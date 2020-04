Corona NRW: Keine Kirmes, keine Festivals, Sommer wird still

Düsseldorf. Bis Ende August wird es in Nordrhein-Westfalen keine Groß-Veranstaltungen geben. Die Entwicklungen zur Corona-Krise im Newsblog.

>>> Springen Sie hier direkt zu den aktuellsten NRW-Meldungen

2 7.657 bestätigte Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand: Dienstag, 15. April, 10.30 Uhr), 1 4.686 Menschen gelten als genesen . 708 Menschen sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 gestorben .

sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand: Dienstag, 15. April, 10.30 Uhr), gelten als . sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 . In NRW sollen die Schulen ab dem 23. April schrittweise wieder öffnen. Prüfungen finden statt. Das Abi startet am 12. Mai.

wieder öffnen. Prüfungen finden statt. Das startet am 12. Mai. Großveranstaltungen, wie Festival, Volks- und Schützenfeste fallen bis Ende August aus.

fallen aus. Kitas bleiben zu , aber die Notbetreuung wird ausgedehnt.

, aber die Notbetreuung wird ausgedehnt. Wie ist die Lage in Deutschland, Europa und der Welt? Alle Infos finden Sie hier.

Hier finden Sie unsere Newsblogs aus den Städten.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

Coronavirus in NRW - Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand Neue Corona-Fälle, neue Restriktionen, neue Hoffnung? Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Jetzt hier bestellen. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



14.39 Uhr: Die Öffnung der Schulen sei ein "Angebot" für die Schüler, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Sie hoffe, dass viele dieses wahrnehmen.

14.35 Uhr: "Wir hoffen, alle Schüler bis zu den Sommerferien das eine oder andere Mal in die Schulen zu bekommen", sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

14.28 Uhr: Wohl bis zu den Sommerferien werden die Klassen und Kurse aus organisatorischen und hygienischen nicht in den bestehenden Größen unterrichtet werden, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) an.

14.24 Uhr: Ab dem kommenden Donnerstag werden in NRW 148.000 Schüler, die vor einem Schulabschluss stehen, wieder zur Schule gehen, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Insgesamt gebe es im Land 2,5 Millionen Schüler. Ab dem 4. Mai würden dann die Grundschulen nur für die vierten Klassen geöffnet.

14.12 Uhr: In NRW gibt es derzeit 28.000 Corona-Infizierte, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. 15.849 Menschen seien genesen, 760 "an oder mit Corona" gestorben. 2024 Menschen werden stationär in Krankenhäusern behandelt, 513 müssen künstlich beatmet werden. Bei diesen seien die Zahlen rückläufig. Die Verdoppelungsrate liege inzwischen bei 16,7 Tagen.

14.10 Uhr: Die Notbetreuung für Kleinkinder soll auf rund zehn Prozent aller Kleinkinder angehoben werden, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Familienminister Joachim Stamp (FDP). Wer diese in Anspruch nehmen könne, müsse noch definiert werden.

14.06 Uhr: "Die Zahlen der letzten Tage machen uns Hoffnung", sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf nach einer Sitzung des NRW-Landeskabinetts. Das Land stehe in der Corona-Krise aber weiter vor großen Herausforderungen.

13.54 Uhr: Kleinere und mittelgroße Läden dürfen wieder öffnen, Friseure auch, nur die Restaurants bleiben auch nach dem 4. Mai geschlossen – so haben es die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel beschlossen. Die Enttäuschung in der Gastronomie ist entsprechend „riesengroß“, wie Dehoga-NRW-Chef Bernd Niemeier sagt, „weil wir dringend einen Termin gebraucht hätten“. Ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands sagte unserer Zeitung: „Wer uns jetzt nicht hilft, nimmt Tausende von Pleiten in Kauf.“ Vor allem viele kleine Restaurants, Hotels, Cafés und Bars seien in Existenzgefahr.

13.35 Uhr: Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat jetzt wieder ein bisschen mehr Klarheit. Durch den Beschluss der Politik, alle Großveranstaltungen bis zum 31. August zu untersagen, steht damit auch fest, dass es Heimspiele für RWE bis dahin an der Hafenstraße vor vollen Rängen nicht geben wird. „Ich war persönlich nicht überrascht und habe damit gerechnet. Nur ist es jetzt eben in Stein gemeißelt worden“, so die Reaktion vom RWE-Vorsitzenden Marcus Uhlig am Tag danach.

13.16 Uhr: Das Verbot für Großveranstaltungen bis Ende August wirft viele Schausteller aus der Bahn. In Herne ist vor allem auch die Cranger Kirmes betroffen, die vom 6. bis 16. August stattfinden sollte. Die lockt jährlich rund vier Millionen Besucher. Wolfgang Lichte, Sprecher der Herner Schausteller, nennt die Situation für die Branche fürchterlich: „Das ist eine Katastrophe für den Berufszweig.“

13.01 Uhr: Die ersten Lockerungsübungen im allgemeinen "Shutdown" werden keine Auswirkungen auf die strikten Regeln rund um den Essener Baldeneysee haben. Die Absperrungen bleiben entgegen erster Planungen nun auch nach den Osterferien stehen, und die regelmäßigen Bestreifungen durch die Ordnungskräfte, insbesondere an Wochenenden, werden fortgesetzt, sagte Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen, am Donnerstag.

12.55 Uhr: „Wir sind am Boden zerstört, genau wie ihr“, schreiben die Macher des Musikfestivals Parookaville auf ihrer Homepage. Wegen der Coronapandemie muss es 2020 ausfallen. Alle Ticketkäufer werden innerhalb der nächsten Tage eine E-Mail von uns erhalten, in der erklärt wird, wie die rund 80.000 Fans ihre Tickets entweder auf 2021 umschreiben können oder das Geld zurück erhalten.

12.53 Uhr: Das bekannte Feuerwerksspektakel „Kölner Lichter“ wird wegen der Corona-Krise nicht wie geplant stattfinden können. Da Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt seien, könne auch die Feuerwerksshow „in diesem Zeitraum“ nicht durchgeführt werden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

12.51 Uhr: Der Möbel-Discounter Poco mit Sitz in Bergkamen sieht in der vorsichtigen Öffnung des Einzelhandels nach dem coronabedingten Shutdown eine schwere Zukunftshypothek für den Handel. Es sei weder nachzuvollziehen noch zu begründen, warum bei der Lockerung der Corona-Auflagen im Einzelhandel eine Grenze bei 800 Quadratmetern Geschäftsfläche gezogen werde, sagte Poco-Geschäftsführer Thomas Stolletz am Donnerstag.

12.46 Uhr: Das Land NRW hat beschlossen, alle Großveranstaltungen bis zum 31. August abzusagen. So macht das Coronavirus auch vor der Jubiläumsausgabe des Festivals Rock am Ring nicht halt. Sowohl Rock am Ring wie auch Rock im Park sind 2020 abgesagt. Laut Veranstalter waren beide Festivals ausverkauft. Doch was passiert mit den bereits gekauften Tickets?

12.42 Uhr: Corona hat das öffentliche Leben in ganz Deutschland zum Erliegen gebracht – auch in den Zoos. Der "Tierpark + Fossilium Bochum" ist seit dem 15. März für Besucher geschlossen. Seitdem hat der Zoo laut eigenen Angaben allein für den Monat März einen Umsatzverlust von 100.000 Euro zu verkraften. Denn außerhalb der Ferien besuchen zu dieser Jahreszeit im Regelfall 7500 Besucher pro Woche den Park.

12.40 Uhr: Die Corona-Krise hat zwei Seiten - auch für Duisburger Filmfans. Mit einem lachenden Auge dürfen sie sich auf die Eröffnung des ersten Autokinos in der Stadt freuen. Das weinende Auge gilt dem Sommerkino, für das sich 2020 wohl kein Happy End abzeichnet. Das Autokino eröffnet am Freitag, 17. April, auf dem Parkplatz P4 des MSV-Stadions am Kalkweg.

12.28 Uhr: Die Islamische Gemeinschaft Millî Görüş drängt darauf, dass religiöse Gemeinschaften alsbald wieder Gottesdienste abhalten dürfen. Man habe in Abstimmung mit Virologen und anderen Experten ein Konzept erarbeitet, das unter anderem Anmeldeverfahren und Personenbegrenzungen in Moscheen und anderen kirchlichen Einrichtungen vorschlägt. "Es ist nicht nachvollziehbar, wenn Moscheen, Kirchen oder Synagogen geschlossen bleiben müssen, das Shoppen in der Stadt aber erlaubt sein soll", sagt IGMG-Generalsekretär Bekir Altaş in Köln.

12.16 Uhr: Winnetou legt eine Zwangspause ein: Das Elspe Festival im Sauerland fällt dieses Jahr aus. „Wir haben unsere Saison absagen müssen“, sagte Geschäftsführer Philipp Aßhoff. Das ergebe sich zwangsläufig aus dem Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August wegen der Cororna-Pandemie.

12.01 Uhr: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt nach wie vor in NRW. Doch die Kurve schwäch sich deutlich ab. So hat sich der Verdopplungs-Zeitraum deutlich vergrößert, teilt ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums auf Anfrage mit. Anfang März verdoppelten sich die Infektionsfälle teilweise nach knapp zwei Tagen. Seit Ende März weitet sich der Zeitraum deutlich aus. Inzwischen liegt er in NRW bei 16 Tagen. Viel wichtiger aus Sicht von Experten ist allerdings die Lage in den Krankenhäusern mit Blick auf die Auslastung der Intensivstationen und der dortigen Beatmungsgeräte.

11.43 Uhr: Lockerungen im Handel hält Duisburgs Wirtschaftsdezernent Andree Haack für umsetzbar. Er zweifelt aber an einer Veränderung der wirtschaftlichen Lage. Doch Haack sieht auch positive Effekte.

11.32 Uhr: Die erzwungenen Schließungen von Gaststätten wirkt sich auf die Brauerien aus. Bei der Brauerei Veltins droht jetzt Kurzarbeit. „Wir werden diesen Schritt für Mai prüfen müssen“, sagt ein Sprecher. Die gesamte Branche stehe unter Druck. Zahlreiche Brauereien hätten bereits Kurzarbeit angemeldet.

11.08 Uhr: Wegen der verlängerten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Veranstalter die Festivals «Rock am Ring» in der Eifel und «Rock im Park» in Nürnberg Anfang Juni abgesagt. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Donnerstag in Frankfurt mit. Der neue Termin der beiden Festivals wurde ebenfalls mitgeteilt: 11.-13. Juni 2021.

11.06 Uhr: Auch das Haldern-Pop-Festival in Rees am Niederrhein fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Das teilten die Veranstalter mit. Termin wäre vom 6. bis 8. August gewesen.

.

11.01 Uhr: Bei den Plänen zur schrittweisen Öffnung der Schulen ab dem kommenden Donnerstag sehen SPD und Grüne im Landtag NRW zahlreiche Fragen zu Hygiene-Standards und der Organisation von Lehrkräften, Räumen, Sicherheitsabständen und dem Schulbusbetrieb unbeantwortet. „Der Infektionsschutz ist nicht gesichert“, sagte die Grünen-Abgeordnete Sigrid Beer. „Das ist fahrlässig, was Sie vorgelegt haben.“ SPD-Fraktionsvize Jochen Ott sagte: „Das war eine Verkündigung mit vielen offenen Fragen.“

10.51 Uhr: Das nächste Autokino wird eröffnet. An der MSV-Arena in Duisburg wird es derzeit aufgebaut. Am Freitagabend ist die erste Vorstellung: Die Känguru-Chroniken. Auch in Wesel wird derzeit ein Autokino aufgebaut. Ab 22. April startet dort das Programm. Weitere Autokinos sind in den vergangenen Wochen in Düsseldorf, Kleve und Herne eröffnet worden. Bis dato gab es an Rhein und Ruhr nur ein Autokino in Essen.

10.43 Uhr: Der Handelsverband NRW fordert, dass die Landesregierung bis Freitag eine Rechtsordnung erlässt, in der die zahlreichen Fragen der Einzelhändler zur Öffnung ihrer Geschäfte am Montag „rechtssicher und eindeutig“ geklärt werden. Das sagte Sprecherin Carina Peretzke auf Anfrage. So gäbe es nach der Ankündigung zur Lockerung das Lockdowns viel Unsicherheit: Einzelhänder etwa fragen beim Verband, ob Läden, die größer als 800 Quadratmeter sind, ihre Verkaufsfläche verringern dürfen, um öffnen zu können; oder wie Einzelhändler verhindern sollen, dass sich wie von der Politik gefordert, Schlangen vor den Geschäften bilden. Die Einzelhändler stünden ohnehin vor enormen Herausforderungen: „Sie müssen Ware bestellen, Mitarbeiter einplanen und möglicherweise Schutzmaßnahmen vornehmen. Das geht nicht von heute auf morgen.“ Generell sieht der Verband die Regelungen kritisch: Sie führten zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten. Die Regelungen müssten eigentlich „diskriminierungsfrei“ sein und dürften sich deshalb nicht an Betriebsgrößen oder Verkaufsfläche festmachen.

10.36 Uhr: Ein Mann, der mit dem Coronavirus infiziert sein könnte, soll versucht haben, eine Bochumerin zu vergewaltigen. Ein Passant verhindert Schlimmeres.

Ministerin stellt erste Details zu geplanten Schulöffnungen vor

10.08 Uhr: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 werden in diesem Jahr keine übliche zentrale ZP 10-Prüfung machen müssen. Statt dessen soll eine Klassenarbeit, die sich auf das tatsächlich Gelernte bezieht, die Abschlussprüfung in diesem Schuljahr ersetzten, berichtete Schulministerin Gebauer.

10.06 Uhr: Sollte sich die Corona-Lage verschlimmern, hält sich das NRW-Schulministerium offen, dass das Abitur 2020 womöglich doch noch ohne Prüfung möglich ist, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer vor dem Schulausschuss im Landtag.

10.05 Uhr: Für alle Schüler, die jetzt nicht Abschlussprüfungen haben, gibt es kein Sitzenbleiben in diesem Jahr, denn ein Vollbetrieb ist bis zu den Sommerferien absehbar unmöglich. Wiederholung eines Schuljahrs nur freiwillig, kündigte NRW-Schulministerin Gebauer im Landtag NRW an.

10.03 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat erste Details zur schrittweisen Öffnung der Schulen bekannt gegeben. Ab kommende Woche Donnerstag, 23. April, öffnen nur die weiterführenden Schulen, und zwar nur für Schüler, die in Kürze eine Abschlussprüfung haben. Grundschulen sollen ab dem 4. Mai öffnen - vorerst nur für Schüler der vierten Klassen. Die Abiturprüfen würden ab dem 12. Mai gestartet.

9.56 Uhr: Das Coronavirus wird das öffentliche Leben in NRW noch für viele Monate bestimmen. Die Stadt Mülheim hat sich darauf eingestellt und veröffenlicht wichtige Informationen dazu jetzt nicht mehr alleine im Internet. Sei jüngstem gibt es eine gedruckte "Corona-Bürgerbroschüre", die für die Menschen in Mülheim gedacht sind, die nicht im Internet unterwegs sind.

9.43 Uhr: Der Düsseldorfer Konzern Henkel kündigt an, weltweit insgesamt fünf Millionen Körper- und Haushaltshygiene-Produkte zu spenden. "Die ersten von insgesamt rund 300.000 Produkten in Deutschland hat Henkel bereits an gemeinnützige Organisationen ausgeliefert", teilt das Unternehmen mit. Sie gingen unter anderem an das Deutsche Rote Kreuz in Bremen, den Verein "helfen durch Geben - Der Sack e.V." in Köln und an das Amt für Migration und Integration der Stadt Düsseldorf.

Fridays For Future rufen zur "Home-Office-Demo" auf

9.32 Uhr: Im Rhein-Kreis-Neuss könnten die Corona-Fallzahlen in nächster Zeit entgegen dem bisherigen Trend vor Ort wieder steigen. Das allerdings hätte dann statistische Gründe, denn der Kreis hat angekündigt, die Zahl der Corona-Tests auszuweiten: "So soll jeder getestet werden können, der Anzeichen eines Atemweg-Infekts zeigt", teilte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke mit: "Mit einer höheren Anzahl an Corona-Tests können wir Infektionsketten noch früher unterbrechen und die Ausbreitung der Erkrankung weiter eindämmen".

9.09 Uhr: "Was wird bleiben vom Frühjahr 2020? Wie werden kommende Generationen wissen, was die Corona-Krise für Hattingen bedeutet hat?" Um die Erinnerung an Corona wachzuhalten, sollen die Menschen in Hattingen ihre Eindrücke jetzt festhalten. Der dortigen Heimatverein hat ein Online-Archiv eingerichtet und sammelt ab sofort Erinnerungen von Bürgern vom Leben mit dem Virus.

8.44 Uhr: Auch im Kreis Kleve flacht sich die Kurve der Neuinfektionen ab. Erstmals gibt es dort jetzt mehr genesene als infizierte Menschen.

8.39 Uhr: In der Corona-Krise erleben Trinkhallen-Betreiber gute Umsätze. In Duisburg berichten zwei Kiosk-Besitzer über die neu entfachte Budenliebe.

8.14 Uhr: In der aktuellen Termin-Vorschau der Deutschen Presse Agentur (dpa) zur kommenden Wochen heißt es: "Fortsetzung internationale Klimastreiks von Fridays For Future unter dem Motto #Machen2020. In Münster erwarten die Initiatoren 25.000 Teilnehmer." Tatsächlich haben die Initiatoren inzwischen zur "Home-Office-Demo" am 24. April aufgerufen und schlägt vor: "Hängt grüne Laken und Fahnen aus dem Fenster, tragt an dem Tag grüne Kleidung, macht eure Forderungen auf Transparenten und Plakaten sichtbar, druckt euch das FridaysForFuture-Logo aus und hängt es sichtbar auf, malt Klimaschutz-Fensterbilder".

Die Grippewelle in NRW ist so gut wie 'durch'

7.53 Uhr: Die diesjährige Grippewelle ist so gut wie durch. Das zeigen die jüngsten Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) in Bochum: In der 15. Kalenderwoche wurden landesweit noch 104 Fälle von Influenza Grippe gemeldet. Höhepunkt war die sechste Kalendewoche, in der NRW-weit 4490 Erkrankte gemeldet worden waren. Seitdem sanken die Zahlen kontinuierlich. Allerdings lässt sich die Dunkelziffer bei Grippe laut LZG nicht einschätzen - wie bis dato beim Coronavirus auch.

7.45 Uhr: In der Essener Stadtverwaltung herrscht Uneinigkeit, was die Wirksamkeit von 60.000 Schutzmasken angeht, die an Pflegeheime verteilt werden sollen. Fast 30 Millionen dieser Masken wurden vom Land NRW bei einem Hersteller in Bielefeld eilig beschafft und dann örtlich verteilt. Kritik aus Essen gibt es unter anderem am "suboptimal ausgewählten Stoff".

7.31 Uhr: "Wir müssen uns alle bewusst machen, dass wir die Epidemie durch die Verlangsamung der Infektionsketten der letzten Wochen nicht bewältigt haben, sie dauert an. Deshalb können wir nicht zum gewohnten Leben der Zeit vor der Epidemie zurückkehren, sondern wir müssen lernen, wie wir für eine längere Zeit mit der Epidemie leben können." Die NRW-Staatskanzlei hat via Twitter den genauen Beschluss der Länder und der Bundeskanzlerin zu den weiteren Corona-Maßnahmen verbreitet.

7.24 Uhr: Das Kölnische Stadtmuseum will die Corona-Pandemie für künftige Generationen dokumentieren und ruft jetzt die Bevölkerung auf, Fotos zum privaten Corona-Alltag zu schicken: "Was symbolisiert für Euch persönlich die jetzige Ausnahmesituation? Was hat es „vor Corona“ in Eurem Haushalt, an Eurem Arbeitsplatz, in Eurer Freizeit nicht gegeben?"

Corona-Lockerungen: Das ist bald wieder möglich Corona-Lockerungen: Das ist bald wieder möglich

7.04 Uhr: Ab kommender Woche soll es erste Lockerungen in Sachen 'Lockdown' in NRW geben. Ob das die Lage auf den Autobahnen ändern wird? An diesem Morgen gibt es das - inzwischen - gewohnte Bild: Staus sind rar, wo es sonst in der Regel in NRW dreistellig wird, meldet der WDR aktuell insgesamt vier Kilometer Stau an der A1, der A40 und auf der B1 bei Dortmund - alle wegen Baustellen.

6.44 Uhr: Warum wütet das Coronavirus in den Niederlanden viel heftiger als in NRW? Der deutsche Mikrobiologe Alex Friedrich, der in Groningen arbeitet, hat Antworten. Er nennt es "den perfekten Sturm" - eine tödliche Mischung mehrerer Faktoren hat dazu geführt, dass einige Provinzen der Niederlande zu den in Europa am schwersten vom Corona-Virus getroffenen Regionen gehört. Man könnte es so zusammenfassen: Die Corona-Ausbreitung in den Niederlanden erfolgte in einer Art "Gangelt im Großen".

6.05 Uhr: Die Polizei in Dortmund warnt vor einer neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Ein bisher unbekannter Telefonbetrüger gab sich dort in mutmaßlich mehreren Fällen als städtischer Mitarbeiter aus und bot am Telefon ein "Corona-Paket", das angeblich Schutzmasken und Desinfektions umfasse. "Er ließ die Wahl zwischen einem kleinen und großen Paket und bezifferte die Kosten auf 420 bis 700 Euro", teilte die Polizei mit. Eine Dortmunderin informierte die Polizei, sie habe einen Kauf abgelehnt. Im Fokus habe der Täter laut Polizei vermutlich meist ältere Menschen.

Gewerkschaften fordern Absage der Abiturprüfungen

5.23 Uhr: Das Coronavirus aus Stahl und Schrauben und mit einem Durchmesser von 25 Zentimetern: Der Dortmunder Bildhauer Sebastian Wien hat eine Corona-Skulptur geschaffen, „die eine gewisse Aggression ausstrahlt und wie eine kleine Explosion aussieht“. Wien hatte eigentlich nur eine Skulptur geplant, wie er erzählt. Doch nach viel positiver Resonanz will der an Parkinson erkrankte Künstler nun insgesamt 99 Exemplare anfertigen. Von dem geplanten Erlös sollen 20 Prozent an ein Obdachlosenprojekt fließen. „Die Wohnungslosen sind am schwersten von der Krise betroffen.“ Corona-Kunstobjekt Nummer eins sei bereits verkauft.

4.12 Uhr: Das Landeskabinett kommt an diesem Donnerstag zusammen, um die Voraussetzungen für die nächsten Schritte in der Corona-Krise zu schaffen. Unterdessen mehrt sich Kritik an den am Mittwoch getroffenen Entscheidungen: Der Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert, dass in NRW keine allgemeine Maskenpflicht beschlossen wurde. Eltern- und Lehrerverbände sowie Gewerkschaften in NRW fordern eine Absage der Abitur-Prüfungen, Alle Prüfungen sollten ausfallen, Abschlüsse auf der Grundlage bisheriger Leistungen vergeben werden. Aus Sicht der SPD-Opposition ist die schwarz-gelbe Landesregierung im Vorfeld mit ihrem Exit-Kurs zu weit und eigenmächtig vorgeprescht. Sie hält NRW-Ministerpräsident Laschet eine "Bauchlandung" vor.

0.01 Uhr: Die Abiturprüfungen in NRW sollen wie geplant am 12. Mai beginnen. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will an diesem Donnerstag den Schulausschuss des Landtags NRW über Details zur schrittweisen Schulöffnung informieren. Schulen in NRW sollen nach den Osterferien kommende Woche schrittweise wieder den Betrieb aufnehmen - zunächst für Schüler, die unmittelbar vor einem Abschluss stehen.

.

0.00 Uhr: Durch das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August werden viele Schützenfeste in NRW in diesem Sommer nicht stattfinden können, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwochabend in einer TV-Ansprache. Das sei extrem bedauerlich. Auch etliche Festivals und Stadtfeste, wie Parookaville, Juicy Beats, Bochum Total, Kultur Pur, die traditionell Millionen Menschen nach NRW locken, fallen aus. Betroffen sind davon auch die Rheinkirmes in Düsseldorf und die Cranger Kirmes.

Ihnen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf? Dann schauen Sie doch mal auf unserer neuen #wirhaltenzusammen-Seite vorbei. Dort finden Sie Tipps für Do-it-yourself-Projekte, Übungen zum Fitbleiben in den eigenen vier Wänden und - für die Eltern unter Ihnen - Spielematerial für Kinder.

..

Coronavirus in NRW - Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand Neue Corona-Fälle, neue Restriktionen, neue Hoffnung? Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Jetzt hier bestellen. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Wie das Coronavirus NRW erreichte - Unsere Newsblogs zum Nachlesen:

Unsere lokalen Newsticker im Ruhrgebiet

Unsere lokalen Newsticker am Niederrhein

Unsere lokalen Newsticker in Südwestfalen

Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Themenseite zum Coronavirus.



Zur Themenseiteist