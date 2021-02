Düsseldorf Die ersten Schüler sind in NRW in ihre Klassen zurückgekehrt. Wie funktioniert das Wechselmodell in NRW? Ministerin Gebauer nimmt Stellung.

Mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler sind in NRW wieder in ihre Klassen zurückgekehrt. Die Grundschüler in NRW starten in einem Wechselmodell .

(FDP) vor dem Schulstart am Montag erklärte, sind an dieser Regelung bis zum 7. März "keinerlei Änderungen" geplant. Am Mittwoch nimmt NRW-Schulministerin Gebauer in einem Pressegespräch zur aktuellen Entwicklung an den Schulen Stellung.

Mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler sind in NRW am Montag in ihre Klassen zurückgekehrt. Für die Grundschulen ist ein Wechselmodell aus Distanz- und Präsenzunterricht in halbierten Klassenstärken geplant. Damit kehrt laut NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) zunächst die Hälfte der rund 680.000 Grundschüler in die Klassen zurück.

Die Abschlussjahrgänge mit rund 280.000 Schülern an Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien können laut Gebauer auch in voller Klassen- oder Kursstärke unterrichtet werden. Hinzu kommen etwa 220.000 Schüler an Berufskollegs, die meist nur ein oder zwei Tage pro Woche Unterricht haben.

Corona und Schule in NRW: Wie funktioniert das Wechselmodell?

Wie Gebauer vor dem Schulstart am Montag erklärte, seien bis zum 7. März "keinerlei Änderungen" geplant. Sollte die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen „stabil“ unter 50 sinken, dann werde die Landesregierung über eine Erweiterung des Präsenzunterrichts entscheiden.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) informiert am Mittwoch in einem Pressegespräch über die aktuelle Entwicklung an den Schulen in NRW. Foto: Marcel Kusch/dpa POOL/dpa

Wenn es das Infektionsgeschehen zulasse, sollten dann weitere Jahrgänge in den Präsenzunterricht zurückgeholt werden. „Wir müssen aber stabil unter die 50 kommen.“ (mit dpa)

