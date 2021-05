Sobald das Biontech-Vakzin auch für Kinder zugelassen ist, fordert die SPD in NRW mobile Impfteams in Schulen und Kitas. (Symbolfoto)

Corona-Pandemie Corona in NRW: SPD fordert Impfteams in Schulen und Kitas

Düsseldorf. Wenn das Biontech-Vakzin für Kinder zugelassen ist, möchte die NRW-SPD Impfteams in Schulen und Kitas schicken. Impfangebot soll freiwillig sein.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag fordert mobile Impfteams in Schulen und Kitas, sobald das Biontech-Vakzin für Kinder und Jugendliche zugelassen ist. Laut einem Positionspapier der SPD-Fraktion, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, sollen die Schulen und Kitas zwar bei den Eltern nachhaken, dennoch bleibe die Impfung ein freiwilliges Angebot.

Impfen von Kindern für viele Eltern ein sensibles Thema

„Wir müssen (...) Familien und ihre Bedürfnisse konsequenter in den Vordergrund der Pandemiebekämpfung rücken“, heißt es in dem SPD-Papier. Gleichzeitig sei das Thema Impfen von Kindern für viele Eltern besonders sensibel - weshalb Aufklärung besonders wichtig sei.

Weil das dezentrale Impfen über Haus- oder Kinderärzte vermutlich nicht ausreiche und die Verteilung in einer Schulklasse ungleich wäre, setzt die Fraktion auf Einladungen in Impfzentren und mobile Impfteams. Die könnten - bei entsprechender Zulassung des Impfstoffs für Kinder über zwölf - nach Ansicht der SPD schon im Juni aktiv werden. Die Landesregierung solle daher „zeitnah mit der Planung einer Kinder- und Jugend-Impfstrategie in der skizzierten Weise beginnen und diese bis Ende Mai abgeschlossen haben.“ (dpa)

