Corona in NRW: Hunderte bei Demos gegen Einschränkungen

In Köln gingen mehrere Hundert Menschen gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie auf die Straße. Am Montag greifen weitere Lockerungen.

Essen. Demos gegen die Corona-Auflagen, gehäufte Fälle in Coesfeld, Besuche in Altenheimen: die wichtigsten Nachrichten zu Corona in NRW im Überblick.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen zwar weiter, zurzeit wächst die Zahl der Genesenen allerdings deutlich stärker: 295 bestätigte Neuinfektionen und 416 genesene Patienten wurden in NRW am Samstag (9. Mai) gemeldet. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW 34.799 Infizierte gezählt; 28.219 Menschen gelten inzwischen als genesen. In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1423 Todesfälle..

Hunderte bei Demos gegen Corona-Auflagen in Köln und Dortmund

Update 10. Mai, 8.42 Uhr: Wie in vielen deutschen Städten sind auch in Köln und Dortmund am Samstag Hunderte Menschen gegen die Corona-Auflagen auf die Straße gegangen. In Köln übte Polizeipräsident Uwe Jacob Kritik an der unangemeldeten Demo: „Ein Großteil der Demonstranten hat Unbeteiligte mehrfach dazu aufgefordert, den Mundschutz abzunehmen und ohne Maske die Geschäfte zu betreten. Dafür haben wir absolut kein Verständnis“, sagte er. „Wer die neuesten Lockerungen so unvernünftig aufs Spiel setzt, begünstigt einen erneuten und rasanten Anstieg der Infektionsfälle.“

Auch in Dortmund fanden am Samstag unter großem Polizeiaufgebot mehrere Versammlungen statt; neben genehmigten Kundgebungen am Friedensplatz kam es zu mehreren nicht genehmigten Spontan-Demos. Dabei wurden Journalisten von Rechtsextremisten angegriffen.

Corona-Ausbruch in Coesfeld: Mehr als 180 Schlachthof-Arbeiter infiziert

Update 9. Mai, 16.59 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb in Coesfeld nehmen die Behörden die Hygienezustände der Sammelunterkünfte der Beschäftigten ins Visier. Mehrere Teams des Kreisgesundheitsamtes schwärmten am Samstag aus, um die Beschäftigten des Schlacht- und Zerlegebetriebes in ihren Unterkünften zu testen. Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter stieg bis Samstag auf mehr als 180, wie der Sprecher des Kreises Coesfeld, Christoph Hüsing, mitteilte. Bei mehr als 900 der 1200 Beschäftigten waren bis Samstagmittag Abstriche gemacht worden.

Die von Montag an landesweit geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen sind im Kreis Coesfeld wegen der lokalen Häufung der Fälle um eine Woche verschoben worden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verteidigte dies. „Wenn man öffnet, muss man da, wo Gefahr ist, konsequent handeln“, sagte er. „Der Schutz der Bevölkerung steht vor allem.“

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Coesfeld liegt laut einer Übersicht des Robert Koch-Instituts vom Samstag bei 76 pro 100.000 Einwohner und Woche. Außer dem Kreis Coesfeld lagen alle anderen Kreise und kreisfreien Städte in NRW deutlich unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Corona-Isolation endet: Besuche in Altenheimen ab Samstag erlaubt

Update 9. Mai, 8.44 Uhr: Überraschung für Bewohner und Betreiber von Alten- und Pflegeheimen in NRW: Eigentlich sollten hier ab Sonntag wieder Besuche möglich sein – nun endete die wochenlange Isolation in der Corona-Krise überraschend schon am Samstag. So sollen die Besucherströme am Muttertagswochenende besser gelenkt werden können.

Öffentlich verkündet hatte das NRW-Gesundheitsministerium den vorgezogenen Termin nicht. Auch Heime zeigten sich davon überrascht, viele Betreiber reagierten mit Skepsis und Kritik: „Viele Heime können in der Kürze der Zeit gar keine entsprechenden Hygienekonzepte umsetzen“, so Christian Woltering, Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW.

Update 8. Mai, 11.03 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat Pläne für Kindergärten und Tagespflege vorgestellt. Das sind die wesentlichen Punkte:

Ab Donnerstag, 14. Mai, kehren Vorschulkinder, die einen besonderen Förderbedarf haben sowie Kinder mit Behinderungen in die Kitas zurück.

kehren Vorschulkinder, die einen besonderen Förderbedarf haben sowie Kinder mit Behinderungen in die Kitas zurück. Ebenfalls ab Donnerstag, 14. Mai, dürfen Kinder ab 2 Jahren wieder bei Tagesmüttern oder -vätern betreut werden.

dürfen Kinder ab 2 Jahren wieder bei Tagesmüttern oder -vätern betreut werden. Ab Donnerstag, 28. Mai , dürfen alle Vorschulkinder zumindest tageweise wieder in die Kita.

, dürfen zumindest tageweise wieder in die Kita. Ab Juni soll der Besuch für alle Kinder wenigstens für zwei Tage vor der Sommerpause möglich sein.

