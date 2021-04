NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) informiert am Freitag über die aktuelle Corona-Lage in NRW. Am Sonntag läuft die Corona-Schutzverordnung aus.

Düsseldorf. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung läuft am Sonntag aus. Wie geht es also weiter in NRW? Welche Corona-Regeln gelten ab der kommenden Woche?

Die aktuelle Version der Corona-Schutzverordnung in NRW läuft am kommenden Sonntag (25. April) aus. Am Donnerstag allerdings passierte das verschärfte Infektionsschutzgesetz des Bundes auch den Bundesrat. Somit haben auch die Bundesländer um NRW ihre Zustimmung zur Corona-Notbremse und zu Ausgangssperren erklärt.

Corona in NRW: Laumann informiert über die aktuelle Lage

Doch wie geht es weiter in NRW? Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will am Freitag (12.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage informieren. Zudem will er ein Update zum Verlauf der Corona-Impfkampagne geben.

Eltern und Kinder können sich allerdings wohl auf einen Kita-Notbetrieb einstellen. Ab einer Inzidenz von mehr als 165 sollen Schülerinnen und Schüler auf Distanz unterrichtet werden. Am Donnerstag lagen 18 NRW-Kommunen über der Sieben-Tage-Inzidenz von 200.

Corona in NRW: Auch mit Ausgangssperren wollen die Kommunen die Corona-Neuinfektionen in den Griff bekommen. So galt in Mülheim am vergangenen Wochenende eine Ausgangssperre. Sie wird nicht verlängert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH

