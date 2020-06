Corona NRW: Weitere 10 Milliarden Euro wegen Krise

Essen. Landtag beschließt weitere Milliardenhilfe, auch für Kommunen. Corona-Ausbruch bei Döner-Produzent in Moers weitet sich aus. Unser Newsblog.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen weiter, aber langsamer. Die aktuellen Zahlen aus NRW (Stand Donnerstag, 25. Juni):

steigt in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen weiter, aber langsamer. Die (Stand Donnerstag, 25. Juni): 314 Neu-Infizierte in NRW

in NRW 41.989 Infizierte in NRW insgesamt

in NRW insgesamt 37. 097 der Infizierten gelten als genesen

der Infizierten gelten als 1.6 69 Todesfälle in NRW im Zusammenhang mit Covid-19

in NRW im Zusammenhang mit Covid-19 Der Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück wird laut Ministerium wegen des "technischen Meldeverzugs" noch nicht vollständig abgebildet . Die Daten würden aber kontinuierlich in die Statistik eingepflegt.

im Tönnies-Schlachthof wird laut Ministerium wegen des noch . Die Daten würden aber kontinuierlich in die Statistik eingepflegt. Einen Überblick über alle Corona-News aus Deutschland und der Welt gibt es in unserem Newsblog.

und der gibt es in unserem Newsblog. Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

rund um das finden Sie auf unserer Themenseite. Freibäder, Gastronomie, Einzelhandel, Kitas: Hier lesen Sie, welche Lockerungen in NRW beschlossen wurden.

Update Donnerstag, 18.40 Uhr: Neue Zahlen des Kreises Gütersloh: am 25. Juni waren 2090 laborbestätigte Coronainfektionen erfasst. Davon gelten 738 Personen als genesen und 1331 als noch infiziert. Laut Auskunft der Krankenhäuser werden 31 Patienten behandelt – 5 intensivpflegerisch, 2 werden beatmet.

Update Donnerstag, 16.45 Uhr: Im Kreis Gütersloh ist die Zahl der nachweislich Infizierten nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten geringfügig gestiegen. Es gebe nun 2090 positive Befunde, am Vortag lag diese Zahl noch bei 2054, wie der Kreis am Donnerstag mitteilte. Davon gelten 738 als genesen, 1331 (Vortag: 1311) seien noch infiziert.

1300 Menschen aus dieser Gruppe befinden sich in häuslicher Quarantäne, hieß es in der Mitteilung des Kreises. Derzeit würden 31 Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt - 5 müssten beatmet werden. Zahlen zu Infizierten ohne Bezug vor Fleischfabrik mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück lagen bis zum Nachmittag noch nicht vor. Am Mittwoch-Nachmittag war in diesem Zusammenhang von 32 Infizierten die Rede.

Wie kam das Virus in die Tönnies-Fleischproduktion?

Update Donnerstag, 16.01 Uhr: Der Kreis Gütersloh hat einen Bericht bestätigt, wonach ein Gottesdienst am 17. Mai womöglich das Coronavirus beim Fleischproduzenten Tönnies in Gang gebracht hat. Doch der Kreis betonte am Donnerstag: "Die genaue Ursache für den Eintrag des Coronavirus in die Firma Tönnies lässt sich aus unserer Sicht nicht zweifelsfrei benennen".

Die betreffende Kirchengemeinde in Herzebrock-Clarholz habe "ein sehr großes Einzugsgebiet". Mehrere Teilnehmer des Gottesdienstes hatten sich mit Corona infiziert. Darunter seien mehrere Personen gewesen mit "direktem Bezug zum Unternehmen Tönnies", teilte der Kreis mit. Bei der Suche nach dem sogenannten Indexfall habe der Kreis um Amtshilfe bei weiteren Behörden gebeten. Auch das Robert-Koch-Institut sei "mit an Bord".

Corona-Ausbruch bei Döner-Produzent in Moers weitet sich aus

Update Donnerstag, 15.24 Uhr: Der Corona-Ausbruch bei einem Dönerproduzenten in Moers weitet sich aus: Die Zahl der infizierten Mitarbeiter sei jetzt auf 79 gestiegen, teilte der Kreis Wesel am Donnerstag mit. Von etwa 120 Coronatests stünde das Ergebnis noch aus, hieß es.

Die Behörden seien derzeit damit befasst, die Kontakte der Betroffenen nachzuverfolgen. Bereits am Donnerstagvormittag wurde für 43 Personen aus dem Betrieb und deren Umfeld häusliche Quarantäne angeordnet, berichtet die Kreisverwaltung.

Durch den Corona-Ausbruch ist die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Wesel am Donnerstag deutlich gestiegen. Sie liegt nun bei 20,2 Fällen je 100.000 Einwohnern. Der Wert 50 gilt als Grenze, ab dem größere Maßnahmen zur Eindämmung wie etwa ein regionaler Lockdown möglich sind.

Gericht: Bordelle bleiben vorerst geschlossen

Update Donnerstag, 14.58 Uhr: Bordelle in Nordrhein-Westfalen bleiben vorerst geschlossen. Die Untersagung des Betriebs durch die Corona-Schutzverordnung der Landesregierung sei rechtmäßig, teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in Münster nach einem Eilbeschluss mit. Wegen der Coronakrise hatte NRW sexuelle Dienstleistungen in Bordellen und Prostitutionsstätten untersagt. Zu Recht, wie die Richter in ihrer Begründung betonten. (Az.: 13 B 800/20.NE)

Auf die Klage eines Bordellbetreibers im Kreis Gütersloh wegen des dortigen aktuellen Lockdowns hin bemerkten die OVG-Richter zudem kritisch, dass die Erhebung von Kundenkontaktdaten und Aufenthaltszeiträumen „mit Blick auf die üblicherweise eingeforderte Diskretion im Prostitutionsgewerbe“ wohl nicht zuverlässig umzusetzen sei. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Landtag NRW gibt weitere Milliarden gegen Corona-Krise

Update Donnerstag, 14.17 Uhr: Der Landtag NRW hat am Donnerstag einen zweiten Nachtragshaushalt zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verabschiedet. Das Land stellt damit weitere Kreditbürgschaften in Höhe von insgesamt zehn Milliarden Euro für die öffentliche und soziale Infrastruktur bereit. Es geht u.a. um Geld zum Stützen von Flughäfen, Verkehrsgesellschaften oder Krankenhäuser und für die Kommunen. Im März hatte der Landtag bereits einen Rettungsschirm in Höhe von 25 Milliarden Euro beschlossen.

Kreis Gütersloh eröffnet weitere Corona-Testzentren

Update Donnerstag, 12.52 Uhr: Der Kreis Gütersloh richtet fünf zusätzliche Diagnosezentren ein. Insgesamt sollen so 10.000 Coronatests pro Tag ermöglicht werden, teilte der Kreis mit. Die meisten der neuen Zentren sollen ab diesem Donnerstag, 18 Uhr, die Arbeit aufnehmen. Weil der Andrang der Bevölkerung ungebrochen ist, rät der Kreis: "Wer sich testen lassen möchte, sollte sich auf längere Wartezeiten einstellen, sich mit Sonnenschutz und Getränken ausstatten und gegebenenfalls einen Klappstuhl mitnehmen."

Mehr Flüge an den Flughäfen, aber deutlich weniger Passagiere

Update Donnerstag, 12.24 Uhr: Zum Start in die Sommerferien erwartet der Flughafen Köln/Bonn deutlich weniger Reisende als normalerweise. Am bevorstehenden ersten Ferienwochenende würden von Freitag bis Sonntag voraussichtlich etwa 15.000 Passagiere dort starten oder landen - im vergangenen Jahr seien es rund 130.000 gewesen, teilte der Airport mit. Statt wie damals 940 Flüge seien dieses Mal nur 140 Starts und Landungen geplant.

Der Flughafen Dortmund geht von insgesamt 140.000 Flugreisenden in den Sommerferien aus. In den Ferien vor einem Jahr waren es 385.000 Flugreisende insgesamt. Die Zahl der Flüge werde nun deutlich steigen, die Auslastung einzelner Flüge stehe aber voraussichtlich deutlich im Zeichen von Corona, sagte eine Sprecherin.

Der Düsseldorfer Flughafen geht für kommendes Wochenende von 120 Starts und Landungen aus - normalerweise seien es bis zu 700, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Zum Ende der ersten Ferienwoche werde die Zahl der täglichen Flüge voraussichtlich auf 200 steigen, bis Ende Juli sollen es dann etwa 300 sein.

NRW-Wirtschaftsminister: Überschüssige Soforthilfe zurückzahlen

Update Donnerstag, 11.30 Uhr: Nach dem Ende des NRW-Soforthilfe-Programms hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart Empfänger dazu aufgerufen, ihre Ausgaben zu überprüfen und überschüssiges Geld zurückzuzahlen. Aufgestockt wird die Überbrückungshilfe um 1000 Euro für den Lebensunterhalt.

Weniger Neuinfektion in den Kreisen Gütersloh und Warendorf

Update Donnerstag, 10.45 Uhr: Im Kreis Gütersloh ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage am Donnerstag signifikant auf 192,8 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Am Dienstag betrug der Wert laut NRW-Gesundheitsministerium noch 270,2. Im benachbarten Kreis Warendorf sank der Wert auf 50,4, am Tag zuvor lag er bei 66,2.

Bund und Länder haben in der Corona-Krise vereinbart, dass ab einer Marke von 50 in einem Kreis wieder stärkere Einschränkungen in Betracht gezogen werden. Für die Kreise Gütersloh und Warendorf gilt deshalb zunächst bis zum 30. Juni ein Lockdown.

Laumann: Einige Tönnies-Arbeiter eventuell durch „Lappen gegangen“

Update Donnerstag, 8.49 Uhr: Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kann nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass manche Tönnies-Mitarbeiter nicht auf Corona getestet worden sind. Es könne sein, dass „uns 20, 30 durch die Lappen gegangen sind“, sagte Laumann am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses.

Er verteidigte aber das Vorgehen der Behörden: Es sei „sorgfältig durch die öffentliche Hand getestet“ worden. Laumanns Staatssekretär Edmund Heller verdeutlichte in der Sitzung, dass eine komplette Erfassung der Menschen auf dem Tönnies-Gelände rückwirkend zunächst kaum möglich gewesen sei.

Auch Baden-Württemberg erlässt Beherbergungsverbot für Besucher aus Tönnies-Region

Update Donnerstag, 9.22 Uhr: Auch Baden-Württemberg will Reisende aus dem nordrhein-westfälischen Corona-Risikogebiet nicht mehr im Land übernachten lassen. Das Beherbergungsverbot für Besucher aus einem Kreis mit erhöhtem Infektionsgeschehen soll schnell in Kraft treten. Es gelte, sobald die Verordnung vom Sozial- und vom Wirtschaftsministerium notverkündet werde, teilte am späten Mittwochabend das Staatsministerium in Stuttgart mit.

Bayern und Niedersachsen haben bereits Beherbergungsverbote beschlossen, Schleswig-Holstein erließ eine Quarantäneregelung. Das Verbot beziehe sich dann auf Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und vergleichbare Einrichtungen.

Ausnahmen gelten laut Lenkungsgruppe für Personen, die mit einem ärztlichem Attest belegen können, nicht infiziert zu sein. Ebenso sollen Ausnahmen möglich sein, wenn der Infektionsausbruch in einem Landkreis räumlich klar eingegrenzt werden kann.

Laumann: Von 2000 neuen Tests im Kreis Gütersloh nur einer positiv

Update Donnerstag, 9.22 Uhr: Von 2000 aktuell geführten Corona-Tests im Kreis Gütersloh ist nur einer positiv ausgefallen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Er habe gerade eine SMS mit diesen Zahlen bekommen, sagte Laumann.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte auf Nachfrage, dass es sich bei den 2000 Getesteten um Menschen aus der Allgemeinbevölkerung handele. Laumann hatte im Ausschuss mit Blick auf die zurzeit laufenden freiwilligen Massentestungen gesagt, dass man danach wohl beurteilen könne, ob die Corona-Infektionen bei Tönnies-Mitarbeitern auf andere Bereiche der Gesellschaft übergesprungen seien. Mit Ergebnissen rechne er am Sonntag.

Setzte Gottesdienst den Corona-Ausbruch bei Tönnies in Gang?

Update Donnerstag, 8.38 Uhr: Die ersten Welle von Infizierten im Kreis Gütersloh hat es nach Angaben des Gesundheitsministeriums Ende Mai im Zusammenhang mit einer „kirchlichen Veranstaltung“ gegeben. Das sage Staatssekretär Edmund Heller am Donnerstagmorgen in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag.

Nach Recherchen des Portals „t-online.de“ handelte es sich um einen Gottesdienst, der am 17. Mai stattfand. Bei diesem Gottesdienst seien auch Arbeiter eines Tönnies-Konkurrenten dabei gewesen. Der Sprecher des Kreises Gütersloh bestätigte entsprechende Erkenntnisse. Es seien sowohl Mitarbeiter von Tönnies als auch eines anderen Unternehmens aus der Branche vor Ort gewesen. Auch waren Besucher ohne Bezug zur Fleischindustrie bei dem Gottesdienst.

Ob aber diese Veranstaltung Grund für den Corona-Ausbruch bei Tönnies ist, sei völlig offen, sagte der Sprecher des Kreises der Deutschen Presse-Agentur. Es sei jetzt Aufgabe der Experten des Robert-Koch-Instituts, diese Frage zu klären. Erste Infizierte im Kreis Gütersloh habe es nachweislich bereits Wochen zuvor im Zusammenhang mit Rückreisenden aus dem Winterurlaub gegeben.

Kein Übersterblichkeit im Mai wegen Corona

Update Donnerstag, 8.30 Uhr: Trotz der Corona-Krise sind im Mai diesen Jahres in NRW weniger Menschen gestorben als im Vorjahr. Das zeigen vorläufige Daten des Statistische Landesamts.

So starben im Mai etwa 16.100 Menschen in NRW, etwa 400 weniger als im Mai 2019. Im Vergleich zu diesem April gab es im Mai etwa neun Prozent weniger Todesfälle. Im April hatte die Statistik 17.700 Tote in NRW erfasst.

Schlange stehen für Corona-Test im Kreis Gütersloh

Update Donnerstag, 25. Juni, 5.30 Uhr: Wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies schließen am Donnerstag die Schulen im Kreis Warendorf. Im benachbarten Kreis Gütersloh sind sie schon seit einigen Tagen zu. Auch Kitas sind nun geschlossen. In den Urlaub können viele Menschen aus den Gebieten auch nicht so leicht entfliehen: In mehreren beliebten Regionen im In- und Ausland werden negative Tests von ihnen gefordert. Aus einigen Ländern hieß es hingegen, Touristen aus ganz Deutschland seien willkommen.

Auch aus diesem Grund bildeten sich am Mittwoch vor den Testzentren lange Warteschlangen. Im Kreis Gütersloh war der Andrang so groß, dass schon am Mittwochmorgen die Kapazitäten ausgelastet waren. Viele Menschen sollten am Donnerstag wieder kommen. Wer keine Corona-Symptome hat, kann sich zudem ab sofort auch bei seinem Hausarzt auf das Virus testen lassen. Das hatte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auf den Weg gebracht. Bevorzugt getestet werden sollen Menschen, die bald verreisen wollen.

Kriminelle Clans könnten Corona-Gelder erhalten haben

Update Donnerstag, 5 Uhr: Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) prüft einem Zeitungsbericht zufolge, ob kriminelle Familienclans in der Corona-Pandemie Soforthilfen bekommen haben. „Wir haben in vereinzelten Fällen Hinweise darauf bekommen, dass Clanmitglieder finanzielle Corona-Soforthilfen der Bundesregierung erhalten haben“, sagte der leitende LKA-Kriminaldirektor Thomas Jungbluth der „Rheinischen Post“.

Man müsse aber beachten, dass auch ein Clanmitglied Anspruch auf solche Soforthilfen haben könnte - etwa wenn sein Betrieb wegen der Corona-Krise schließen musste. „Ein Clanangehöriger bleibt grundsätzlich anspruchsberechtigt. Seine Zugehörigkeit zu einem Familienclan lässt diese Anspruchsberechtigung nicht erlöschen. Wir sind mit Steuerfahndungsbehörden im Gespräch“, sagte Jungbluth der Zeitung.

Österreich prüft Landeverbot für Maschinen aus NRW

Update Mittwoch, 21.44 Uhr: Nach dem massiven Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh hat Österreich bereits eine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. „In Zusammenhang mit der neuerlichen Ausbreitung des Coronavirus gilt für Nordrhein-Westfalen eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) – vor Reisen nach Nordrhein-Westfalen wird gewarnt“, hieß es am Mittwoch auf der Internetseite des österreichischen Außenministeriums.

Obendrein gibt es Überlegungen im Gesundheitsministerium in Wien für ein Landeverbot für Maschinen aus Nordrhein-Westfalen in Österreich. Das berichteten der Sender RTL sowie weitere Medien. Nach dpa-Informationen ist eine Entscheidung aber noch nicht gefallen. Die Einreisebestimmungen für Deutsche - auch für die Menschen aus Nordrhein-Westfalen - ändern sich nach der Reisewarnung nicht.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat Österreich wegen der ausgesprochenen Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen indirekt kritisiert: „Als in Ischgl mal etwas passiert ist, haben wir nicht eine Reisewarnung für ganz Österreich ausgesprochen“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch bei „Bild live“. „Ich glaube nicht, dass Gütersloh schlimmer ist als Ischgl.“

Urlauber aus Corona-Risikogebieten brauchen Attest

Update Mittwoch, 19.40 Uhr: Touristen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf dürfen auch in Niedersachsen bald nur noch mit ärztlichem Attest in Hotels, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen übernachten. Die Landesregierung in Hannover reagierte mit dieser Regelung auf den Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies. Wer aus den beiden Kreisen kommt, benötigt von diesem Freitag an eine Bescheinigung über einen Covid-19-Test, der keine Infektion ergab, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwochabend mit. Eine ähnliche Regelungen gibt es etwa in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.

Update Mittwoch, 17.02 Uhr: Die Landräte der durch den Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück vom Lockdown betroffenen Kreise Warendorf und Gütersloh haben sich am Mittwoch gegen Diskriminierung etwa durch Beherbergungsverbote in mehreren Bundesländern ihrer Bevölkerung gewehrt: „Die zunehmende Stigmatisierung unserer Bürgerinnen und Bürger ist in unseren Augen eine Unverschämtheit“, betonen der Warendorfer Landrat Olaf Gericke und sein Güterloher Amtskollege Sven-Georg Adenauer. "Durch die geringe Infektionszahl in der übrigen Bevölkerung, also jenen, die keinen direkten Bezug zu dem Unternehmen Tönnies haben, seien beispielsweise Urlaubabsagen durch ganze Regionen in Deutschland nicht gerechtfertigt."

Als geradezu grotesk kritisierten beide die Entscheidung des Krisenstabs der Stadt Münster, wonach für Bewohner der betreffenden Landkreise in Münster auch in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz Maskenpflicht gelte, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Dies gelte auch für Pendler aus Münster, die in den betreffenden Landkreisen arbeiteten. "Dafür extra eine Verfügung zu erlassen, in der die Menschen aus den beiden Kreisen exponiert würden, mute an, als sei sie nur erlassen worden zur weiteren Stigmatisierung", sagte Olaf Gericke „Außerdem sollte man nur das per Verfügung erlassen, was man auch kontrollieren kann“, meinte da zu der Güterloher Landrat Adenauer: „Man könnte es auch für Satire halten, wenn es nicht so traurig wäre.“

Mehrere Beschäftigte von Döner-Produzent in Moers mit Corona infiziert

Update Mittwoch, 16.51 Uhr: In der Moerser Öztas Dönerproduktion GmbH & Co KG wurden 17 (von insgesamt 275) Mitarbeitende positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilt der Kreis Wesel am Mittwoch mit. Die Betroffenen befinden sich demnach in Quarantäne, die Kontaktnachverfolgung durch den Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel ist bereits angelaufen, heißt es. „Der Betrieb verfügt über ein hervorragendes Hygienekonzept“, teilte der Kreis mit. Die Firma Öztas arbeite nicht mit Werkverträgen oder bringe Mitarbeitende in Sammelunterkünften unter.

Neue Zahlen zu Corona-Infektionen machen in Kreis Gütersloh leise Hoffnung

Update Mittwoch, 16.27 Uhr: Im Kreis Gütersloh gibt es die leise Hoffnung, dass sich das Coronavirus nicht in großem Stil in der Bevölkerung außerhalb von Tönnies-Mitarbeitern ausgebreitet hat. Landrat Sven-Georg Adenauer teilte am Mittwoch mit, dass unter den aktuell 2054 laborbestätigten Corona-Infektionen im Kreis, von denen 1311 Personen als akut infiziert gelten, nur 32 Personen sind, die keinen Bezug zur Firma Tönnies hätten.

Ebenfalls als Hoffnungsschimmer wird eine erste Stichprobe aus den Ergebnissen der Reihentests des an diesem Mittwoch eröffneten Diagnose-Zentrums in Gütersloh gewertet. Von den etwa 600 dort heute ausgewerteten Proben waren 230 am Nachmittag bereits ausgewertet. 229 der Tests seien negativ, teilte Adenauer mit. In einem Fall sei das Ergebnis bisher nicht eindeutig.

Hygieniker macht Luftumwälzanlage aus Corona-"Risikofaktor" in Fleischproduktion aus

Update Mittwoch, 15.50 Uhr: Der Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück dürfte technische Konsequenzen zur Folge haben für die gesamte Fleisch- und viele andere Betriebe der Lebensmittelindustrie. Das geht aus ersten Erkenntnissen von Hygienikern hervor, die der Kreis Gütersloh am Mittwoch präsentierte.

Der vom Kreis zu Rate gezogene Bonner Hygieniker Prof. Martin Exner, der auch schon bei der Heinsberg-Studie mitwirkte, teilte mit, dass die Luftumwälzanlage in der Fleischproduktion als "neuer Risikofaktor" ausgemacht worden sei. Es sei notwendig, solche Anlagen künftig mit Hochleistungsfiltern auszurüsten, wie sie etwa in OP-Sälen in Krankenhäusern im Einsatz sind, um so die Verbreitung von Viren über die Luft zu unterbinden.

Laut Exner würde die Luft in der Fleischproduktion auf 6 bis 10 Grad Celsius heruntergekühlt, während die Arbeiter bei hohem Tempo und harter, körperlicher Belastung die geschlachteten Schweine zerlegen, sagte der Professor. Um die Luft zu kühlen, würde diese aus dem Raum gezogen, gekühlt und zurück in den Raum gebracht. Exner schlug Hochleistungsfilter und UV-Strahlen als Lösung vor, die Luft zu reinigen.

Dieses Problem betreffe die gesamte Fleischbranche und sei bislang nicht im Blick der Wissenschaft gewesen, sagte der Professor. Man könne dem Unternehmen Tönnies deshalb keinen Vorwurf machen, dass diese Technik dort bisher nicht im Einsatz sei, sagte Exner: "Bis dato war das in solchen Betrieben nicht als Problem gesehen worden, entsprechende rechtliche Vorgaben gibt es deshalb nicht". Diese würden jetzt jedoch notwendig.

Land hofft auf Klarheit zur Corona-Ausbruch bis Ende dieser Woche

Update Mittwoch, 14.25 Uhr: NRW-Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann kündigte erneut einen scharfen Kurs gegen die Zustände in der Fleischindustrie an. „Das hat mit einer humanen Arbeitswelt nichts mehr zu tun“, sagte Laumann in einer Aktuellen Stunde des Landtags NRW in Düsseldorf. Der CDU-Politiker wies Vorwürfe zurück, die Behörden hätten Schlachthöfe nicht gut genug kontrolliert. In 30 Schlachthöfen seien bei Kontrollen erhebliche Mängel festgestellt worden, so Laumann. Dazu gehörten auch Tönnies-Betriebe. „Der Arbeitsschutz war pausenlos unterwegs, gerade in den Hotspots in NRW.“ Das derzeitige „System der industriellen Schlachtung“ habe keine Zukunft mehr, sagte Laumann mit Blick auf das geplante Bundesgesetz.

Bis Ende dieser Woche will die NRW-Landesregierung zudem Klarheit, "ob das Virus in andere Teile der Bevölkerung übergesprungen ist", sagte Laumann. Rund 900 Polizisten in den Kreisen Gütersloh und Warendorf unterstützen nach Angaben Laumanns die Behörden bei der Durchsetzung der Quarantäne der rund 7000 betroffenen Tönnies-Beschäftigten. Bei der Gewerkschaft NGG in der Region Detmold-Paderborn geht man davon aus, dass zusammen mit Angehörigen und Familienmitgliedern über 10.000 Menschen vor Ort von der Quarantäne betroffen sind.

Deutsche Oper am Rhein plant wegen Corona nächste Spielzeit nur als Kurzprogramm

Update Mittwoch, 14.07 Uhr: Die Deutsche Oper am Rhein mit Spielstätten in Düsseldorf und Duisburg geht zunächst mit einem Kurzprogramm in die nächste Spielzeit. Wegen der unklaren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie werden fast 150 Vorstellungen zunächst nur für die vier Monate von September bis Dezember festgelegt, teilte die Oper in Düsseldorf mit. „Wir haben bewusst kurze Stücke ohne Pausen gewählt“, sagte Generalintendant Christoph Meyer am Mittwoch. 13 neue Produktionen soll es geben. Start der neuen Spielzeit ist am 11. September nach dann einem halben Jahr Corona-Unterbrechung.

Zahl der Neuinfektionen im Kreis Gütersloh steigt auf neuen Höchstwert

Update Mittwoch, 13.26 Uhr: Im Kreis Gütersloh ist die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage am Mittwoch auf 270,2 gestiegen. Das teilte der Kreis Gütersloh auf Nachfrage mit. Am Dienstag lag der Wert laut NRW-Gesundheitsministerium noch bei 257,4. Im benachbarten Kreis Warendorf stieg derselbe Wert auf 66,2. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 61,2 gelegen.

Bund und Länder haben in der Corona-Krise vereinbart, dass ab einer Marke von 50 in einem Kreis wieder stärkere Einschränkungen in Betracht gezogen werden. Laschet fordert Lösungen für Urlauber aus Corona-Hotspot-Region Gütersloh

Mehrere Bundesländer fordern Corona-Test von Besuchern aus Hotspot-Region Gütersloh

Update Mittwoch, 13.12 Uhr: Berlin will dem Beispiel anderer Bundesländer im Umgang mit Gästen aus dem Corona-Hotspot im Raum Gütersloh vorerst nicht folgen. „Berlin plant aktuell keine Beherbergungsverbote für Besucher oder Urlauber aus dem Kreis Gütersloh“, sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Auch spezielle Quarantäneregelungen sind bisher nicht geplant.“

Berlin fährt damit einen anderen Kurs als Urlaubsländer wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen oder Bayern. Diese wollen Besucher oder Touristen aus den nordrhein-westfälischen Landkreisen Gütersloh und Warendorf nur noch unter strengen Auflagen einreisen lassen.

Die Gesundheitsminister der Länder verständigten sich bei einer Schaltkonferenz am Mittwoch nicht auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen. Etliche Länder und Kommunen halten das aber für wünschenswert. Unterdessen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seien NRW-Amtskollegen Armin Laschet versichert, Menschen aus Gütersloh seien willkommen, wenn sie auf das Coronavirus getestet seien. Laschet sagte am Mittwoch, „ich erwarte auch von den Bundesländern in Norddeutschland, dass wir zu solchen Regelungen kommen und dass wir gemeinsam diese Krise bewältigen“.

Österreich warnt vor Reisen nach Nordrhein-Westfalen

Update Mittwoch, 12.44 Uhr: Österreich warnt vor Reisen nach NRW. Das österreichische Außenministerium hat am Mittwoch seine Reisewarnungen aktualisiert. Für ganz NRW wird das Risiko, sich hier mit dem Coronavirus anzustecken, mit der zweithöchsten "Sicherheitstufe 5" ("Partielle Reisewarnung für ein bestimmtes Gebiet") eingeschätzt. Österreich warnt zudem vor Reisen nach Deutschland insgesamt und sieht hier die Sicherheitsstufe 4 ("Hohes Sicherheitsrisiko in einem Land"). Das österreichische Außenministerium schließt daraus: "Von nicht notwendigen Reisen wird abgeraten".

SPD-Fraktionschef wirft Clemens Tönnies Heuchelei vor

Update Mittwoch, 11.06 Uhr: Landtags-Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) ist in der Generaldebatte im Plenum des Landtags NRW frontal auf den Schalke-Aussichtsratschef und Fleischfabrikanten Clemens Tönnies losgegangen. „Unter der Woche europäische Arbeiter auszupressen und sich am Wochenende als Mäzen eines Arbeitervereins feiern zu lassen, das ist der Gipfel der Heuchelei“, sagte Kutschaty am Mittwoch. In den Fleischfabriken von „Tönnies & Co.“ herrschten Arbeitsbedingungen wie in den Textilfabriken des 19. Jahrhunderts.

Auch in Niedersachsen Beherbungsverbot für Gäste aus Tönnies-Region

Update, Mittwoch, 10.58 Uhr: Niedersachsen erlässt nach dem massenhaften Corona-Ausbruch bei Tönnies ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region. „Das Land wird die bereits in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern geltende Regelung im Tourismusbereich anwenden auf Menschen aus dem Bereich Gütersloh“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover.

Außerdem wurden Lehrkräfte aus dem Raum Gütersloh und Warendorf, die an niedersächsischen Schulen unterrichten, aufgefordert, zunächst zu Hause zu bleiben. „Es geht uns nicht um Diskriminierung oder Ausgrenzung von Menschen aus Nordrhein-Westfalen“, betonte die Regierungssprecherin. Es gehe nicht darum, Menschen aus Nordrhein-Westfalen abzuweisen. „Wir versuchen angemessen zu reagieren auf die sich da abzeichnende Gefährdung.“ Es gehe darum, möglichst punktuell zu reagieren und den Wirtschaftsbetrieb in Niedersachsen zu schützen.

Land NRW kündigt Laptops oder Tablets für Schüler und alle Lehrer an

Update Mittwoch, 10.41 Uhr: Die NRW-Landesregierung plant, jedem Lehrer und allen sozial benachteiligten Schülern in NRW den Zugang zu digitalen Endgeräten wie Laptops oder Tablet-PC für den Unterricht zu ermöglichen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am Mittwoch im Landtag ein großes Hilfspaket für die Digitalisierung der Schulen an. Das Land NRW und der Bund wollen zusammen 380 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung stellen.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) werde die Details dazu in dieser Woche vorstellen. „Es wird keine Situation mehr geben, dass ein Kind zu Hause nicht mitlernen kann, weil es keinen Computer zur Verfügung hat“, sagte Laschet. CDU-Landtags-Fraktionschef Bodo Löttgen schränkte kurz darauf ein, dass Lehrer sowie sozial benachteiligte Kinder mit digitalen Endgeräten rechnen könnten. Regierungskreise bestätigten dies anschließend.

Kreise Gütersloh und Warendorf: Corona-Tests ohne Symptome auch beim Hausarzt

Update Mittwoch, 24. Juni, 5.53 Uhr: Bürger im Kreis Gütersloh und im Kreis Warendorf, die keine Corona-Symptome haben, können sich ab sofort auch bei ihrem Hausarzt auf das Virus testen lassen. Das sieht eine Vereinbarung vor, die die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auf den Weg gebracht hat, wie der Kreis am späten Dienstagabend mitteilte und am Mittwochnachmittag nochmal ergänzte.

Bisher musste man ohne Symptome ein Diagnosezentrum ansteuern. Das erste hatte die KVWL am Carl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh heute in Betrieb genommen. Dort könne man ohne Anmeldung Abstriche machen. Der Andrang auf Corona-Testungen unter der Bevölkerung war allerdings so groß, dass schon am Mittwochmorgen die Kapazitäten ausgelastet gewesen sind. „Jetzt wollen sich viele testen lassen“, sagte eine Sprecherin des Kreises. Es mache keinen Sinn mehr, sich anzustellen, Menschen würden auf Donnerstag vertröstet.

„Die Menschen müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass sie der Test etwas kostet“, teilte ein Sprecher des Kreises Warendorf am Mittwoch mit. Es sollen aber zuerst die Vorrang haben, die akuten Bedarf haben, beispielsweise wegen einer Reise. Zeitnah soll auch in diesem Kreis eine Teststelle eingerichtet werden. Landrat Sven-Georg Adenauer sagte am Mittwoch, man überlege im Kreis Gütersloh noch ein zweites Diagnosezentrum zu eröffnen.

Im Landkreis Gütersloh leben rund 365.000 Menschen (Stand Ende 2019). Die Behörden in hatten am Dienstag den Alltag von mehr als 640.000 Einwohnern in der Region um die größte deutsche Fleischfabrik erheblich eingeschränkt. Betroffen vom dortigen Lockdown sind die Kreise Gütersloh und Warendorf. Hunderte Beschäftigte der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück hatten sich zuvor infiziert.

Im Kreis Gütersloh waren Stand 23. Juni, Mitternacht, 1952 laborbestätigte Coronainfektionen erfasst (22. Juni: 1.696). Davon gelten 703 Personen als genesen und 1228 als noch infiziert (22. Juni: 990). Von diesen 1228 Personen befinden sich 1201 in häuslicher Quarantäne. Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 21 Patienten stationär behandelt, davon werden sechs intensivpflegerisch versorgt und zwei müssen beatmet werden.

Nach Lockdown in Nachbarregion erweitert Stadt Münster Maskenpflicht

Update Dienstag, 20.41 Uhr: Die Stadt Münster reagiert nach dem massiven Corona-Ausbruch bei Tönnies und dem Lockdown in zwei nahegelegenen Landkreisen mit neuen Regeln zur Maskenpflicht. „Wer aus dem Großraum Gütersloh und Warendorf kommend Münster besucht, ist ab morgen (Mittwoch, 24. Juni) im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz im gesamten Stadtgebiet zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet“, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Jedenfalls dann, wenn man den Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen nicht sicher und durchgehend gewährleisten könne. Betroffen von der per Allgemeinverfügung angeordneten Maskenpflicht seien Personen mit Wohnsitz im gesamten Kreis Gütersloh und im gesamten Kreis Warendorf.

Ebenso seien Personen im Stadtgebiet Münster zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beziehungsweise Einhalten des Mindestabstandes verpflichtet, die in Münster wohnen und sich regelmäßig im Raum Gütersloh und Warendorf als Berufspendler aufhalten, hieß es. Die Maßnahmen sollen bis 1. Juli gelten. „Die Corona-Pandemie breitet sich in unserer Nachbarschaft mit erschreckender Geschwindigkeit aus. Die jetzt beschlossene Maßnahme dient nur einem Zweck: die Ausbreitung des Virus zu begrenzen“, erklärte der Leiter des Corona-Krisenstabes der Stadt Münster, Wolfgang Heuer.

Regionaler Lockdown auch im Kreis Warendorf

Update Dienstag, 15.47 Uhr: Neben dem Kreis Gütersloh wird es nun auch im benachbarten Kreis Warendorf einen regionalen Lockdown geben, das teilte NRW-Gesundheitsminister Laumann am Nachmittag in seinem Pressebriefing mit: "Wir brauchen eine Ruhepause in beiden Kreisen." Bis zunächst kommenden Dienstag, 30. Juni, gelten in beiden Landkreisen die schärferen Kontaktbeschränkungen, viele öffentliche Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen. Auch Kindergärten und Schulen werden ab Donnerstag geschlossen.

Wenige Stunden zuvor hatte Ministerpräsident Laschet noch angekündigt, die Einschränkungen für den Kreis Warendorf würden „nicht flächendeckend“ sein, sondern nur für Orte gelten, die an den Kreis Gütersloh grenzen. Auch Warendorfs Landrat Olaf Gericke hatte noch am Morgen betont, ein Lockdown im Kreis sei nicht nötig.

Laumann: „Man kann das nicht dorfscharf machen. Das gesellschaftliche Leben orientiert sich nicht an Dorfgrenzen.“. Zudem habe die 7 Tages-Inzidenz den Wert von 50 überschritten. „Darauf guckt auch Deutschland. Darauf guckt auch das Ausland. Und ich finde, wenn man das abgemacht hat, muss man sich auch dran halten“, so Laumann.

Laumann bat die betroffenen Bewohner der beiden Kreise um Verständnis. „Ohne die Maßnahmen wären die Belastungen am Ende womöglich um ein Vielfaches höher – in den Kreisen Gütersloh und Warendorf, in den benachbarten Kreisen und Städten sowie in den anderen Teilen unseres Landes“, sagte er.

In den beiden betroffenen Kreisen sollen nun möglichst viele Menschen getestet werden. Laumann hat Corona-Tests in allen Altenheimen und Krankenhäusern angekündigt. Auch Supermarkt-Mitarbeiter möchte Laumann testen lassen, weil sie sicher den meisten Kontakt zu den Werkvertragsarbeitern von Tönnies hatten.

Getestet werden sollen auch die Beschäftigten von Unternehmen und Subunternehmen, die zentrale Gemeinschaftsunterkünfte betreiben oder in einem nennenswerten Umfang Werkvertragsarbeitnehmer beschäftigen.

Alle Bürger der beiden Kreise sollen außerdem die Möglichkeit erhalten, kostenlos einen Test durchführen zu lassen. Die Bevölkerung werde durch Zeitungsannoncen und Lautsprecherdurchsagen zur Testung aufgerufen. „Wir werden auch öffentliche Teststationen über Bundeswehr und Rotes Kreuz errichten“, sagte Laumann.

Düsseldorfer Altstadt soll kein zweites Ischgl werden

Update Dienstag, 15.22 Uhr: Die Düsseldorfer Altstadt, die „längste Theke der Welt“, soll kein zweites Ischgl werden - kein weiterer Hotspot der Corona-Pandemie. Am vergangenen Wochenende waren viele Tausend Feierwütige in die engen Altstadtgassen geströmt und hatten den Verantwortlichen in der Landeshauptstadt Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Polizei und Ordnungsamt mussten größere Ansammlungen auflösen.

Nun soll an den kommenden Wochenenden ein Lagezentrum im Rathaus dafür sorgen, dass die Altstadtgänger die Stadt nicht in den Lockdown treiben. Das hat die Stadt am Dienstag angekündigt. Dies habe sich bereits an Karneval und dem Japan-Tag bewährt. Weitere Maßnahmen werden nicht ausgeschlossen.

„Die Menschen müssen wissen: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es gibt weiterhin Infektionen in Düsseldorf. Möglicherweise auch durch das Gedrängel in der Altstadt begünstigt“, warnte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD).

„Die Altstadtbesucher sollten weiter Disziplin zeigen, was die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln angeht.“ Im Lagezentrum sind Ordnungsamt, Feuerwehr, Verkehrsmanager, Altstadt-Gastronomen und Polizei vertreten. So sollen Ansammlungen wie am vergangenen Wochenende schneller aufgelöst werden.

Corona-Krise: Menschen legen Arzneimittelvorräte an

Update Dienstag, 14.34 Uhr: In der Corona-Krise haben die Menschen in NRW offenbar verstärkt Arzneimittelvorräte angelegt. Das zeigt die Quartalsbilanz des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen (BKK) Nordwest.

Normalbetrieb für Schulen nach den Sommerferien

Update Dienstag, 13.23 Uhr: Alle rund 5500 Schulen in NRW sollen nach den Sommerferien zum neuen Schuljahr wieder in einen Normalbetrieb nach Stundenplan zurückkehren. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer am Dienstag in Düsseldorf an.

Sollte an einzelnen Schulen wegen des Corona-Infektionsschutzes phasenweise kein Präsenzunterricht möglich sein, finde weiterhin Unterricht auf Distanz statt. Es solle aber so viel Präsenzunterricht wie möglich geben. „Schule in NRW darf nicht von vornherein vor der Corona-Pandemie zurückschrecken“, sagte Gebauer.

Da Einschulungen und auch Einschulungsfeiern zum Schulalltag gehören, soll es diese auch zum Schuljahresbeginn geben.

Damit die Schüler, die im kommenden Schuljahr eine Abschlussprüfung haben oder in die Qualifikationsphase 1 wechseln, faire Bedingungen haben, werden die zentralen Prüfungen für die ZP10, das Zentralabitur mehrere Tage nach hinten verlegt. Das soll den Schülern mehr Zeit zur Vorbereitung geben. Das Abitur beginnt demnach neun Unterrichtstage nach den Osterferien am 23. April 2021.

Neben den bereits feststehenden Prüfungsthemen soll es auch neue zusätzliche Fragen für die zentralen Prüfungen geben, damit die Auswahl für die Schüler größer ist und an die schulischen Bedingungen angepasst wird.

Durch den Wechsel von G8 auf G9 stellt das Land zudem zum neuen Schuljahr rund 1450 neue Lehrkräfte ein, die an den Gymnasien eingesetzt werden. Diese Lehrerinnen und Lehrer sollen zunächst auch an den Schulen (egal welche Schulform) unterstützen, die wegen des Ausfalls von Lehrern aus Corona-Risikogruppen personell geschwächt sind.

Niedrige Schlachthof-Temperaturen begünstigen Virus-Ausbreitung

Update Dienstag, 12.04 Uhr: Nach Einschätzung der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) sind im Kreis Gütersloh etwa 14.000 Menschen in der Fleischindustrie beschäftigt. Ein Großteil von ihnen dürfte in Gemeinschaftsunterkünften hausen. Beim Robert-Koch-Institut (RKI) geht man davon aus, dass sowohl die Wohnsituation als auch die niedrigen Temperaturen in Fleisch verarbeitenden Betrieben die Ausbreitung von Corona begünstigte, sagt RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag in Berlin.

Urlaubsinsel Usedom schickt Urlauber aus NRW zurück

Update Dienstag, 11.58 Uhr: Auf der Urlaubsinsel Usedom sind am Montag 14 Menschen aus Corona-Risiko-Gebieten aufgefordert worden, vorzeitig abzureisen. Sie müssen sich unverzüglich bei ihrem heimischen Gesundheitsamt melden, sagte Achim Froitzheim, Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Beim Zahlen der Kurtaxe sei das Problem auffällig geworden.

Am Montag wurde ein Ehepaar aus Gütersloh aufgefordert, die Insel vorzeitig zu verlassen. Grund sei der massive Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik im Kreis-Gebiet. Ob die zurückgeschickten Urlauber alle aus Gütersloh kommen, sagte der Sprecher zunächst nicht. "Natürlich schicken wir nur ungern Urlauber zurück", erklärte Froitzheim, "aber das ist unsere Aufgabe, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.“

NRW-Ministerpräsident verhängt Lockdown für Kreis Gütersloh

Update Dienstag, 10.55 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angekündigt, den Kreis Gütersloh "zurück in den Lockdown zu setzen". Er gelte auch für "Teile des Kreises Warendorfs", sagte Laschet. Dies sei notwendig, um den Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies regional zu begrenzen, erklärte Laschet am Dienstag auf eine Pressekonferenz. Im Kreis Gütersloh handele es sich um das bisher "größte Infektionsgeschehen" in NRW und in Deutschland.

Der Lockdown soll zunächst bis zum 30. Juni gelten. Er hat Auswirkungen auf 370.000 Einwohner alleine im Kreis Gütersloh. Laschet erklärte:

Laschet erklärte, dass im Kreis Gütersloh ab sofort wieder das Kontaktverbot gelte, "wie im März". Freizeitveranstaltungen in geschlossenen Räumen wird im Kreis Gütersloh untersagt . Hallenschwimmbäder, Fitnessstudios werden unter anderem geschlossen. "Gastwirtschaftlicher Thekenbetrieb" werde ebenfalls geschlossen, ebenso Kinos und Bars. Restaurants und Gaststätten können dagegen geöffnet bleiben, "aber nur für Personen eines Hausstands". Zudem werden Reisebus-Fahrten untersagt . Ferienfreizeiten werden nur auf behördliche Genehmigung hin gestattet. Das Grillen an öffentlichen Orte werden unterdessen erneut für die Zeit des Lockdowns verboten.

gelte, "wie im März". wird im Kreis Gütersloh . Hallenschwimmbäder, Fitnessstudios werden unter anderem geschlossen. "Gastwirtschaftlicher Thekenbetrieb" werde ebenfalls geschlossen, ebenso Kinos und Bars. Restaurants und Gaststätten können dagegen geöffnet bleiben, "aber nur für Personen eines Hausstands". Zudem werden . Ferienfreizeiten werden nur auf behördliche Genehmigung hin gestattet. Das Grillen an öffentlichen Orte werden unterdessen erneut für die Zeit des Lockdowns verboten. Neben dem Lockdown sollen im Kreis Gütersloh alle Bürger die Möglichkeit bekommen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen , gab Laschet bekannt. Zudem sollen alle weiteren Unternehmen im Kreis Gütersloh angehalten werden, ihre Mitarbeiter auf Corona zu testen, sagte Laschet. Die medizinische Versorgung soll auch in benachbarten Kreisen auf einen möglichen Anstieg von Covíd-19-Patienten eingestellt werden: "Wir werden Plätze in den Krankenhäusern freihalten", sagte Laschet.

die Möglichkeit bekommen, auf das Coronavirus , gab Laschet bekannt. Zudem sollen alle weiteren Unternehmen im Kreis Gütersloh angehalten werden, ihre Mitarbeiter auf Corona zu testen, sagte Laschet. Die soll auch in benachbarten Kreisen auf einen möglichen Anstieg von Covíd-19-Patienten eingestellt werden: "Wir werden Plätze in den Krankenhäusern freihalten", sagte Laschet. Laschet sagte, "wir wissen, dass wir besonders von Familien und Kindern viel verlangen und wir den Menschen im Kreis Gütersloh nun diesen Lockdown zumuten". In einem ersten Schritt waren ab dem 17. Juni für 50.000 Schul- und Kita-Kinder in der Region Kitas und Schulen geschlossen worden. Laschet betonte, die Maßnahmen sollen "so schnell wie möglich " wieder zurückgenommen werden, "wenn wir Klarheit über den Verlauf der Pandemie vor Ort haben". Wo Gefahr drohe, "muss man entschlossen handeln", erklärte Laschet.

" wieder werden, "wenn wir Klarheit über den Verlauf der Pandemie vor Ort haben". Wo Gefahr drohe, "muss man entschlossen handeln", erklärte Laschet. Der Ministerpräsident fordert zudem davon auf, Menschen aus dem Kreis Gütersloh jetzt nicht zu stigmatisieren . Es seien Reisende mit Wohnort im Kreis Gütersloh laut Laschet von Tourismusbetrieben abgewiesen worden: "Dazu gibt es keinen Grund", sagte Laschet.

jetzt zu . Es seien Reisende mit Wohnort im Kreis Gütersloh laut Laschet von Tourismusbetrieben abgewiesen worden: "Dazu gibt es keinen Grund", sagte Laschet. "Was wir hier machen, hat es in Deutschland noch nicht gegebe n, dass ein einzelner Kreis von einem Lockdown betroffen ist", sagte Laschet. Dies sei eine " Sondersituation , die wir jetzt bestehen müssen", erklärte Laschet.

n, dass ein einzelner Kreis von einem Lockdown betroffen ist", sagte Laschet. Dies sei eine " , die wir jetzt bestehen müssen", erklärte Laschet. Mit Blick auf das Fleischunternehmen Tönnies sagte Laschet: Fragen zum Schadensersatz "werden später Thema". Laschet sieht das Unternehmen als Verursacher der Problem " in der Verantwortung ".

sagte Laschet: Fragen zum "werden später Thema". Laschet sieht das Unternehmen als Verursacher der Problem " ". Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies hat Laschet dem Branchenriesen mangelnde Kooperationsbereitschaft vorgeworfen. Daher hätten die Behörden die Herausgabe von Daten der Werkarbeiter von Tönnies durchgesetzt. „Da wurde nicht mehr kooperiert, da wurde verfügt“, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Die Kooperationsbereitschaft bei Tönnies „hätte größer sein können“. Dass das Unternehmen den Datenschutz angeführt habe, sei kein Argument. Aus Infektionsschutzgründen wäre Tönnies gesetzlich verpflichtet gewesen, die Daten der Beschäftigten zu übermitteln , sagte Laschet.

vorgeworfen. Daher hätten die Behörden die Herausgabe von Daten der Werkarbeiter von Tönnies durchgesetzt. „Da wurde nicht mehr kooperiert, da wurde verfügt“, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Die Kooperationsbereitschaft bei Tönnies „hätte größer sein können“. Dass das Unternehmen den Datenschutz angeführt habe, sei kein Argument. Aus Infektionsschutzgründen wäre Tönnies gewesen, die , sagte Laschet. Nach Aussage von Laschet, ist der Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück bis dato auf die Beschäftigten in der Fleischzerteilung beschränkt. Bisher gebe es im Kreis Gütersloh nur 24 nachgewiesene Infektionen von Nicht-Mitarbeitern, sagte Laschet. Man wolle dennoch besondere Vorsicht walten lassen, sagte Laschet.

OVG: Kontaktabfrage in Restaurants ist zulässig

Update Dienstag, 10.20 Uhr: Restaurantgäste und Friseurkunden müssen in Nordrhein-Westfalen weiterhin Namen und Adressen hinterlassen. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht am Dienstag in Münster entschieden. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde der Antrag eines Bochumer Rechtsanwalts im Eilverfahren abgelehnt.

Der Anwalt hatte argumentiert, die mit der Coronaschutzverordnung erlassene Pflicht verletzte sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Gericht befand nun in dem vorläufigen Verfahren, die informationelle Selbstbestimmung habe gegenüber dem Schutz von Leben und Gesundheit vorübergehend zurückzustehen.

Corona-Ausbruch bei Tönnies: Kreis Gütersloh sucht 150 Dolmetscher

Update Dienstag, 10.07 Uhr: Der Kreis Gütersloh sucht ab sofort 150 Dolmetscher. Sie sollen auf Honorarbasis der Verwaltung helfen, im Zuge des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies Kontakt mit Beschäftigten aus Rumänien, Bulgarien und Polen aufzunehmen. Gesucht werden Muttersprachler aus den entsprechenden Ländern, die diese Sprache und Deutsch "fließend beherrschen".

Corona-Schwellenwert im Kreis Warendorf deutlich über Grenze

Update Dienstag, 9.57 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ist auch im benachbarten Kreis Warendorf der festgelegte Schwellenwert für Neuinfektionen überschritten worden. Laut Robert-Koch-Institut wurden am Dienstag (Stand Null Uhr) 68,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern für den Kreis Warendorf erfasst. 50 Fälle gelten als Grenze für zusätzliche Schutzmaßnahmen.

Warendorfs Landrat Olaf Gericke (CDU) hatte die Neuinfektionen am Montagnachmittag auf die 1243 im Kreisgebiet wohnenden Tönnies-Mitarbeiter zurückgeführt. Sie stehen unter Quarantäne. Ein Lockdown im Kreis sei aber nicht nötig, da die Infektionen nicht auf die übrige Bevölkerung übersprängen, hatte der Landrat gesagt.

Schulministerin stellt Pläne für regulären Unterricht nach Sommerferien vor

Update, Dienstag, 9.08 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will an diesem Dienstag darüber informieren, wie der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen nach den Sommerferien ablaufen soll. Trotz der Corona-Pandemie sind zahlreiche Lockerungen absehbar.

Der „Aachener Zeitung“ hatte Gebauer im Vorfeld gesagt, dass auch in der Oberstufe mit dem dort üblichen Kurssystem nach den Ferien wieder regulärer Unterricht ohne Abstandsregeln möglich sein solle - vorausgesetzt, die Corona-Pandemie nehme keinen unerwarteten Verlauf. „Anstelle der Abstandsregel tritt eine strenge Dokumentation, wer, wann wo mit wem in einer Lerngruppe gesessen hat, um bei einem Corona-Fall die Infektionsquelle nachverfolgen und gezielte Maßnahmen ergreifen zu können“, sagte Gebauer der Zeitung.

Zahl der Infizierten bei Tönnies steigt auf 1696 Beschäftigte

Update Dienstag, 23. Juni, 7.01 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück mit inzwischen 1696 nachweislich infizierten Mitarbeitern - Stand Dienstag, 0 Uhr - geht die Diskussion um weitere Schutzmaßnahmen bis hin zu einem regionalen Lockdown weiter. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte einen kurzen Lockdown mit massiven Tests in der Region Gütersloh, die innerhalb von einer Woche Klarheit bringen würden, wie weit sich das Virus in der Region bereits ausgebreitet hat, sagte Lauterbach am Montagabend im TV-Talk "Hart aber fair" in der ARD.

Inzwischen hält auch der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) einen Lockdown in der Region für vorstellbar. „Ich würde sagen ja“, sagte Adenauer am Montagabend auf die Frage, ob es nach einem Lockdown „rieche“. Die mobilen Teams, die in den Wohnungen und den Unterkünften unterwegs seien und auch Familienangehörige ansprächen, stießen jetzt in ein gewisses Dunkelfeld. Sie hätten einige positive Fälle gefunden. Eine Zahl wollte der Landrat noch nicht nennen, da ausgeschlossen werden solle, dass es hier doppelte Zählungen gebe.

Landrat vom Kreis Gütersloh: "Es riecht schon nach Lockdown"

Update Montag, 18.32 Uhr: Kommt es im Kreis Gütersloh zu einem erneuten Lockdown, um die zahlreichen Corona-Fälle bei Mitarbeitern der Tönnies-Fabrik in den Griff zu bekommen? Bei der Pressekonferenz des Krisenstabes in Gütersloh am frühen Montagabend gab es dazu noch keine Entscheidung. "Es riecht schon ein wenig danach", antwortete Landrat Sven-Georg Adenauer auf Fragen der anwesenden Journalisten. Wenn dem so sei, erwarte er aber im Vorfeld eine entsprechende Information, auch wenn andere, in dem Fall die NRW-Landesregierung die Entscheidung treffe.

Gegenüber dem Nachrichtensender N-TV antwortete NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montag nur knapp "Es geht in die Richtung", bevor er in seinen Wagen stieg. Es ist damit zu rechnen, dass es im Laufe des Abends noch eine Entscheidung der Landesregierung geben wird.

Nur noch Einreisende aus Risikogebieten müssen in Quarantäne

Update Montag, 18.21 Uhr: Seit heute müssen in NRW nur noch Einreisende aus Corona-Risikogebieten für zwei Wochen in Quarantäne. Das geht aus einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Bisher war die Quarantänepflicht für Menschen aufgehoben, die aus EU-Ländern, Großbritannien, Island oder der Schweiz einreisten. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte diese Regelung Anfang Juni gekippt. Zu den Risikogebieten zählen zurzeit noch viele Urlaubsregionen und auch das EU-Land Schweden.

Die neue Corona-Einreiseverordnung bezieht sich auf die jeweils aktuellen Risikogebiete nach Definition des Robert Koch-Instituts (RKI). Zurzeit sind das noch Dutzende Länder wie die Türkei, Serbien, Nordmazedonien, Marokko, Ägypten oder Schweden und viele US-amerikanische Bundesstaaten.

Eine Ausnahme macht die neue Verordnung, wenn man am Abreiseort noch 48 Stunden vorher einen negativen Corona-Test gemacht hat und einen entsprechenden Nachweis mitbringt. Erlaubt sind außerdem Durchreisen. Auch Besatzungen von zum Beispiel Flugzeugen dürfen von Bord. Saisonarbeiter aus den besagten Ländern dürfen einreisen, wenn sie danach lediglich zwischen Unterkunft und Arbeitsstätte pendeln und nur Kollegen treffen.

Corona-Ausbruch bei Tönnies betrifft sechs Landkreise und Städte

Update Montag, 22. Juni, 17.26 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück hat vor allem der Kreis Gütersloh mit dem Ausbruch zu kämpfen. Dort leben die meisten der 6500 Beschäftigten. Doch auch die umliegenden Landkreise und Städte sind betroffen.

Im KREIS WARENDORF seien am Montagnachmittag 72 weitere positive Corona-Testergebnisse für Mitarbeiter der Firma Tönnies eingegangen, teilte der Kreis am Abend mit. Damit sei die Zahl der seit dem Corona-Ausbruch im Tönnies-Werk infizierten Mitarbeiter, die im Kreis Warendorf leben, auf 212 angestiegen. Insgesamt leben im Kreisgebiet nach Angaben der Kreisverwaltung vom Sonntag rund 1360 Mitarbeiter, die bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück arbeiten. Seit Sonntag unterstützen drei Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts das Kreisgesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen.

Im KREIS SOEST wurden bis Montag 15 Infizierte registriert, fünf von ihnen sind Tönnies-Mitarbeiter. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass im Kreisgebiet 177 Menschen leben, die bei Tönnies arbeiten.

Den Behörden in BIELEFELD waren am Montag 26 Infizierte bekannt. Neun von ihnen hätten einen Tönnies-Bezug, sagte ein Stadtsprecher. Der Stadtverwaltung sind bislang 161 Mitarbeiter bekannt. Die Daten von 40 weiteren seien angekündigt, so der Sprecher weiter. Insgesamt stünden rund 350 Menschen unter Quarantäne.

In HAMM waren am Montag 51 Infizierte bekannt, 48 von ihnen sind Tönnies-Mitarbeiter und deren Angehörige. Ein Tönnies-Mitarbeiter liegt im Krankenhaus. In Quarantäne sind derzeit 495 Personen, „überwiegend“ wegen des Ausbruchs bei Tönnies. In Hamm leben nach Angaben der Stadt 110 Menschen, die in der Fabrik arbeiten.

Im KREIS PADERBORN waren am Samstag 39 Infizierte bekannt. Am Montagmorgen brachte die Kreisverwaltung zehn davon mit dem Tönnies-Ausbruch in Verbindung. Rund 50 Beschäftigten haben ihren Wohnsitz im Kreis Paderborn.

In STADT UND LANDKREIS OSNABRÜCK im angrenzenden Niedersachsen waren am Montag rund 30 Tönnies-Mitarbeiter unter Quarantäne. Erste Tests hätten keine Infektionsfälle gezeigt, sagte ein Sprecher des Landkreises am Montag. Da sie negativ getestet wurden, gelten sie im Moment nur als Kontaktpersonen. Familienangehörige von Kontaktpersonen kommen nicht in Quarantäne.