Am 24. November treten in NRW schärfere Coronaregeln in Kraft. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann informierte über die Maßnahmen.

Am Mittag Neue Coronaregeln in NRW: Wo ab Mittwoch 2G, 2Gplus, 3G gilt

Essen/Düsseldorf. Die neue NRW-Corona-Schutzverordnung tritt am 24. November in Kraft. Arbeitsplatz, Einzelhandel, Gastronomie: Wo dann 2G, 2Gplus und 3G gilt.

Die neue Corona-Schutzverordnung in NRW tritt am Mittwoch, 24. November , in Kraft. Sie sieht weitreichende Einschränkungen für Ungeimpfte vor.

, in Kraft. Sie sieht weitreichende Einschränkungen für Ungeimpfte vor. Am Mittwoch wird NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) auch den Landtag über die neuen Regeln informieren.

über die neuen Regeln informieren. Bereits in der vergangenen Woche hatte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst angekündigt, in NRW flächendeckend die 2G-Regel im Freizeitbereich einzuführen.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, wird in Nordrhein-Westfalen vom 24. November an weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Das hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittag bei der Vorstellung der neuen Coronaschutzverordnung deutlich gemacht. Davon ausgeschlossen sind alle Kinder und Jugendlichen bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren sowie alle Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können.

"Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften", stellte Laumann klar. Ein überwiegender Teil der Behandelten auf den Intensivstationen sei nicht immunisiert. Ungeimpften bliebe ab Mittwoch in NRW ein großer Teil des gesellschaftlichen Lebens verschlossen. "Es ist nicht verantwortbar, sich nicht impfen zu lassen", machte Laumann deutlich. Demnach gilt ab Mittwoch für den gesamten Freizeitbereich 2G. Diese Regel hatte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Wer ins Kino, zum Sport, ins Stadion, auf den Weihnachtsmarkt, ins Restaurant oder ins Theater möchte, muss dann geimpft oder genesen sein.

Wo ab 24. November 2G gilt:

Im gesamten Freizeitbereich, also etwa in Stadien, Restaurants und im Kino.

Für Sportler und Zuschauer im Amateursport. Für Teilnehmer aus Profiligen soll übergangsweise aber ein Testnachweis ausreichen.

Museen, Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Theater

Tierparks, zoologische Gärten, Freizeitparks.

Schwimmbäder und Wellness-Einrichtungen.

Auf Weihnachtsmärkten und Volksfesten gilt zusätzlich zu 2G eine Maskenpflicht - überall dort, wo Menschenansammlungen nicht zu vermeiden sind.

Körpernahe Dienstleistungen mit Ausnahme von Friseuren und medizinischen Diensten wie Fußpflege.

Touristische Übernachtungen und Busreisen.

Wo ab 24. November 2Gplus gilt - also geimpft, genesen und getestet

Private Feiern mit Tanz

Clubs, Diskotheken

Tanz- , Karnevals- oder vergleichbare Brauchtumsveranstaltungen wie Schützenfeste.

Bordelle, Swingerclubs und ähnliche Einrichtungen

Wo ab 24. November 3G gilt - also geimpft, genesen oder getestet

Versammlungen im Freien mit mehr als 2500 Menschen, wenn die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Meter gewährleistet werden kann.

Messen und Kongresse

Hochschulen und Universitäten, Bildungsangebote

Angebote der Jugendsozialarbeit

Kontaktlose Ausleihe in Bibliotheken

Beerdigungen und standesamtliche Trauungen

Sitzungen politischer Gremien

Nicht touristische Übernachtungen - etwa aus beruflichen Gründen. Dabei müssen nicht immunisierte Personen am Tag der Anreise und erneut nach vier Tagen einen Coronatest vorlegen.

Friseur und medizinischer Fußpflege

Kontrolliert werden müssen die Nachweise von den jeweiligen Verantwortlichen der Angebote. Zur Überprüfung soll dabei spätestens ab dem 26. November die vom Robert-Koch-Institut herausgegebene CovPassCheck-App verwendet werden. "Zudem ist mindestens im Rahmen angemessener Stichproben auch ein Abgleich der Nachweise mit einem amtlichen Ausweispapier vorzunehmen", heißt es in der aktualisierten Coronaschutzverordnung, die das Land hier veröffentlicht hat.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am Dienstag die neue Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Foto: Land NRW/Youtube

Laumann kritisierte das Bundesgesundheitsministerium dafür, dass Zahnärzte noch immer nicht impfen dürften. Dafür habe er sich seit Beginn der Impfkampagne stark gemacht: "Wir sollten allen Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit zum Impfen geben", sagte Laumann. Jede Woche müssen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen rund 600.000 Corona-Auffrischungsimpfungen verabreicht werden. Anders als im Frühjahr gebe es jetzt genügend Impfstoff.

Bisher haben nach Angaben des Ministeriums in NRW fast 1,4 Millionen Menschen eine Booster-Impfung bekommen. Bis Ende März stehen rechnerisch noch weitere knapp elf Millionen Auffrischimpfungen an.

In NRW sind 71,4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft

Bei der Frage nach einer Impfpflicht verwies Laumann auf die derzeit laufenden Prüfungen auf Bundesebene. Die Diskussion sei richtig und müsse geführt werden. "Diese Diskussion sollten wir uns gönnen, um eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür herzustellen. Eines ist klar: Wenn wir die Pandemie nicht in den Griff kriegen, erleben wir das, was wir in diesem Winter erleben, im nächsten Winter nochmal. Das sollten wir vorher in den Griff bekommen."

Gleichwohl könne sich NRW mit der Durchimpfung von 71,4 Prozent sehen lassen - im Vergleich zu manchen anderen Bundesländern, in denen nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung immunisiert sei.

Präsenzunterricht ohne Maskenpflicht bleibt in NRW

Während das Land Brandenburg die Präsenzpflicht an Schulen ausgesetzt hat, kommt dieser Schritt in NRW derzeit noch nicht in Frage. Man müsse aber schauen, wie sich die Infektionslage in den nächsten Wochen entwickele, sagte Laumann. Die Impfquote in NRW sei vergleichsweise gut, weswegen die Zahlen noch keine Maßnahmen wie die Aufhebung der Präsenzpflicht erforderten.

"Es ist gut, dass das von Land zu Land entschieden wird", sagte Laumann. An der aufgehobenen Maskenpflicht im Unterricht halte NRW weiter fest - auch, weil die Schülerinnen und Schüler drei Mal pro Woche getestet würden.

In NRW sind eine Million Beschäftigte ungeimpft

Die tägliche Organisation und Kontrolle der Schnelltests von ungeimpften Beschäftigten dürfte auch NRW vor eine logistische Meisterleistung stellen: Rund eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in NRW sind nicht geimpft - sie müssen ab Mittwoch täglich getestet werden. Die Arbeitgeber haben ein Anrecht darauf zu erfahren, ob ihre Beschäftigten geimpft sind.

Auch NRW-Politiker sind aufgeschlossen für Impfpflicht

Auch eine Impf-Pflicht in NRW scheint in der aktuellen vierten Corona-Welle nicht mehr ausgeschlossen. Wüst mahnt in der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht eine gründliche Prüfung an, die derzeit auf Bundesebene geführt wird.

„Viele Geimpfte drängen darauf, nicht mehr eingeschränkt zu werden, weil eine Minderheit die Impfung verweigert. Bei den vielen Fragen, die eine Impfpflicht aufwirft, sollte sich der Ethikrat mit der Impfpflicht auseinandersetzen“, erklärte Wüst am Montag vor der Sitzung von Parteigremien. (mit dpa)

