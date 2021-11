Essen/Düsseldorf. Eine neue Corona-Schutzverordnung ist für NRW auf den Weg gebracht. Der Landtag debattiert nun die neuen Corona-Regeln: Hier gibt es den Stream.

Die NRW-Landesregierung und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) haben eine neue Corona-Schutzverordnung auf den Weg gebracht: So gilt seit Mittwoch in NRW in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine 2G-Pflicht, wie zum Beispiel in der Gastronomie. Am Arbeitsplatz gilt nun die 3G-Regel. Zudem wurden auch die Bußgelder erhöht.

LIVE: NRW-Landtag diskutiert über die neuen Corona-Regeln

10.46 Uhr: Wiederholt greift Kutschaty NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) an. NRW brauche einen "Krisenmanager".

10.45 Uhr: Erneut fordert Kutschaty die Wiedereinführung des Corona-Expertenrates, der die Landesregierung in der Vergangenheit beraten hatte.

10.44 Uhr: NRW brauche Impfangebote an jeder Ecke. "Es ist ein Fehler gewesen, die Impfzentren frühzeitig zu schließen", erklärt Kutschaty.

10.41 Uhr: "Wo ist die Infrastruktur, um die Anzahl der Impfungen durchführen zu können", fragt Kutschaty.

Landtag NRW: Maskenpflicht im Unterricht "wirksames Instrument"

10.39 Uhr: Die Maskenpflicht im Unterricht "ist ein wirksames Instrument", sagt er. Zudem fordert er mehr Luftfilter an Schulen.

10.37 Uhr: "Es gibt nicht die eine Maßnahmen, die ausreichend sein wird", sagt Kutschaty. Unter Fachleuten sei anerkannt, dass eine FFP2-Maske die Weitergabe von Viren verhindert. Ein Großteil der Lehrer und Schüler würde das Tragen einer Maske im Unterricht befürworten.

10.36 Uhr: In der Vergangenheit habe NRW bei niedrigen Inzidenzen deutlich stärker auf die Bremse getreten.

Landtag NRW Live: Landesregierung habe die Zahlen zu lange schöngeredet

10.35 Uhr: Er wirft der Landesregierung vor, dass sie sich die Zahlen zu lange schöngeredet habe.

10.33 Uhr: "Die aktuellen Zahlen sprechen Bände", sagt Kutschaty. "Die Zahlen sind so hoch, dass sie fast zu abstrakt sind, um sie zu verstehen zu können."

10.32 Uhr: Er habe weiter nicht den Eindruck, dass NRW vor der Lage sei. "Wir rennen der Lage hinterher", sagt er. Die bessere Klinik-Situation als in Bayern habe "mit Glück" zu tun.

Landtag NRW Live: Corona-Maßnahmen benötigen Zeit

10.31 Uhr: Damit endet die Rede von Gesundheitsminister Laumann. Nun hat Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der NRW-SPD, das Wort.

10.30 Uhr: "Wir steigern das Impftempo, führen 2G und 3G am Arbeitsplatz ein und setzten weiter konsequent Schutz für vulnerable Gruppen um", sagt Laumann. Die Wirkung der Maßnahmen brauche allerdings Zeit.

10.28 Uhr: Die Bedeutung der Bürgertestungen werde weiter zunehmen. "Am Arbeitsplatz gilt jetzt 3G", sagt Laumann. "In der Diskothek 2G-Plus." Mit Tests von immunisierten Personen wolle das Dunkelfeld der Infektionen aufdecken.

Landtag NRW live: "Wir tun alles, um einen Lockdown zu vermeiden"

10.27 Uhr: Auch auf die nötigen Kontrollen der Regeln kommt Laumann zu sprechen. Er habe das Gefühl, dass viele Gastronomen die Kontrollen ernst nehmen würden.

10.25 Uhr: Die neuen 2G und 2G-Plus-Regeln im Freizeitbereich sollen den Schutz der Bevölkerung noch einmal erhöhen. "Es werden keine Angebote komplett untersagt", erklärt Laumann. "Für geimpfte Menschen ist weiter vieles möglich. Wir tun alles, um einen weiteren Lockdown zu verhindern."

10.23 Uhr: Laumann fordert erneut die Einbindung der Zahnärzte und Apotheker in das Impfgeschehen. "Ich hoffe, dass die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden", sagt er. Hier sei der Bund am Zug. Für den Impfstoff für die sechs bis zwölf-Jährigen rechne er bald mit einer Zulassung.

10.22 Uhr: Knapp 100.000 Booster-Impfungen müssten aktuell durchgeführt werden. "Und dieser Wert steigt auf 150.000 pro Tag", sagt Laumann."Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Beschleunigung des Impfsystems."

10.21 Uhr: Die Booster-Impfung sei erneut eine große Kraftanstrengung für NRW. "Die Zahlen gehen aber in die richtige Richtung", erklärt Laumann.

Landtag NRW: 71,4 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft

10.20 Uhr: 71,4 Prozent der NRW-Bevölkerung sind laut Laumann doppelt gegen Corona geimpft. Die Erstimpfungen haben in den vergangenen Tagen wieder deutlich zugenommen.

10.17 Uhr: Die überwiegende Zahl der Patienten auf den Covid-Stationen sei ungeimpft. Dementsprechend appelliert der Gesundheitsminister erneut: "Bitte lassen Sie sich impfen."

10.16 Uhr: "Alle Akteure im Gesundheitswesen leisten seit 20 Monaten Wichtiges und Gewaltiges", sagt Laumann.

10.15 Uhr: Innerhalb einer Woche liegen über 400 Covid-Patineten mehr in den Krankenhäusern. "Die Zuwächse auf den Intensivstationen machen mir große Sorgen", sagt Laumann. Derzeit sei die Lage aber noch beherschbar.

10.13 Uhr: NRW-Gesundheitsminster Laumann (CDU) hat nun das Wort und erläutert die Corona-Regeln. "Wir haben eine pandemische Lage, die ernst ist", sagt Laumann.

10.11 Uhr: Die Landtagssitzung ist hiermit eröffnet.

Veröffentlicht wurde die neue Schutzverordnung in NRW einen Tag vor in Kraft treten. So informierte Laumann am Dienstag auf einer Pressekonferenz bereits Bürgerinnen und Bürger.

Corona-Regeln NRW: Landtag debattiert über die Neuerungen

Am Mittwoch (24. November) debattiert der NRW-Landtag über die neuen Regelungen. So wird erst - ab 10 Uhr - der Gesundheitsminister die neue Schutzverordnung vorstellen. Im Anschluss liegen Anträge der SPD und der AfD-Fraktion vor. "Mitberaten wird zudem ein Eilantrag der Grünen-Fraktion zur Bekämpfung der Corona-Pandemie", heißt es auf der Homepage des Landtags.

