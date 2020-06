Corona NRW: 7000 Tönnies-Mitarbeiter in Quarantäne

Essen. Corona-Welle in Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück. Standort wird vorläufig geschlossen, auch Schulen und Kitas im Kreis. Alle Infos im Newsblog.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr gebremst an: In den vergangenen 24 Stunden kamen in NRW 160 Neu-Infizierte hinzu; der jüngste Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück wurde vom Gesundheitsministerium nicht in den aktuellen Zahlen erfasst. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW 39.572 Infizierte gezählt. 36.285 Menschen gelten inzwischen als genesen . In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1.6 55 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Mittwoch, 17. Juni).

Update Mittwoch 17.25 Uhr Nach rund drei Monaten coronabedingtem Notbetrieb tagt der NRW-Landtag kommende Woche erstmals wieder im Vollbetrieb mit allen Abgeordneten. Um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, werden die Sitze im Plenarsaal mit Trennwänden aus Acrylglas ausgestattet. Die Kabinen werden mit Saugnäpfen auf den Tischen befestigt, so dass sie mobil einsetzbar sind. In der Sommerpause werden auch die zwei größten Fraktionssäle mit Acrylglas-Kabinen ausgestattet, damit die Ausschüsse wieder in normaler Größe tagen können und Besucher sowie Presse genug Platz haben. Besuchergruppen können den Landtag allerdings vorerst nicht wieder besuchen. In den vergangenen Wochen kam das Parlament zu Sitzungen nur mit einem Drittel der Abgeordneten zusammen. Abgestimmt wurde aber entsprechend der Fraktionsstärken, so dass sich am politischen Kräfteverhältnis nichts änderte.

Update Mittwoch, 16.55 Uhr: Wegen des Corona-Ausbruchs ist der Schlachtbetrieb bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gestoppt. 7000 Tönnies-Mitarbeiter sollen in Quarantäne. Der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer (CDU), sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, er habe die Schließung verfügt.

„Wir können uns nur entschuldigen“, sagte Tönnies-Sprecher Andre Vielstädter. Man habe „intensiv“ daran gearbeitet, das Virus „aus dem Betrieb zu halten“. Dem Unternehmen zufolge ist noch nicht ganz klar, ob es einen oder mehrere Infektionsherde gebe.

Während ein Vertreter der Firma Tönnies am Mittwoch vom „sukzessiven“ Herunterfahren des Betriebs sprach und er nicht ausschließen wollte, dass einzelne Bereiche vielleicht weiter arbeiten, ging Landrat Adenauer weiter. Es werde zu einem „Shutdown“ bei Tönnies kommen, sagte er.

Corona-Welle in Tönnies-Betrieb: "Pandemie ist noch nicht vorbei"

Update Mittwoch, 15.30 Uhr: Aus der jüngsten Corona-Welle im Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück gibt es aus Sicht des Kreises Gütersloh eine klare Botschaft. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei", hieß es auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Das Unternehmen erklärte, alle der jetzt betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien während des Reihentests im Mai, bei dem an allen Tönnies-Standorten insgesamt mehr als 13.000 Corona-Tests durchgeführt worden waren und es nur 128 positive Fälle gab, noch negativ getestet gewesen. Das Virus sei von außen in den Betrieb getragen worden, glaubt man bei Tönnies. Es sei nun auch die Aufgabe herauszufinden, welche Schwachpunkte im Hygienekonzept nun verbessert werden müssten.

Laut Kreis Gütersloh bleibe der Schlachthof vorläufig für 14 Tage geschlossen. Sollte es notwendig sein, werde der Schlachthof auch darüber hinaus geschlossen bleiben müssen; Sollte sich zeigen, dass der Ausbruch abklinge, könnte der Betrieb auch eher wieder starten, erklärte Landrat Sven-Georg Adenauer. Die Schließung des Standorts Rheda-Wiedenbrück hat nach Angaben des Unternehmens Tönnies Auswirkungen auf den Lebensmittelmarkt in Deutschland: Nach eigenen Angaben würden 20 Prozent des Fleischangebotes dem Handel durch die Schließung vorläufig entzogen. "Es gibt aber keinen Grund für Hamsterkäufe", hieß es bei Tönnies. An den anderen vier Tönnies-Standorten in Deutschland gab es - Stand Mittwoch - bisher keine Auffälligkeiten, teilte das Unternehmen mit.

Tönnies stoppt Produktion in Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück

Update Mittwoch, 15.08 Uhr: Mit derzeit 415 Neuinfizierten (Stand Mittwochnachmittag)allein seit Anfang der Woche nimmt der Corona-Ausbruch bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück immer größere Ausmaße an. Von den bislang 589 am Mittwoch vorliegenden Testergebnissen der Mitarbeiter in dem Schlachthof und Fleisch-Zerlegebetrieb im Kreis Gütersloh seien über 400 positiv, sagte eine Kreis-Sprecherin am Mittwoch.

Wegen der jüngsten Corona-Welle am Standort Rheda-Wiedenbrück des Fleischproduzenten Tönnies will der Kreis Gütersloh einen erneuten Lockdown versuchen zu verhindern. Auch deshalb habe man beschlossen, sofort sämtliche Schulen und Kitas zu schließen. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, teilte der Kreis mit. Unter den Tönnies-Beschäftigten seien zahlreiche Mütter und Väter mit schulpflichtigen Kindern.

Das Unternehmen Tönnies hat wegen der Corona-Welle die Schlachtung am Standort Rheda-Wiedenbrück bis auf Weiteres geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Der Stopp der Schlachtung ist bereits am Mittwochmittag erfolgt, teilte Tönnies mit. Sukzessive werden weitere Bereiche heruntergefahren. Nur so könne man die weitere Ausbreitung der Erkrankung im Betrieb minimieren. „Es geht jetzt nicht um das Unternehmen, es geht um die Menschen und um den Kreis. Wir unterstützen die Behörde in vollstem Umfang bei allen Maßnahmen“, erklärte Firmenchef Clemens Tönnies.

Der Kreis Gütersloh vermutet, dass die Aufhebung der Quarantänepflicht in Europa ein Grund sein kann, dass sich das Virus im Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück ausgebreitet hat. "Das kann ein Faktor sein, aber wir kennen den Grund noch nicht", sagte Thomas Kuhlbusch, Leiter des Krisenstabs im Kreis Gütersloh am Mittwoch. Bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück seien insgesamt 7000 Menschen beschäftigt, die meisten davon Arbeiter aus Osteuropa. Viele von ihnen seien in den vergangenen Wochen, etwa über Pfingsten, für einen Kurzurlaub nach Hause gereist. Laut Tönnies hätten die wenigsten der jetzt entdeckten Infizierten deutlich wahrnehmbare Krankheitssymptome gezeigt.

Kreis Gütersloh reagiert auf Corona-Welle in Tönnies-Schlachthof

Update Mittwoch, 14.10 Uhr: Der Kreis Gütersloh schließt nach einem erneuten Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien. Durch diesen Schritt solle eine Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch. Zudem wurden "alle Infizierten und Kontaktpersonen der Kategorie 1 unverzüglich abgesondert beziehungsweise und unter Quarantäne gestellt", teilte der Kreis mit. Alle noch nicht getesten Tönnies-Beschäftigten bzw. aktuell im Betrieb tätigen Personen würden zudem ebenfalls vorsorglich unter Quarantäne gestellt und auf Corona getestet, hat der Kreis entschieden.

Erste Corona-Fälle an Grundschulen in NRW

Update Mittwoch, 13.08 Uhr: Der Schulstart wird von Corona-Diagnosen überschattet. Allein im Regierungsbezirk Arnsberg gab es am Mittwoch in sechs Grundschulen aktuelle Corona-Fälle: an drei Schulen in Bochum, außerdem in Dortmund, Werne und Kreuztal. Ein Sprecher der Bezirksregierung sprach von Einzelfällen, die nicht zu Schulschließungen führten. In Wuppertal wurde aber eine Grundschule geschlossen, weil ein Schüler positiv getestet worden war. Positive Tests gab es zudem an Grundschulen in Düsseldorf, Ahlen und im Kreis Steinfurt. Lerngruppen wurden in Quarantäne geschickt. ​

Mehrere Hundert Infizierte in Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück

Update Mittwoch, 12.10 Uhr: Der Corona-Ausbruch in einem Schlachthof des Fleisch-Riesen Tönnies in Rheda-Wiedenbrück weitet sich aus. Laut einem Bericht des Westfalenblatts sind bei jüngsten Reihentests mindestens 400 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere 500 Tests an Mitarbeitern stünden noch aus. Der Kreis Gütersloh konnte die Zahlen am Mittag noch nicht bestätigten, kündigte aber eine Pressekonferenz für 15 Uhr an. Auch bei Tönnies selbst waren am Mittag noch keine Details zu erfahren.

Laut dem Unternehmen waren in den vergangen sieben Tagen bisher insgesamt 128 Mitarbeiter in einem Teilbereich des Schlachthofs, in dem Sauen und Schweine zerlegt werden, positiv auf Corona getestet worden. Weitere Tests laufen. Beim Kreis wird vermutet, dass die jüngst erfolgte Aufhebung der Quarantäne-Regel nach der Einreise aus dem Ausland, den Ausbruch bei Tönnies womöglich begünstigt hat.

Das Unternehmen selbst sieht einen Zusammenhang auch in den Arbeitsumgebung: „In unseren Zerlegebereichen herrschen sozusagen spätwinterliche Temperaturen. Es mehren sich die Erkenntnisse, dass die dortigen mikroklimatischen Bedingungen die Verbreitung besonders begünstigen können. Diese Risiken müssen wir zielgerichtet angehen“, sagt Dr. Gereon Schulze Althoff, Leiter des Pandemiestabs bei Tönnies.

Schulministerin Gebauer verteidigt Grundschul-Öffnung

Update, Mittwoch, 10.30 Uhr: NRW-Schulministerim Yvonne Gebauer (FDP) hat vor dem Schulausschuss des Landtags NRW die Entscheidung zur Wiederaufnahme des Regelunterrichts an den Grundschulen verteidigt. Die Pandemielage habe sich zuletzt deutlich entspannt, daher sei dieser Schritt möglich und geboten. Die Auswirkungen des wochenlangen Schulausfalls auf die Kinder und ihre Familien seien enorm.

Zudem stellte sich Gebauer der Kritik, das Schulministerium hätte Schulen und Eltern verunsichert und deshalb Absagen von feierlichen Zeugnisübergaben oder Abschlussfeiern provoziert. „Der Grund dafür erschließt sich mir nicht“, sagte die Ministerin im Schulausschuss des Landtages. Die Landesregierung habe ausdrücklich klar gestellt, dass Entlassfeiern in den Schulen und außerhalb durchgeführt werden können, auch mit Eltern und anderen Gästen.

Deutlicher Umsatz-Rückgang beim Einzelhandel in NRW

Update, Mittwoch 9.31 Uhr: Viele NRW-Kunden haben im Corona-Shutdown einen Bogen um die Innenstädte gemacht und lieber im Internet bestellt. Insgesamt verbuchte der nordrhein-westfälische Einzelhandel im April einen preisbereinigten Umsatzrückgang von 5,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte.

Kleidungs- und Schuhgeschäfte verloren demnach im Vorjahresvergleich im April rund zwei Drittel ihres Umsatzes (66,4 Prozent). Sport- und Spielwarengeschäfte sowie der Einzelhandel mit Elektronik büßten rund ein Viertel des Umsatzes ein. Andererseits verzeichnete der Versand- und Internethandel ein Wachstum um fast ein Drittel (31,2 Prozent). Unter dem Strich stand der Rückgang um gut fünf Prozent.

Laschet: Corona-Pandemie bleibt "gesamtstaatliche Herausforderung"

Update Mittwoch, 17. Juni, 6.02 Uhr: Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) macht sich für ein gemeinsames Vorgehen bei der weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie stark. „Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist eine gesamtstaatliche Herausforderung und bleibt es“, sagte Laschet der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. „Nicht zuletzt angesichts der bevorstehenden Reisesaison brauchen wir einen gemeinsamen Rahmen von Bund und Ländern mit dem richtigen Instrumentenkasten aus Schutzmaßnahmen, Hygienekonzepten und Kontaktnachverfolgung.“

Ein gemeinsamer Weg von Bund und Ländern sei ein Schlüssel für den Erfolg bei der Reduzierung der Infektionen gewesen. Von der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) müsse das Signal ausgehen: „Wir bleiben zusammen, wir gehen weiter gemeinsam vor.“

Laschet unterrichtet Landtag erneut über Corona-Maßnahmen

Update Dienstag, 17.02 Uhr: Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Landtag NRW an diesem Mittwoch, 24. Juni, noch einmal über die Maßnahmen der Landesregierung in der Corona-Krise informieren. Die Staatskanzlei beantragte am Dienstag nach dpa-Informationen eine Unterrichtung zum Thema „Verantwortungsvolle Normalität gestalten - Nordrhein-Westfalen sozial und wirtschaftlich stärken“. Eine Unterrichtung des Landtags ist eine Art kleine Regierungserklärung.

Laschet hatte auch im März und im April kurz vor Ostern das Parlament über die damaligen Maßnahmen und Ziele in der Bekämpfung der Corona-Pandemie unterrichtet. Im April hatte er sich bereits für behutsame Lockerungen nach Ostern ausgesprochen. Inzwischen sind weite Bereiche des alltäglichen Lebens in NRW wieder geöffnet worden. Die Landesregierung hat über einen Nachtragshaushalt einen 25 Milliarden schweren Rettungsschirm für Unternehmen und Beschäftigte aufgelegt.

Zahl der Neu-Infektionen um 107 Fälle innerhalb von 24 Stunden gestiegen

Update Dienstag, 16.07 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW innerhalb eines Tages ist leicht gestiegen. Sie betrug am Dienstag laut den jüngsten Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums 107. Am Montag wurden in der Landesstatistik 74 neue Fälle ausgewiesen.

Damit sind seit der Beginn der Pandemie insgesamt 39.412 Menschen nachweislich infiziert worden. Bislang haben sich 36.178 Menschen von einer Corona-Infektion wieder erholt. Das sind 155 mehr als am Montag. Die Gesundmeldung ist allerdings freiwillig. Die Zahl der Toten stieg laut den Daten vom Dienstag um 2 auf 1648 Menschen.

Damit sind rein rechnerisch aktuell 1586 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert. Das sind rund 50 Fälle weniger als nach den Montagsdaten. Allerdings kann es durch das Wochenende dazu kommen, dass Zahlen nicht unmittelbar vorliegen und mit Verzögerung in die Statistik einfließen.

Temporäre Freizeitparks als Kirmes-Ersatz eröffnet

Update Dienstag 12.49 Uhr: In Dortmund und Düsseldorf entstehen derzeit jeweils große temporäre Freizeitparks. Sowohl in der westfälischen als auch der rheinischen Metropole wollen die Schausteller mit dem Konzept zum Start der Sommerferien ihre herben Verluste durch den Wegfall großer Jahrmärkte in der Corona-Krise ein wenig ausgleichen. In beiden Städten läuft der Aufbau der großen Fahrgeschäfte bereits auf Hochtouren. Anders als bei großen Volksfesten wie der Düsseldorfer Rheinkirmes oder der Cranger Kirmes in Herne, die wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt wurden, darf man nur mit Ticket auf das Gelände. So sollen die Besucherströme gelenkt und klein gehalten werden.

Rund um die Dortmunder Westfalenhallen wächst zur Zeit auf mehr als 60.000 Quadratmetern der Freizeitpark „FunDomio“. 30 Attraktionen vom Riesenrad über die Wildwasserbahn bis zum Kinderkarussell stehen ab dem 25. Juni einen Tag lang unbegrenzt dem Besucher offen, der vorab ein Ticket gelöst hat. Kostenpunkt: 34 Euro für einen Erwachsenen, günstiger wird es für Frühbucher, Kinder oder Senioren.

Schausteller rund um den Düsseldorfer Riesenrad-Betreiber Oscar Bruch realisieren ab dem 26. Juni ein ganz ähnliches Konzept auf dem Messegelände der Landeshauptstadt. Einen Monat lang locken mehr als 20 Fahrgeschäfte sowie Buden und ein Showprogramm zur Sommerkirmes ins „Düsselland“. Auch hier werden die Besucherströme durch Vorabtickets gelenkt und begrenzt: Anders als in Dortmund ist der Besuch auf zwei zuvor festgelegte Stunden begrenzt, die man für 8 bis 10 Euro je nach Wochentag buchen kann.

Corona-Pandemie trifft Hotels, Gaststätten und Campingplätze schwer

Update Dienstag, 10.20 Uhr: Die Corona-Pandemie hat Hotels, Gaststätten und Campingplätze in NRW schwer getroffen. Im April übernachteten nur knapp 123.000 Gäste bei ihnen. Das waren 93,6 Prozent weniger als im April des vergangenen Jahres, wie das Statistische Landesamt am Dienstag berichtete. Die Zahl der Übernachtungen ging um 85,5 Prozent auf knapp 620.000 zurück. Im April 2019 waren knapp 4,3 Millionen Übernachtungen gezählt worden.

In NRW dürfen Hotels und Pensionen nach der Corona-Zwangspause erst seit dem 18. Mai wieder Zimmer an Touristen aus dem Inland vermieten. Von den rund 5000 Übernachtungsbetrieben im Land waren deshalb nach Angaben der Statistiker nur gut 3200 geöffnet.

Corona-Warnapp der Bundesregierung ist ab sofort verfügbar

Update Dienstag, 6.43 Uhr: Nach wochenlangen Vorbereitungen geht die offizielle deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Coronavirus an den Start. Die Bundesregierung stellt die neue Anwendung am Dienstag in Berlin vor. In den App-Stores von Google und Apple stand die Anwendung bereits in der Nacht zur Verfügung.

46 Neuinfektionen bei Tönnies - Quarantäne für 100 Mitarbeiter

Update Montag, 18.43 Uhr: Im Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh sind zwischen Freitag und Montag weitere 46 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Krisenstab erlebt der Betrieb schon jetzt die zweite Welle mit mehr Erkrankungen. Nach den aktuellen Tests wurden rund 100 Mitarbeiter in Quarantäne geschickt, so der Tönnies-Sprecher weiter. Bislang sind in dem Unternehmen insgesamt 13.000 Corona-Tests durchgeführt worden. 130 Infektionen seien dabei nachgewiesen worden.

Im Kreis Gütersloh stieg die Sieben-Tages-Inzidenz am Montag auf 25,3 an. Das heißt: Es gibt 25,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Ab 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen würden bisherige Lockerungen teilweise wieder aufgehoben werden.

Corona: Deutlich weniger Neu-Infektionen als Gesundete

Update Montag, 15.59 Uhr: Innerhalb eines Tages sind in Nordrhein-Westfalen 74 Coronavirus-Nachweise dazugekommen. Somit stieg die Zahl aller bestätigten Infektionen in NRW seit Beginn der Pandemie auf 39.305 Fälle. Den Zahlen des Landesgesundheitsministeriums zufolge kam seit Sonntag ein Toter hinzu.

Insgesamt starben bislang 1646 Menschen infolge des Coronavirus in NRW. In den vergangenen sieben Tagen meldeten sich 708 Menschen gesund - diese Angabe ist freiwillig. Die Gruppe der aktiv Infizierten verkleinerte sich im selben Zeitraum um 155 Fälle.

4000 Matjes-Heringe als Dank an die Uniklinik Münster

Mit 4000 Matjes-Heringen hat sich die niederländische Regierung bei der Uniklinik Münster für die Behandlung von Covid-19-Patienten bedankt. Foto: UKM/Wibberg

Update Montag, 14.51 Uhr: Mit 4000 Matjes-Heringen hat sich die niederländische Regierung bei der Uniklinik Münster für die Behandlung von Covid-19-Patienten bedankt. Am Montag übergab eine niederländische Delegation die Fischspezialität für das Personal. Das Universitätsklinikum hatte seit Anfang April die Übernahme schwer erkrankter Corona-Patienten aus den Niederlanden koordiniert.

58 Infizierte wurden auf deutschen Intensivstationen versorgt, davon 49 in Nordrhein-Westfalen. Neun von ihnen überlebten die Krankheit nicht, den übrigen gehe es aber besser. Sie seien alle wieder in ihrer Heimat, berichteten die niederländischen Mediziner am Montag.

Schulministerin sieht Schulen auf der Rückkehr in die Normalität

Update Montag, 12.35 Uhr: Bis zu den Sommerferien nach dem 26. Juni sollen die Erst- bis Viertklässler nun wieder täglich und in voller Klassenstärke unterrichtet werden. Von einem „verantwortungsvollen Schritt in ein Stück Normalität“ sprach am Montag Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in einem WDR 2-Interview. „Es ist kein Experiment“, betonte sie. Grundschulkinder brauchten Struktur, die ihnen die Schule bieten könne. Es sei nach der langen Zeit der Schulschließung für die jüngsten Schulkinder wichtig, mit einem positiven Schulerlebnis abschließen zu können. Das Infektionsgeschehen in der Altersgruppe gehe in Nordrhein-Westfalen zudem gen Null.

NRW-Grundschüler gehen ab heute wieder täglich in die Schule

Update Montag, 5.55 Uhr: Ab heute dürfen alle Grundschulkinder wieder täglich in die Schule. Bis zu den Sommerferien sollen die rund 600 000 Grundschüler an allen Wochentagen Unterricht haben und damit in den Regelbetrieb zurückkehren. „Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, zählt jeder Tag“, hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gesagt. Rund 80 Prozent der Grundschullehrer stünden für den Präsenzunterricht zur Verfügung.

Fast zehn Wochen lang war der Präsenzbetrieb wegen der Corona-Pandemie eingestellt oder deutlich eingeschränkt gewesen. Die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens lässt nach Angaben der Ministerin einen verantwortungsvollen Regelbetrieb an den Grundschulen zu. Dabei sollen die Klassen unter sich bleiben, mit gestaffelten Anfangs- und Pausenzeiten. In den Klassenräumen gilt kein Abstandsgebot mehr. Eine Maskenpflicht gibt es nicht. Die Landeselternkonferenz und die Gewerkschaft VBE fürchten, dass es ohne Abstandsregeln zu neuen Ansteckungen kommen könnte.

In der Bevölkerung stößt der Start des Regelbetriebs auf ein geteiltes Echo. Zwei am Wochenende veröffentlichte repräsentative Umfragen liefern kein klares Meinungsbild. Nach dem „NRW-Trend“ im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ ist die Mehrheit der Befragten (52 Prozent) der Auffassung, dass der normale Schulbetrieb besser erst nach den Sommerferien starten sollte. 40 Prozent finden die Öffnung der Grundschulen zum jetzigen Zeitpunkt richtig.

Nach einer Umfrage im Auftrag der FDP-Landtagsfraktion dagegen halten 57,9 Prozent der Befragten die Entscheidung der Landesregierung zum Schulstart am Montag für richtig und 30,5 Prozent für falsch.

Corona in NRW: Schulen kehren langsam in den Regelbetrieb zurück

Update Sonntag, 19.16 Uhr: Nach langer Corona-Pause dürfen ab diesem Montag, 15. Juni, alle Grundschulkinder wieder täglich in die Schule. Bis zu den Sommerferien sollen die rund 600.000 Grundschülerinnen und -Schüler an allen Wochentagen Unterricht haben und damit in den Regelbetrieb zurückkehren. „Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht, zählt jeder Tag“, hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gesagt. Kritik kam unter anderem von Elternverbänden und Lehrergewerkschaften. Sie sehen die Gefahr neuer Ansteckungen, weil in den Klassenräumen kein Abstandsgebot mehr gilt.

Der Start des regulären Unterrichts stößt bei den Menschen in NRW auf ein geteiltes Echo. Zwei am Wochenende veröffentlichte repräsentative Umfragen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nach dem „NRW-Trend“ im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ ist die Mehrheit der Befragten (52 Prozent) der Auffassung, dass der normale Schulbetrieb besser erst nach den Sommerferien starten sollte. 40 Prozent finden die Öffnung der Grundschulen zum jetzigen Zeitpunkt richtig.

Bei einer Umfrage im Auftrag der FDP-Landtagsfraktion dagegen fanden 57,9 Prozent der Befragten die Entscheidung der Landesregierung zum Schulstart am Montag richtig und 30,5 Prozent falsch. 11,6 Prozent waren unentschieden. Sowohl die Mehrheit der Menschen mit Kindern im Haus (59,6 Prozent) als auch die ohne (56,8 Prozent) nannten den Beginn des Regelunterrichts richtig.

Ministerpräsident verliert laut Umfragen deutlich an Zustimmung

Update Sonntag, 18 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ist in der Gunst der Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen gefallen. Nach einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ sind 46 Prozent der Befragten aktuell mit der politischen Arbeit des Landeschefs zufrieden, 45 Prozent sind unzufrieden. Im Vergleich zu seinem persönlichen Bestwert während der Corona-Krise im April ist das ein deutlicher Rückgang - damals äußerten sich 65 Prozent der Befragten zufrieden über Laschets Arbeit. Für den repräsentativen NRW-Trend hat das Forschungsinstitut Infratest dimap rund 1000 Wahlberechtigte befragt.

75 neue Corona-Infektionen in NRW innerhalb von 24 Stunden

Update Sonntag, 15.36 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Infizierten binnen eines Tages um 75 gestiegen. Aktuell seien 1563 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, wie aus den Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums vom Sonntag hervorgeht. Zwei Menschen starben. Die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg somit auf 1645.

Seit Beginn der Pandemie sind im bevölkerungsreichsten Bundesland 39.231 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 36.023 Menschen haben die Infektion inzwischen überstanden.

227 Menschen mit Covid-19 in NRW auf Intensivstation

Update Sonntag, 13.15 Uhr: In NRW sind seit Beginn der Pandemie 1645 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Gegenwärtig würden 227 Menschen in den Krankenhäusern des Landes behandelt, 79 von ihnen auf der Intensivstation.

Nahverkehrsverbünde fordern Rettungsschirm für ÖPNV in NRW

Update Samstag, 14.51 Uhr: Die drei großen Nahverkehrsverbünde in NRW haben die Landesregierung aufgefordert, einen Corona-Rettungsschirm auch für den ÖPNV aufzuspannen. „Ohne die dringend benötigte finanzielle Unterstützung von Bund und Land drohen Leistungsreduzierungen im Bus-, Bahn- und Schienennetz“, heißt es in einer gemeinsamen Resolution von Nahverkehr Rheinland (NVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

Dem Öffentlichen Nahverkehr in NRW drohen nach Angaben der Verbände infolge der Corona-Pandemie allein in diesem Jahr Verluste in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro.

77 neue nachgewiesene Corona-Infektionen in NRW von Freitag auf Samstag

Update Samstag, 12.45 Uhr: Die Gesamtzahl der an CoVid-19 erkrankten Menschen in NRW ist in den vergangenen 24 Stunden um 77 gestiegen. Die Entwicklung bleibt also stabil - trotz der Lockerungen in den vergangenen Tagen. Entsprechend entwickeln sich die Fallzahlen der Patienten, die wegen Corona in Krankenhäusern behandelt werden: Derzeit befinden sich landesweit 215 Personen in stationär Behandlung, die Zahl sinkt kontinuierlich.