagte der Bonner Sprecher der Bewegung, Luca Samlidis. Die Bewegung ruft an diesem Freitag zu einem digitalen „Netzstreik“ auf und will in manchen Orten auch draußen corona-gerecht protestieren. So ruft auch die Oberhausener Gruppe unter dem Motto #NetzstreikFürsKlima zu Solo-Demos auf und organisiert zwei Live-Streams im Internet.

Etwa in Bonn würden sich knapp 20 junge Leute in der Stadt verteilen, jedoch einzeln und stumm mit Schildern, kündigte die Ortsgruppe an. „Gerade jetzt während der Corona-Krise, wo man vielleicht kurzfristige Verbesserungen in den CO2-Bilanzen sieht, ist es wichtig, die Klimakrise ernst zu nehmen“, sagte Samlidis. Ein großer Teil des Protests soll aber in den sozialen Medien unter dem Hashtag #NetzstreikFürsKlima stattfinden.

Ihnen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf? Dann schauen Sie doch mal auf unserer neuen #wirhaltenzusammen-Seite vorbei. Dort finden Sie Tipps für Do-it-yourself-Projekte, Übungen zum Fitbleiben in den eigenen vier Wänden und - für die Eltern unter Ihnen - Spielematerial für Kinder.

