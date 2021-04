Düsseldorf. Eine neue Coronaschutzverordnung gilt ab Samstag in NRW. ÖPNV, Notbremse, Maskenpflicht: Wir erklären, was sich zum 24. April dadurch ändert.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat eine Version der Coronaschutzverordnung veröffentlicht. Sie tritt am Samstag (24. April) in Kraft und ist bis zum 14. Mai befristet. Lesen Sie hier die Neuerungen:

In öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn und Taxi) muss nun eine medizinische Maske getragen werden. » Lesen Sie dazu: Ab sofort FFP2-Masken-Pflicht in Bus und Bahn in NRW

Bislang waren laut Coronaschutzverordnung "Kinder bis zum Schuleintritt" von der Maskenpflicht ausgenommen. Diese Formulierung wurde ersetzt durch "Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben".

Volksfeste verboten, Jagd ist erlaubt

Volks- und Schützenfeste bleiben bis zum 30. Juni 2021 verboten, bislang galt das Datum 31. Mai.

Versammlungen zur Jagd sind jetzt erlaubt, wenn sie "zur Erfüllung des Schalenwildabschusses oder zur Seuchenvorbeugung durch Reduktion der Wildschweinpopulation dringend erforderlich sind". Ob eine Dringlichkeit vorliegt, entscheidet die untere Jagdbehörde. Auch die Zusammenkunft zur Jungwildrettung ist erlaubt.

Bundesnotbremse: Entscheidend sind die Zahlen des RKI

Die größte Änderung betrifft die Notbremse. Der komplette Block (bislang §16) wurde aus der Coronaschutzverordnung gestrichen. Stattdessen gibt es nun einen Verweis auf das geltende bundesweite Infektionsschutzgesetz, das Sie hier als PDF herunterladen können.

Damit ändert sich auch, welche Datenbank für die Sieben-Tage-Inzidenz und somit die Entscheidung für die Corona-Notbremse zurate gezogen wird: Die NRW-Landesregierung berief sich bislang auf die Daten des Landeszentrums Gesundheit (LZG). Jetzt entscheiden die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Das ist insofern spannend, da die Daten des LZG auch für vorherige Tage rückwirkend korrigiert werden, wenn es beispielsweise Nachmeldungen von Infektionen gab. Das RKI korrigiert diese Werte nicht.

LZG oder RKI – Wo liegt der Unterschied?

Welchen Unterschied das macht, zeigt das Beispiel der Stadt Münster: Für die Notbremse muss die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen mindestens 100 betragen. Dann greift am übernächsten Tag die Notbremse. So kam es am Freitag (23. April) dazu, dass die Stadt den LZG-Zahlen zufolge eine Ausgangssperre hätte verhängen müssen.

Dem RKI zufolge aber, hatte Münster die Grenze von 100 Neuinfektionen jedoch erst am Freitag überschritten. Folglich wurde keine Notbremse verhängt. Münsters Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer teilte mit, dass das Hin und Her der Inzidenzzahlen den Bürgern nicht zu vermitteln sei: "Hier ist eine einheitliche Systematik von Bundes- und Landesstellen zwingend geboten."

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz "nachhaltig" über 100, können Kreise und kreisfreie Städte gemeinsam mit dem Landesgesundheitsministerium weitere über die bestehenden Schutzmaßnahmen beschließen (§16, vorher §16a). Das war auch bisher schon so. Neu ist aber, dass sich diese Maßnahmen nicht auf die Bereiche Schule und Kinderbetreuung erstrecken dürfen.

Mehr zur Notbremse: