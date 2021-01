Coronaschutzverordnung für NRW ohne 15-Kilometer-Regel

Düsseldorf. NRW sieht in der neuen Coronaschutzverordnung bei den Kontaktbeschränkungen Ausnahmen für Kinder vor. Die angekündigte 15-Kilometer-Regel fehlt.

Der Lockdown in NRW wegen der weiter angespannten Corona-Lage wird verlängert und verschärft – nun hat die Landesregierung auch die detaillierten Regeln veröffentlicht. Überraschend: In der neuesten Coronaschutzverordnung, die am Montag, 11. Januar, in Kraft tritt, fehlt die 15-Kilometer-Regel. Und: Anders als von Bund und Ländern zunächst angekündigt, sind Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen für Kinder vorgesehen. Das sind die Details:

15-Kilometer-Regel in Hotspots mit Inzidenzwerten über 200

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 soll nach dem Bund-Länder-Beschluss vom Dienstag der Bewegungsradius der Bürger eingeschränkt werden: Reisen und Fahrten im Freizeitzusammenhang über einen Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnort hinaus würden dann nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums untersagt.

In der Neufassung der Coronaschutzverordnung fehlt die konkrete Regelung indes. Die Entscheidung über die Bewegungseinschränkungen müssen demnach die lokalen Behörden treffen. Wörtlich heißt es:

"Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz) nach den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums Gesundheit über einem Wert von 200 liegt, prüfen die Erforderlichkeit über diese Verordnung hinausgehender zusätzlicher Schutzmaßnahmen und können diese im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales anordnen. Die angeordneten Maßnahmen sind fortlaufend zu überprüfen und aufzuheben, wenn die Infektionszahlen nachhaltig deutlich unter den Wert von 200 absinken."

Kontaktbeschränkungen: 1+1-Regel mit Blick auf Kinder entschärft

Ein Hausstand plus eine weitere Person: Diese Verschärfung der Kontaktbeschränkungen hatten Bund und Länder nach ihrem Corona-Gipfel angekündigt. Die NRW-Landesregierung hat in der neuen Coronaschutzverordnung Ausnahmen für Kinder vorgesehen. Demnach dürfen die eigenen Kinder zum Treffen mit einem anderen Haushalt mitgenommen werden.

Wörtlich lautet die Regel in NRW: "Beim Zusammentreffen von Personen eines Hausstandes mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand, die von zu betreuenden Kindern aus ihrem Hausstand begleitet werden kann", dürfe der Mindestabstand unterschritten werden.

Zweite Ausnahme: Der Mindestabstand darf auch unterschritten werden, "wenn dies zur Begleitung und Beaufsichtigung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder aus betreuungsrelevanten Gründen erforderlich ist sowie zur Wahrnehmung von Umgangsrechten". Die strenge Auslegung der 1+1-Regel hätte sonst bedeutet, dass etwa getrennt lebende Väter oder Mütter nur eines ihrer Kinder hätten treffen dürfen. Auch Treffen zweier Mütter mit ihren Kindern beispielsweise auf einem Spielplatz wären ohne die Ausnahme nicht möglich gewesen, werden durch die Ausnahme in der NRW-Verordnung aber ermöglicht. (shu)