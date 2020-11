Corona NRW: Zahl der Intensivpatienten auf neuem Höchststand

Die Coronavirus-Pandemie nimmt in Deutschland in den letzten Tagen eine positive Entwicklung. Die Zahl der Neuansteckungen steigt weniger stark. Die Krankenhäuser sind bislang nicht überlastet. Doch ein langer Weg steht noch bevor. AFPTV besucht eine Covid-19-Intensivstation in Aachen.

Düsseldorf. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in NRW übertrifft den bisherigen Höchststand. Auch die Zahl der Positiv-Tests steigt.

Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters wurden am Mittwoch mit 734 Erkrankten so viele Covid-19-Patienten auf NRW-Intensivstationen gezählt wie noch nie.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Laumann stieg auch die Zahl der Positiv-Tests in NRW: Von 380.000 Tests in der vergangenen Woche waren acht Prozent positiv.

in der vergangenen Woche waren acht Prozent positiv. Im Kreis Gütersloh sind die Krankenhäuser bereits an der Kapazitätsgrenze angekommen.

Die Situation in den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen wird durch die vielen neuen Corona-Fälle allmählich schwieriger. Am Mittwoch wurden nach Angaben des Intensivregisters 734 Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen der NRW-Kliniken behandelt – das sind mehr als beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie Mitte April. Damals wurde am 10. April mit 657 Patienten der höchste Wert erreicht.

Live: Gesundheitsminister Laumann zur aktuellen Lage und den Maßnahmen der Landesregierung. https://t.co/OeG7naQzdl — Staatskanzlei NRW (@landnrw) November 4, 2020

In keinem anderen Bundesland werden mehr Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Allerdings verfügt NRW mit 6788 Intensivbetten insgesamt über die größten Kapazitäten. Zudem werden in NRW-Kliniken aktuell auch Covid-19-Patienten aus Nachbarländern wie den Niederlanden behandelt.

Gemeinsam mit dem Leiter der Klinischen Epidemiologie der Uni-Klinik Münster, Prof. André Karch informierte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittag über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und Entlastung der Kliniken und Labore.

Schnelltests werden bevorzugt an Alten- und Pflegeheime geliefert

Ein hilfreiches Mittel seien aktuell die Schnelltests, die bevorzugt an Alten- und Pflegeheime ausgeliefert würden. Das Reglement sehe aktuell vor, dass jedes Pflegeheim 20 Tests pro Bewohner und Monat mit der Krankenkasse abrechnen könne. Ab dem 8. November greift in NRW eine Testverordnung für Alten- und Pflegeheime. Dann sind die Reihentests in den Einrichtungen verpflichtend. Von den aktuell insgesamt 51.400 Infizierten in NRW seien rund 1000 Bewohner von Pflegeheimen, weitere 1000 Fälle entfallen auf Pflegepersonal, erklärte Laumann. Vor diesem Hintergrund hat die NRW-Landesregierung eine bevorzugte Belieferung der Einrichtungen mit den beiden Apothekerverbänden in NRW beschlossen.

Mit der Maßnahme soll die besonders sensible Risikogruppen älterer und vorerkrankter Menschen geschützt werden, sagte Laumann. Auch darüber hinaus seien aber aktuell ausreichend Schnelltests für die übrige Bevölkerung vorhanden. Wie diese verteilt würden, entscheide aber der freie Markt, sagte Laumann.

NRW testete in letzter Oktoberwoche 380.000 Menschen – so viel wie nie zuvor

Bei den regulären PCR-Tests sei in der vergangenen Woche ein neuer Rekord in NRW aufgestellt worden: Mit 380.000 Corona-Tests sei so viel getestet worden wie nie zuvor. Bedenklich sei die gestiegene Positivrate, führte Laumann aus: Fielen vor den Herbstferien noch zwei Prozent aller Coronatests positiv aus, so habe die Positivrate in der vergangenen Woche bei acht Prozent gelegen, so Laumann.

Krankenhäuser im Kreis Gütersloh sind bereits an Kapazitätsgrenze angekommen

Der Kreis Gütersloh meldet bereits, dass seine Krankenhäuser an der Kapazitätsgrenze angekommen seien. „Ärzte, Kliniken, Rettungsdienst, Kreisleitstelle und die Abteilung Gesundheit sind durch das Infektionsgeschehen im Dauerstress“, berichtete der Kreis Gütersloh am Dienstag. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bestätigte, es gebe erste Alarmmeldungen aus dem Gesundheitswesen.

In fast allen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen liegt der wichtige Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen weit über 100 – die Warnschwelle liegt schon bei 50. Die NRW-Kliniken behandeln im Moment rund 3000 Patienten mit Covid-19. Von den 650 Patienten auf der Intensivstation mussten rund 390 beatmet werden. Allerdings sind nach Angaben der Landesregierung im Moment noch mehr als 1000 Intensivbetten mit Beatmung unbelegt. (dpa/JeS)