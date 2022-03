Die neue Corona-Schutzverordnung sieht ab Freitag weitere Lockerungen vor. Discos und Clubs dürfen öffnen, in Restaurants gilt dann 3G.

Corona-Regeln Corona-Regeln in NRW: Discotheken und Clubs wieder geöffnet

Essen. Die seit dem 4. März gültige Corona-Schutzverordnung bringt weitere Lockerungen. Die Regeln für den Besuch in Restaurants, Clubs und Diskotheken.

Als "großen Schritt in Richtung Normalität" bezeichnet das NRW-Gesundheitsministerium die neue Coronaschutzverordnung, die seit dem 4. März in Kraft ist.

Auch Ungeimpfte dürfen jetzt wieder Restaurants und Hotels in NRW nutzen, wenn sie einen gültigen negativen Coronatest vorzeigen können.

Auch Diskotheken und Clubs haben wieder geöffnet - allerdings nur für Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Negativ-Test, es gilt 2G plus.

Erleichterung für Restaurants, Hotels, Diskotheken, Kultur und Sport: In Nordrhein-Westfalen wurden die Corona-Schutzmaßnahmen im Freizeitbereich weiter gelockert. Auch Ungeimpfte dürfen seit dem 4. März wieder Restaurants, Hotels, Kultureinrichtungen und Sportveranstaltungen besuchen. Sie müssen allerdings einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen. Der Zugang zu diesen Bereichen ist damit nicht mehr nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch mit einem negativem Test (3G) möglich.

So dürfen seit dem 4. März Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Allerdings haben nur Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test Zutritt, es gilt also 2Gplus. Die Testpflicht gilt auch für Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben. Es besteht keine Maskenpflicht.

Gelockert werden die Regeln auch in Restaurants und Hotels in Nordrhein-Westfalen. Ungeimpfte dürfen die Angebote nutzen, wenn sie einen gültigen negativen Corona-Test vorweisen können. Der Zugang ist damit nicht mehr nur für Geimpfte und Genesene, sondern künftig auch mit einem negativem Test (3G) möglich.

Branchenverband Dehoga hatte 2G-Plus-Regelung massiv kritisiert

Erleichtert sein dürfte vor allem der Branchenverband Dehoga NRW. Er hatte die 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie als "unverhältnismäßig“ kritisiert. Sie war am 13. Januar in Kraft getreten und hatte viele gastronomische Betriebe erneut vor eine große Belastungsprobe gestellt. „Große Teile des Jahresendgeschäfts sind weggebrochen, Liquidität vielerorts nicht mehr vorhanden. Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand“, kritisierte ein Dehoga-Sprecher damals.

Weitere Beispiele: 2G-Plus-Regel in der Gastronomie

alle gastronomische Angebote in Innenräumen

Hotels: Bei privaten Übernachtungen

Wer seine Speisen und Getränke bloß abholt, muss nicht geimpft oder genesen sein. Auch in Mensen und Kantinen, die ausschließlich die unmittelbaren Betriebs- oder Einrichtungsangehörigen (Beschäftige, Studierende, Schülerinnen und Schüler) versorgen, gilt die 2G-Regel nicht.

Die Maskenpflicht ist dort aufgehoben, wo es feste Sitz- oder Stehplätze gibt. Die Abstandsregel und die Pflicht zur baulichen Abtrennung in Gastronomiebetrieben gilt seit dem 1. Oktober 2021 nicht mehr. Das NRW-Gesundheitsministerium empfiehlt jedoch weiterhin, zwischen den Tischen einen Abstand von 1,50 Metern einzuhalten oder eine bauliche Abtrennung anzubringen.

