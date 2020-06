Corona in NRW: Maskenpflicht um zwei Wochen verlängert

NRW. Die Corona-Einschränkungen und Maskenpflicht in NRW bleiben mindestens zwei weitere Wochen bestehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen weiter, aber langsamer.

146 Neu-Infizierte in NRW // 42.866 Infizierte in NRW insgesamt // 37.307 der Infizierten gelten als genesen // 1.678 Todesfälle in NRW im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Montag, 29. Juni)

Der Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück wird laut Ministerium wegen des "technischen Meldeverzugs" noch nicht vollständig abgebildet. Die Daten würden aber kontinuierlich in die Statistik eingepflegt.

Einen Überblick über alle Corona-News aus Deutschland und der Welt gibt es in unserem Newsblog.

Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

Freibäder, Gastronomie, Einzelhandel, Kitas: Hier lesen Sie, welche Lockerungen in NRW beschlossen wurden.

Corona in NRW: Einschränkungen werden um zwei Wochen verlängert

Update 15.33 Uhr: Die Corona-Einschränkungen und die Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen werden um mindestens zwei Wochen bis zum 15. Juli verlängert. Das verkündetet NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montagnachmittag. Die Entscheidung war notwendig, weil die Maßnahmen sonst am 1. Juli geendet hätten.

Der Lockdown im Kreis Warendorf endet am Mittwoch,1. Juli, um 0 Uhr morgens. In Gütersloh dauert es noch eine weitere Woche. Der Lockdown endet in der Nacht zum 8. Juli, wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verkündete.

Laschet wies die anhaltende Kritik der Opposition an seinem Krisenmanagment zurück. Bei einem Lockdown würden die fundamentalen Grundrechte von Hunderttausenden Menschen eingeschränkt. Da dürfe man „nicht in Schnellschüssen Entscheidungen fällen, wie sie leider im parteipolitischen Wettbewerb in diesen Tagen immer wieder gefordert werden“.

Ministerin Gebauer will Digitalisierung an Schulen vorantreiben

Update Montag, 14.16 Uhr: Jede Menge Hausaufgaben für die Ferien: Mit einem "Dreiklang aus Pädagogik, Qualifizierung und Technik" will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer die Digitialisierung an den Schulen nach den Sommerferien voran treiben. Rund 350 Millionen Euro schwer ist das Paket, das Kommunen, Land und der Bund dafür gemeinsam in die Hand nehmen. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien sollen möglichst unkompliziert ein digitales Endgerät erhalten: "Schülerinnen und Schüler müssen ihre Bedürftigkeit nicht nachweisen", stellte Gebauer klar. Aktuell würden Kriterien erarbeitet, nach denen die Schulen die Endgeräte verteilen sollen.

Eine weitere Voraussetzung sei eine schnelle Internet-Verbindung an den Schulen: Daran wird nach Aussage Gebauers aktuell mit Hochdruck gearbeitet: 30 Prozent der Schulen in NRW könnten sich bereits auf ein leistungsfähiges Netz verlassen. An 40 Prozent der Schulen liefen die Arbeiten momentan, weitere 23 Prozent seien dafür schon vorgesehen. "Nur für sieben Prozent der Schulstandorte liegen noch keine Planungen vor", sagte Gebauer.

OVG Münster: Lockdown im Kreis Gütersloh ist rechtmäßig

Update Montag, 13.31 Uhr: Der derzeit eingeschränkt geltende Lockdown im Kreis Gütersloh ist rechtmäßig. Das hat das NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster am Montag entschieden. Ein Bewohner der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hatte die Überprüfung einer Landesverordnung verlangt. Die Regionalverordnung ist nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Kraft getreten und gilt im ganzen Kreisgebiet bis zum 30. Juni (Az.: 13 B 911/20.NE).

Der Antragsteller kritisiert, dass auch Städte wie sein Wohnort und Versmold, Borgholz oder Halle in Westfalen betroffen sind, obwohl es dort keine oder kaum Infizierte gibt. Diese Ansicht teilt das OVG nicht. Wegen der Vielzahl der positiven Corona-Tests unter Mitarbeitern im Schlachtbetrieb bei Tönnies bestehe eine hinreichend konkrete Gefahr des Überspringens auf die übrige Bevölkerung. Das Land habe daher seinen Ermessensspielraum mit Schutzmaßnahmen für den gesamten Kreis nicht überschritten.

Arbeitsmarkt: Corona-Krise trifft Regionen in NRW unterschiedlich stark

Update Montag, 11.55 Uhr: Der Arbeitsmarkt in den Regionen in Nordrhein-Westfalen ist von der Corona-Krise sehr unterschiedlich betroffen. Während im Kreis Olpe die Unternehmen im März und April für gut die Hälfte aller Beschäftigten (50,2 Prozent) Kurzarbeit angemeldet hatten, war das in Leverkusen nur für ein knappes Sechstel der Beschäftigten (16,2 Prozent) der Fall, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht.

Der Grund ist der Analyse zufolge die unterschiedliche Wirtschaftsstruktur. Insbesondere Städte und Kreise mit starker Autobranche wiesen hohe Quoten bei der angezeigten Kurzarbeit auf, heißt es in der Analyse des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Böckler-Stiftung.

Im Kreis Olpe gibt es überdurchschnittlich viel produzierendes Gewerbe, darunter auch Automobilzulieferer. Auch der Hochsauerlandkreis (47,0 Prozent), der Kreis Unna (46,7 Prozent), der Märkische Kreis (42,2 Prozent) und der Kreis Paderborn (41,7 Prozent) wiesen hohe Quoten bei der angezeigten Kurzarbeit.

Corona in NRW: Polizei wird mit Masken ausgerüstet

Update Montag, 9.33 Uhr: Die Polizei in NRW soll mit insgesamt 2,5 Millionen waschbaren Mund-Nase-Masken aus Stoff ausgerüstet werden. Die Masken sind passend zur Uniform dunkelblau und haben einen kleinen „NRW“-Schriftzug. Wie aus Unterlagen für den Finanzausschuss hervor geht, sollen sie insgesamt rund 4 Millionen Euro kosten.

Nach Angaben des Innenministeriums wird die erste Charge aus 1,25 Millionen Masken gerade an die Polizei verteilt. Wie eine Sprecherin sagte, sollen die Masken vor allem der Nachhaltigkeit dienen: Man könne sie rund 30 Mal waschen. Zudem sei so ein einheitlicheres Erscheinungsbild der Polizeibeamten gewährleistet, wenn sie Masken tragen. „Und das Schöne ist: Die werden sogar in NRW produziert“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) im Mitarbeitermagazin der NRW-Polizei, „Streife“.

Corona in NRW: Weiter hohe Werte im Kreis Gütersloh

Update Montag, 08.46 Uhr: Unmittelbar vor der Entscheidung über eine Verlängerung des regionalen Lockdowns liegt im Kreis Gütersloh die Kennziffer der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage noch deutlich über der Marke von 50. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach setzte sich nach sehr hohen Werten durch den Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies der Abwärtstrend bei der sogenannten Sieben Tage-Inzidenz fort. Laut den jüngsten RKI-Daten gab es im Kreis Gütersloh nun 112,6 solche Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage nach zuvor 132,9 am Sonntag und 164,2 am Samstag. Am Dienstag hatte dieser Wert noch 270,2 betragen.

Der Kreis Gütersloh ist nach den RKI-Zahlen weiterhin der einzige Kreis in ganz Deutschland oberhalb der wichtigen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Hintergrund ist der massive Ausbruch des Coronavirus beim Fleischwerk von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in dem Kreis. Bis Dienstag muss eine Entscheidung fallen, ob der regionale Lockdown in den NRW-Kreisen Gütersloh und Warendorf - der bundesweit erste - ausläuft oder verlängert wird. Der seit Mittwoch geltende Lockdown ist bis zum 30. Juni befristet. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz spielt bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens eine Rolle.

Corona in NRW: Österreich nimmt generelle Reisewarnung zurück

Update Montag, 5.45 Uhr: Österreich hat die nach dem schweren Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies ausgesprochene generelle Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen zurückgenommen. Die für Tourismus zuständige österreichische Ministerin Elisabeth Köstinger sagte am Sonntagabend in der Sendung „Bild live – Die richtigen Fragen“: „Mit heute 00.00 Uhr wird die allgemeine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen aufgehoben, sie wird nurmehr für den Kreis Gütersloh gelten.“ Auch für Bewohner der betroffenen Region um die Großschlachterei Tönnies gelte: Wer einen negativen Corona-Test vorweise, werde „seinen Urlaub in Österreich antreten können“.

Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus NRW-Regierungskreisen hat Österreich die generelle Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen zurückgenommen und auf die vom Infektionsgeschehen betroffenen Kreise beschränkt. In den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes in Berlin hieß es am späten Sonntagabend, laut Mitteilung des österreichischen Gesundheitsministeriums müssten Reisende aus Gütersloh ab Montag 00.01 Uhr bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen.

Aus NRW-Regierungskreisen hieß es, Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe am Wochenende mehrfach mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz telefoniert und die Lage mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie erörtert. Laschet habe die Maßnahmen der betroffenen Kreise und des Landes zur Eindämmung des Ausbruchs sowie die Anstrengungen zur massiven Testung der Tönnies-Mitarbeiter, ihres Umfelds und der Gesamtbevölkerung erläutert. Kurz hat demnach seine Anerkennung dafür zum Ausdruck gebracht sowie das konsequente und umfassende Vorgehen begrüßt.

Update, Sonntag, 20.50 Uhr: SPD-Fraktion will auch in NRW Corona-Tests für alle

Die SPD-Fraktion im Landtag möchte in Nordrhein-Westfalen flächendeckende Corona-Tests wie in Bayern. Auf die Frage, ob der bayerische Vorstoß auch für NRW sinnvoll wäre, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty der „Rheinischen Post“: „Wir brauchen endlich eine nationale Teststrategie. Das wäre wirklich verantwortungsvoll im Gegensatz zum coronapolitischen Blindflug der Landesregierung.“ Die Bayern hätten dies bereits verstanden. Dann werde es bald wohl auch bei Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ankommen.

Grünen-Fraktionschefin Monika Düker verwies darauf, dass ihre Partei schon vor mehreren Wochen eine vorausschauende Test-Strategie gefordert habe, damit frühzeitig Infektionsketten durchbrochen werden könnten. „Auch Kontaktpersonen von Verdachtsfällen ohne Symptome sollten getestet werden sowie besonders sensible Bereiche wie Altenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Flüchtlingsunterkünfte“, sagte sie der Zeitung.

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte am Sonntag angekündigt, dass sich in Bayern bald jeder, auch ohne Symptome, auf das Coronavirus werde testen lassen können. Die Kosten will der Freistaat übernehmen, sofern die Kassen nicht einspringen.

Update, Sonntag, 15.02 Uhr: Polizei ahndet Corona-Verstöße und löst Partys auf

Vielfach sind am Wochenende Partys und Zusammenkünfte in Düsseldorf, Köln und Bonn eskaliert und Feiernde mit Polizei und städtischen Ordnungsdiensten aneinandergeraten. Dabei kam es zu Schlägereien von Gruppen untereinander sowie immer wieder zu Gewalt und Aggression gegenüber den Beamten, hieß es von der Polizei.

Die Beteiligten seien zumeist stark alkoholisiert gewesen, hätten die Corona-Abstandsregeln missachtet, Polizisten beleidigt und sich respektlos gezeigt. Viele täten inzwischen so, als wäre Corona vorbei, sagte ein Sprecher.

In Düsseldorf wurde in der Nacht zu Sonntag wie schon in der Nacht zuvor erneut die große Freitreppe am Rheinufer wie auch eine Straße in der Altstadt geräumt, weil sich dort zu viele Menschen auf engem Raum aufgehalten und die Corona-Bestimmungen missachtet hätten. Ordnungskräfte lösten Ansammlungen und unzulässige Veranstaltungen zu vorgerückter Stunde auf. In der Altstadt gab es weitere Einsätze der Polizei unter Beteiligung einer Hundertschaft. Vielfach sei den Beamten auch hier den Angaben zufolge von Besuchern Widerstand und Aggression entgegengeschlagen.

In Köln hatte es seit Freitagabend mehrfach Schlägereien und Auseinandersetzungen zwischen Gruppen gegeben. In einem Fall gingen Männer mit zerbrochenen Glasflaschen aufeinander los, ein 26-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Polizei sei mit starken Kräften im Einsatz gewesen. Betrunkene hätten zudem in zwei Fällen Polizeibeamte bespuckt, getreten und gegen sie gepöbelt. Zwei Randalierer seien in Gewahrsam genommen worden.

Bei Kontrollen am Bonner Rheinufer war die Polizei in der Nacht zu Sonntag bei Kontrollen zu Ruhestörungen im Einsatz. 36 Mal seien Platzverweise ausgesprochen worden.

Update, Sonntag, 12.48 Uhr: Virus-Ausbruch bei Tönnies wohl nicht übergesprungen

Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh sieht der Nachbarkreis Warendorf bisher keine Anzeichen für eine Ausbreitung des Virus unter der übrigen Bevölkerung. „Der bisherige Trend zeigt, dass das Virus nicht auf die allgemeine Bevölkerung übergesprungen ist“, erklärte Landrat Olaf Gericke (CDU) am späten Samstagabend. Nach Angaben des Kreises waren nur zwei der insgesamt 4491 Corona-Tests positiv, die bis Samstagnachmittag in den Testzentren Oelde und Ahlen sowie bei Ärzten ausgewertet worden.

Der Kreis Gütersloh hatte dagegen am Samstagabend mitgeteilt, hier sei die Zahl der Infizierten auch in der übrigen Bevölkerung „merklich“ gestiegen. Demnach wurden in den vergangenen sieben Tagen bis Freitag 75 Menschen, die keinen Bezug zu dem Unternehmen haben, positiv auf das Virus getestet. Das waren 28 mehr als im Vergleichszeitraum einen Tag zuvor.

Update, Sonntag, 10.18 Uhr: Minister entschuldigt sich bei Kita-Personal für Bastel-Masken

Nach harscher Kritik an „Bastel-Sets“ für Mund-Nase-Masken hat sich Familienminister Joachim Stamp (FDP) beim Kinderbetreuungspersonal in NRW entschuldigt. In einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, drückte Stamp sein Bedauern aus: „Ich kann Ihnen versichern, dass dies kein Ausdruck von Geringschätzung war“, so Stamp: „Um eines klarzustellen: Sie sind keine Basteltanten und Bastelonkel, sondern hochqualifiziertes pädagogisches Personal bzw. Kindertagespflegeperson. Ich kann nicht oft genug betonen, dass Sie herausragende Arbeit leisten!“

Das Ministerium hatte neben normalen Masken auch etliche an Kitas verschickt, die noch zusammen gebastelt werden müssen. In der „Kommunikation“ sei es dem Ministerium leider nicht gelungen, „zu vermitteln, dass die übrigen Lieferungen für etwaig fehlende Masken bei Besuchern oder Eltern gedacht waren“, schrieb Stamp. Für die Erzieher seien nur die fertigen Masken gedacht gewesen.

Stamp kündigte in dem Schreiben vom letzten Donnerstag auch eine Neuregelung für Kinder an, die mit Corona-Symptomen heim geschickt wurden - und im Zweifel nur Husten hatten. In solch einem Fall mussten die Eltern bisher ein Attest heran bringen. Nun müssen sie nur noch selbst bestätigen, dass ihr Kind 48 Stunden symptomfrei ist. „Unsere bisherige Regelung zu Attesten hat sich in der Praxis als unpraktisch erwiesen. In Coronazeiten lernen wir täglich dazu, deswegen haben wir die Regelung jetzt pragmatisch angepasst“, teilte Stamp dazu mit.

Update, 20.25 Uhr: 75 Corona-Nachweise bei Tests in Bevölkerung im Kreis Gütersloh

Die Zahl der nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektionen in der übrigen Bevölkerung - ohne direkten Bezug zur Tönnies-Belegschaft - ist nach Angaben vom Kreis Gütersloh „merklich“ angestiegen. Grund dafür seien wohl vor allem die deutlich umfangreicheren Tests, viele der Infizierten zeigten aber keine Symptome. Vom 20. bis zum 26. Juni seien insgesamt 75 Fälle in der übrigen Bevölkerung bekannt geworden - also bei Personen, die keinen direkten Bezug zu der Firma Tönnies haben, erklärte der Kreis Gütersloh in einer Mitteilung am Samstagabend. Das waren den Angaben zufolge 28 mehr als am Vortag berichtet.

Wenige Stunden zuvor hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nach dem Besuch eines Testzentrums in Gütersloh davon berichtet, dass bei rund 4100 Tests in der Allgemeinbevölkerung nur neun Infektionen nachgewiesen worden seien. Dabei nannte er allerdings keinen Zeitraum für diese Daten. Ein Ministeriumssprecher verwies darauf, dass den Kreisen häufig früher Daten vorliegen als auf Landesebene.

Nach Angaben des Kreises, ist die Zunahme vermutlich durch die starke Ausweitung der Tests unter anderen in den sechs Diagnosezentren bedingt. Ein Sprecher des Kreises verwies auf Nachfrage auf die Dunkelziffer bei den Infektionen, die auch bei Corona vermutet wird. Ein gutes Zeichen sei, dass es keinen Anstieg der an Covid-19 Erkrankten gebe. Der Kreis Gütersloh wird unter anderem auch von Experten des RKI unterstützt.

Update, 16.23 Uhr: Regelmäßige Tests für Beschäftigte in der Fleischindustrie

Beschäftigte in der nordrhein-westfälischen Fleischindustrie sollen zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden. Die Kosten dafür sollen die Betriebe tragen. Die neue Vorgabe gelte ab 1. Juli für Schlachthöfe, Zerlegebetriebe und vorrangig fleischverarbeitende Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten und unabhängig davon, ob es sich um eigene Beschäftigte oder Werkvertragsnehmer handele, teilte das NRW-Ministerium für Arbeit und Gesundheit in Düsseldorf mit.

Die Verfügung enthält auch umfangreiche Dokumentationspflichten: Die Unternehmen würden verpflichtet, die Namen und Wohn- beziehungsweise Aufenthaltsadressen sämtlicher auf dem Betriebsgelände anwesender Personen zu erheben und für vier Wochen aufzubewahren, hieß es. „Es kann nicht sein, dass bei einem Ausbruchsgeschehen die Behörden vor Ort tagelang diesen Daten hinterherlaufen müssen“, teilt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit.

Samstag, 12.35 Uhr: Zu geringe Abstände - Straße in Altstadt geräumt

Update: Wegen zu geringen Mindestabstands hat die Polizei im Rheinland mehrere Menschenansammlungen aufgelöst. In Köln etwa wurden in der Nacht zum Samstag zahlreiche Platzverweise ausgesprochen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Rund um den Kölner Stadtgarten im Belgischen Viertel hätten sich mehrere Hundert Menschen aufgehalten. Da sei es auf den Gehwegen kaum möglich gewesen, den coronabedingten Sicherheitsabstand zu wahren. „Vermutlich waren einige auch alkoholisiert und haben die Maßnahmen nicht mehr ganz so akzeptiert“, sagte der Sprecher.

Auch in Düsseldorf lockte das schöne Wetter die Menschen in die Innenstadt. „Viel zu viele und viel zu nah beieinander“, beschrieb ein Sprecher der Polizei Düsseldorf die Situation. Nach Bitte des Ordnungsamtes der Stadt hätten die Beamten um kurz nach Mitternacht die Freitreppe und kurz darauf auch die Kurze Straße in der Altstadt mit jeweils Hunderten Menschen geräumt. Teilweise hätten die Feiernden Unmutsbekundungen geäußert, Probleme seien jedoch nicht aufgekommen. Straftaten habe es nicht gegeben.

Update, Samstag, 11.10 Uhr: Im Kreis Gütersloh liegt die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage trotz einer Abwärtstendenz weiter deutlich über der entscheidenden Marke von 50. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Der Kreis Gütersloh ist der einzige Kreis in Deutschland oberhalb dieser Marke.

Nach den jüngsten RKI-Daten gab es im Kreis Gütersloh 164,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach zuvor 177,7 Fällen am Freitag. Am Dienstag betrug der Wert laut NRW-Gesundheitsministerium noch 270,2. Hintergrund ist der massive Corona-Ausbruch beim Fleischwerk von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück.

Im benachbarten Kreis Warendorf war die wichtige Kennziffer für die Pandemie-Bekämpfung schon am Freitag mit 47,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen unter die Marke von 50 gefallen. Nach den Daten von Samstag sackte sie nun sogar auf nur noch 19,8 Fälle ab. In beiden Kreisen gilt ein Lockdown.

Ärztliches Zeugnis darf höchstens 48 Stunden alt sein

Update Samstag, 11.01 Uhr: Nachdem bereits mehrere Bundesländer Einschränkungen für Reisende aus einem Corona-Hotspot wie dem Kreis Gütersloh auf den Weg gebracht hatten, gab es am Freitagabend eine Bund-Länder-Einigung dazu. Die Länder werden nach dem Beschluss in den besonders betroffenen Gebieten Vorsorge treffen, dass, so wörtlich, „Reisende aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage nur dann in einem Beherbergungsbetrieb untergebracht werden dürfen beziehungsweise ohne Quarantänemaßnahme in ein Land einreisen dürfen, wenn sie über ein ärztliches Zeugnis in Papier- oder digitaler Form verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 vorhanden sind“.

Ein aus einem fachärztlichen Labor stammender Befund gelte als ärztliches Zeugnis. Dieses „muss sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, die höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden ist“. Maßgeblich für den Beginn der 48-Stunden-Frist sei der Zeitpunkt der Feststellung des Testergebnisses.

Einen Corona-Newsblog mit älteren Einträgen finden Sie hier.