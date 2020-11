Kein Sonderweg für Solinger Schulen - Kutschaty entsetzt

Das Land NRW verbietet der Stadt Solingen ihren geplanten Corona-Sonderweg für weiterführende Schulen mit je zur Hälfte Präsenz- und Distanzunterricht. Das Gesundheitsministerium habe die Kommune per Erlass angewiesen, ihre Allgemeinverfügung zur Einführung eines solchen Blockunterrichts nicht umzusetzen, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Solingen hatte angekündigt, ab diesem Mittwoch angesichts anhaltend hoher Neuinfektionen die Klassenstärken zu halbieren und die Schüler zu 50 Prozent digital zu unterrichten.

Solingen wollte mögliche Schulschließung wegen Corona-Infektionen vermeiden

Bis Ende November sollte wechselweise die Hälfte einer Klasse im Präsenz-, die andere Hälfte daheim im Distanzunterricht lernen. Die Stadt wurde nun gestoppt. Als Ziel hatte die Kommune betont, sie wolle die insgesamt rund 20.000 Schüler vor einer Schulschließung bewahren.

Ausgenommen hatte das Modell Grund- und Förderschulen sowie die Abschlussklassen der Sekundarstufen I und II. Da es sich um eine Anweisung handele, müsse die Stadt ihre Pläne begraben, hieß es in Solingen. Die Lehrergewerkschaft GEW hatte die Solinger Pläne bei Bekanntwerden als „vorbildlich“ begrüßt, das sei „verantwortungsvolles Handeln der Stadt.

Thomas Kutschaty (SPD) ist entsetzt über Entscheidung

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty findet klare Worte zu der Entscheidung: „Ich bin entsetzt über diese Entscheidung. Damit stellt sich die Landesregierung nicht nur gegen die Stadt Solingen, sondern auch gegen den Willen der Schulen vor Ort. Die Stadt Solingen hat mit ihrem Schulkonzept nur das getan, was das in dieser Situation einzig Richtige war. Sie hat vorbildlich gehandelt und Verantwortung für ihre Bürgerinnen und Bürger bewiesen. Das ist das, was wir von der Landesregierung leider bis heute vermissen. Anstatt der Stadt den Rücken zu stärken, ist ihr das Land mit dieser Entscheidung in den Rücken gefallen. In einer Zeit, in der es mehr denn je auf Vertrauen und Zusammenarbeit ankommt, ist das das schlechteste Signal, das die Landesregierung heute aussenden konnte. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass sie die Kommunen nicht als ihre Partner begreift​."

Krefeld: Corona-Fälle an jeder dritten Schule - Stadt plant Schul-Gipfel

Solingen war nicht die einzige Kommune, die geplant hatte, die Klassen aufzuteilen und teils zu Hause und teils in der Schule zu unterrichten. Auch in Krefeld hatte man sich ähnliches überlegt. Dort gibt es mittlerweile an jeder dritten Schule Corona-Fälle.

Bei einem Schulgipfel will die Stadt Krefeld am Mittwoch mit der Schulaufsicht, Lehrer-Gewerkschaften und Elternvertretern darüber sprechen, warum die Corona-Verhaltensregeln nicht überall eingehalten werden und welche technischen Möglichkeiten es zur Luftreinhaltung in Klassenräumen gibt. (red/mit dpa)