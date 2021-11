2G in NRW - Regel kommt flächendeckend im Freizeitbereich

Essen/Düsseldorf. Flächendeckend führt NRW die 2G-Regel im Freizeitbereich ein. Damit werden die Corona-Regeln angezogen. Die Verschärfungen in der Übersicht.

NRW will 2G "flächendeckend" im Freizeitbereich einführen. Unklar ist noch, ab wann die Regelung greifen soll.

Wie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag erklärte, soll die 2G-Regel in NRW damit auch in der Gastronomie, auf Weihnachtsmärkten und im Stadion gelten.

2G-Regel in NRW: Hier gibt es die Verschärfungen in der Übersicht.

Bis zur Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dauert es noch zwei Tage. Am Donnerstag ab 13 Uhr dann sitzt die Runde zusammen und berät über neue Corona-Regeln. Am Dienstag hat NRW-Ministerpräsident Wüst dieser Runde vorgegriffen und für NRW eine flächendeckende 2G-Regel im Freizeitbereich angekündigt. Die Regel soll in der kommenden Woche in Kraft treten, wann genau, ist noch unklar.

> Lesen Sie hier: Landtag NRW zur 2G-Regel: Wüst stellt Planungen vor

Sie gelte zum Beispiel für Gastronomie, Weihnachtsmärkte, Bundesliga-Fußball und alle anderen Großveranstaltungen. „In Situationen mit besonders hohem Infektionsrisiko“ wie Karnevalssitzungen oder Diskotheken werde zugleich „2Gplus“ eingeführt: Geimpfte und Genesene müssen dann zusätzlich noch einen Negativ-Test vorlegen.

2G in NRW kommt flächendeckend im Freizeitbereich

"Unser Anspruch als Landesregierung ist es, vor der Lage zu bleiben", erklärte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf der Pressekonferenz am Nachmittag. Dementsprechend werde im Freizeitbereich flächendeckend 2G eingeführt. Neben den verschärften Regeln setzt die Landesregierung auf einen Ausbau des Impfangebotes und Corona-Tests.

2G in NRW - folgende Verschärfungen gelten nun:

Wo überall die 2G-Regel gilt, haben nur noch Immunisierte, also Personen, die geimpft oder genesen sind, Zutritt. Ein Test reicht dann nicht mehr aus.

Im Freizeitbereich wird flächendeckend eine 2G-Regelung eingeführt, zum Beispiel auch bei Weihnachtsmärkten, Fußballspielen oder anderen Großveranstaltungen. Auch in der Gastronomie gilt diese Regelung.

Ergänzt werden soll diese Regelung um 2G-Plus in Situationen mit einem hohen Infektionsrisiko, wie zum Beispiel auf Karnevalssitzungen und Karnevalsfeiern.

Der Zutritt zu Diskotheken in NRW wird von 3G auf 2G-Plus beschränkt.

Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel.

Für Kinder soll es laut Wüst abweichende Regelungen geben, da hier das Impfangebot fehle.

"Vollzug ist bei all diesen Dingen absolut wichtig", erklärte Wüst. "Darauf muss ein neuer Schwerpunkt liegen." So sei bei einem Hygienekonzept nun auch vorzulegen, wie die Regeln kontrolliert werden sollen.

2G in NRW: Wüst unterrichtet am Mittwoch den Landtag

Genauere Informationen zu der 2G-Regel in NRW will Wüst am Mittwoch präsentieren. Dann kommt der Landtag in Düsseldorf zu einer Sondersitzung zusammen. Verfolgen Sie die Landtagsdebatte ab 11.30 Uhr bei uns im Live-Stream und im Live-Ticker.

> Lesen Sie hier: Kostenlose Corona-Tests: Große Nachfrage auch von Geimpften

"Die Situation ist sehr ernst", erklärte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) fest. "NRW ist mit seiner Politik von Maß und Mitte vergleichsweise stabil durch die Pandemie gekommen."

2G in NRW: "Die Situation ist sehr ernst", erklärte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP). Foto: David Young/dpa

Wüst präsentierte aber auch einen "Lichtblick". 90 Prozent der Menschen in einem Pflegeheim hätten eine Booster-Impfung erhalten. "90 Prozent der Lehrer sind zweifach geimpft", erklärte er. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei die Situation nicht in NRW nicht dramatisch. So lag am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 176, die des Bundes bei 312. "In der Sächsischen Schweiz liegt sie bei 1362", erklärte Wüst.

2G in NRW: Wann sollen die Regeln umgesetzt werden?

Wüst will Details am Mittwoch in einer Unterrichtung des Landtags vorstellen und bei der Ministerpräsidenten-Konferenz am Donnerstag um ein bundesweit einheitliches Vorgehen werben. Der Ministerpräsident ließ unabhängig vom Ausgang der Bund-Länder-Beratungen jedoch keinen Zweifel, dass „in der laufenden nächsten Woche diese Dinge dann umgesetzt werden“. Die Ampelfraktion in Berlin plant derzeit eine 3G-Regelung im öffentlichen Nahverkehr. Verkehrsbetriebe sind davon nicht besonders begeistert.

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Zusätzlich setze man auf 3G am Arbeitsplatz, so dass Betriebe den Impf- und Teststatus ihrer Mitarbeiter kennen und kontrollieren müssen. Offen ist NRW auch für die Einführung der 3G-Regel in Bus und Bahn. Zu Warnungen der Verkehrsverbünde vor Umsetzungsschwierigkeiten sagte Wüst, man solle schauen, „ob es nicht mit zusätzlichem Kontrollpersonal doch geht“.

Bei einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen im medizinisch-pflegerischen Bereich zeigte sich der Ministerpräsident indes weiter „skeptisch“, weil NRW zurzeit noch eine spürbare Zunahme an freiwilligen Impfungen verzeichne.

2G in NRW: Wüst überzeugt Koalitionspartner

Mit der Ankündigung deutlich verschärfter Maßnahmen hat Wüst offenbar Koalitionspartner FDP überzeugt, der bis zuletzt gegen 2G mobil machte. „Wenn wir uns auf einschneidende Maßnahmen wie 2G und 2Gplus verständigen, dann mit dem klaren Ziel, für die große Mehrheit unserer Gesellschaft Normalität zu sichern“, erklärte FDP-Landeschef und Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp. „Keiner macht sich Entscheidungen leicht, keiner geht leichtfertig mit der Situation auf den Intensivstationen um.“

Für Kinder und Jugendliche soll es abweichende Regelungen geben, weil diese erst später und nur ab dem 12. Lebensjahr ein Impfangebot erhalten hatten. Darüber hinaus legte sich Stamp fest: „Kita- und Schulschließungen sind keine Option.“ SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty mahnte mehr Tempo bei allen Regelverschärfungen an, honorierte aber nach tagelanger Debatte, „dass die Landesregierung hier noch einmal die Kurve gekriegt und zu einer einheitlichen Linie gefunden hat“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW