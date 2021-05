Corona in NRW: Laumann informiert zu Pfingst-Lockerungen

Düsseldorf/Essen. Die strengen Corona-Regeln in NRW sollen an Pfingsten gelockert werden. NRW-Gesundheitsminister Laumann informiert auf einer Pressekonferenz.

Die aktuelle Version der Corona-Schutzverordnung in NRW läuft am Freitag aus. Denn greift in einer Stadt oder in einem Kreis nicht mehr die Corona-Notbremse des Bundes – liegt also die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt oder im Kreis fünf Werktage hintereinander unter 100 – gibt NRW die Corona-Regeln vor.

Corona in NRW: Werden die Regeln an Pfingsten gelockert?

In vielen Bundesländern stehen den Einwohnern Lockerungen bevor. Für Genesene, vollständig geimpfte oder negativ getestete Personen soll es ein kleiner Schritt zurück in Richtung Normalität sein. So darf unter anderem die Außen- und Innengastronomie in Mecklenburg-Vorpommern von Pfingstsonntag an wieder öffnen.

Corona in NRW: Auch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) nimmt an der Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Situation in NRW teil. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Lockert auch NRW die strengen Corona-Regeln zu Pfingsten? NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) wollen am Mittwoch um 13.30 Uhr auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage in NRW informieren.

Die Modellkommunen Soest und Lippstadt öffnen bereits am heutigen Mittwoch erste Gastronomiebetriebe.

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Rufe nach Lockerungen in NRW: CDU und FDP ringen um eine neue Corona-Schutzverordnung, die am Mittwoch präsentiert werden soll. Wer sich Hoffnungen machen darf.

CDU und FDP ringen um eine neue Corona-Schutzverordnung, die am Mittwoch präsentiert werden soll. Wer sich Hoffnungen machen darf. Besucheransturm : In Venlo herrscht nach Lockerungen Hochbetrieb – trotz Corona. Die Grenzstadt plant verschiedene Maßnahmen, fall es wieder zu voll werden sollte.

: In Venlo herrscht nach Lockerungen Hochbetrieb – trotz Corona. Die Grenzstadt plant verschiedene Maßnahmen, fall es wieder zu voll werden sollte. Vatertag bietet sich für Ausflüge ins Grüne an. Aber welche Corona-Regeln gelten aktuell in NRW für Wanderungen und Bollerwagen-Touren?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Coronavirus