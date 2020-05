Corona NRW: Die Meldungen vom Sonntag (3. Mai)

Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer erklärt im Video, was wir über das Coronavirus und die Infektion von Kindern wissen und was nicht.

Essen. Ein Oberhausener Heim steht unter Quarantäne, doch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will Besuche in Heimen ermöglichen. Die Chronik.

In NRW sind 33.412 bestätigte Corona-Fälle gemeldet (Stand: Sonntag, 03. Mai), 25.840 Menschen gelten als genesen . Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 1287 Menschen an Covid-19 gestorben .

In einem Pflegeheim in Oberhausen sind 19 Bewohner und Mitarbeiter infiziert.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann will Besuche in Pflegeheimen in der Corona-Krise wieder erlauben.

+++++ Die Chronik des Tages zum Nachlesen +++++



22 Uhr: Wir beenden die Berichterstattung für heute. Am Montagmorgen werden wir Sie über die neusten Entwicklungen informieren. Bleiben Sie gesund!

21:12 Uhr: Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann will Besuche in Pflegeheimen in der Corona-Krise wieder erlauben. „Ich bin überzeugt, dass man Besuche in Pflegeheimen wieder möglich machen kann und muss“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Dies müsse unter Einhaltung strikter Sicherheitsstandards geschehen, „wohlwissend, dass wir dabei ein zusätzliches Risiko für Bewohner und Pflegekräfte eingehen“. Wann genau dies geschehen solle, blieb zunächst unklar. Zwei Wege könne man den Heimen aufzeigen, erklärte der Minister. „Sie können Besuchsmöglichkeiten außerhalb ihrer Einrichtung schaffen“ - etwa auf einer Terrasse im Garten oder in einem Besucherzimmer im

Eingangsbereich, sagte er. Zudem lebe die Mehrheit der Pflegebedürftigen in Einzelzimmern.

21:01 Uhr: Luke Mockridge kann die Oberhausener König-Pilsener-Arena nicht wie geplant bespaßen. Nun gibt es für den Comedian („Luckyland“) neue Termine.

19:11 Uhr: Am heutigen Sonntag ist ein positives Testergebnis in Dortmund dazu gekommen. Somit liegen seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund insgesamt 693 positive Tests vor. 598 Patientinnen und Patienten haben die Erkrankung bereits überstanden und gelten nach mildem Krankheitsverlauf als genesen. Zurzeit werden in Dortmund 22 Corona-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt; zehn intensivmedizinisch, darunter sechs beatmete Personen. Es gibt in Dortmund vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

18:41 Uhr: Das Musiktheater Gelsenkirchen fordert in einer gemeinsamen Erklärung mit sechs weiteren Bühnen der Region – unter anderem dem Aalto-Musiktheater Essen – politische Akteure im Land und Bund auf, einen realistischen und zügigen Zeitplan zur Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes zu erarbeiten und dafür in einen direkten und konstruktiven Dialog mit den Kulturschaffenden zu treten. Das erklärte Ziel der Bühnen: Den den

17:57 Uhr: Im Bochumer Marienstift wurde In dem Altenheim ist am 29. April an ein Bewohner an Covid-19 gestorben.

17:33 Uhr: Nach den drei positiven Corona-Tests beim 1. FC Köln hat sich die Sorge vor weiteren Infektionen in anderen Vereinen der Fußball-Bundesliga bislang nicht bestätigt. Auch Borussia Dortmund teilte am Sonntag mit, dass die erste Testreihe "keinerlei positive Fälle" ergeben habe.

17:02 Uhr: Erst kritisierte der Kölner SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach die Fortsetzung des Trainings beim 1. FC Köln trotz dreier Corona-Fälle im Umfeld der Mannschaft. Dann reihte sich SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty in die Reihe der Kritiker von "Geisterspielen" in der Fußball-Bundesliga ein.

16:27 Uhr: Frühestens am Mittwoch rechnet die Gelsenkirchener ZOOM Erlebniswelt damit, ihre Pforten wieder für Besucher öffnen zu können. Die Landesregierung erlaubt Tierparks zwar schon ab morgen wieder zu öffnen, aber der Zoo in Gelsenkirchen braucht noch ein paar Tage zur Vorbereitung.

14:42 Uhr: Ab morgen treten neue Regelungen in Nordrhein-Westfalen in Kraft. Was dann erlaubt ist - und was verboten bleibt, lesen Sie in unserem Überblick.

13:23 Uhr: Normalerweise ist Annegret Gensinger viel unterwegs, um anderen zu helfen. Doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die 72-Jährige aus Mülheim zurückgezogen und bemüht sich, zuhause zu bleiben und Abstand zu halten. Sie kritisiert das Verhalten ihrer Altersgenossen: „Ich verstehe gerade die ganz Alten nicht, die noch zehn Jahre älter sind als ich und trotzdem die ganze Zeit durch die Gegend laufen."

Coronavirus in NRW: Knapp 200 neue Fälle

12:13 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind nun offiziell 33.412 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden. Das sind 212 Neuerkrankungen im Vergleich zum Vortag. 1287 Menschen sind nach Angaben des Landes an oder mit Covid-19 verstorben (plus 19 zum Vortag). Als genesen gemeldet sind 25.840 Menschen (plus 386 zum Vortag).

11:56 Uhr: Der Flughafen Düsseldorf ist in einer historischen Krise: Durch die Corona-Krise herrscht auf dem Rollfeld Stillstand. Fotos dokumentieren nun eindrucksvoll, wie sich der Alltag auf dem Airport verändert hat.

10:24 Uhr: Einen ersten Eindruck konnten sich die Menschen schon im April verschaffen - ab dem 5. Mai darf die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort nun ihre Pforten für Besucher öffnen. Die Organisatoren müssen allerdings Auflagen beachten.

09:31 Uhr: Gastronomen in Meschede (Sauerland) kochen täglich 160 Mahlzeiten - ehrenamtlich: Sie versorgen Menschen, die sich in der Corona-Krise für andere einsetzen im Rahmen ihrer Initiative "Kochen für Helden". Auch Bedürftige profitieren vom Engagement der Restaurantbetreiber.

09:10 Uhr: Für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise fordert der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann, umfassende Konjunkturpakete im Bund und im Land. „Wir reden derzeit über Rettungsschirme, aber wir müssen eine ganz aktive Industriepolitik betreiben, die den Umbau der Energiewirtschaft vorantreibt, Investitionen begünstigt und die Tarifpartner stärkt“, sagte Hartmann. „Wichtig ist, dass man diese Krise jetzt nicht wieder zum Kaputtsparen von öffentlichen Investitionen missbraucht.“

Corona-Ausbruch in Oberhausener Pflegeheim

08:12 Uhr: Weil ein Bewohner eines Pflegeheims in Oberhausen gestürzt war, ist er in einer Klinik behandelt und dort auf Covid-19 positiv getestet worden. Weitere Tests in dem Heim ergaben: 13 weitere Bewohner sowie fünf Mitarbeiter aus dem Pflegeteam tragen das Corona-Virus in sich. Drei Bewohner mussten in Kliniken gebracht werden, teilte die Stadt Oberhausen am Samstagabend mit. Das ASB-Heim steht unter Quarantäne.

07:12 Uhr: Die Kirchen in Bochum bereiten sich darauf vor, wieder Gottesdienste mit Besuchern zu feiern. Doch tatsächlich losgehen wird es erst Mitte Mai oder sogar am Ende des Monats. Die Gemeinden müssen erst Hygiene-Konzepte erarbeiten.

Am Sonntag erster Gottesdienst mit Besuchern in Kölner Dom

20.45 Uhr: Im Kölner Dom wird am Sonntag (10.00 Uhr) erstmals seit Einführung der Corona-Beschränkungen wieder ein Gottesdienst mit Besuchern gefeiert. Das Pontifikalamt in der größten deutschen Kathedrale wird von Erzbischof Rainer Maria Woelki zelebriert. Der letzte gemeinschaftliche Gottesdienst im Dom hatte am 14. März stattgefunden.

Für die Wiederaufnahme der Messen gelten strenge Regeln. Zugelassen sind 122 Personen, am Sonntag zunächst ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Doms, Sängerinnen und Sänger, Lektoren und Messdiener. Dies wird damit begründet, dass zunächst Erfahrungen mit den neuen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit gesammelt werden sollten. Ab Mittwoch ist die Teilnahme dann jedermann möglich - allerdings nur nach vorheriger Anmeldung über eine Website. Die Teilnehmerzahl bleibt auf 122 pro Gottesdienst begrenzt. Allen Teilnehmern empfiehlt das Domkapitel dringend das Tragen einer Schutzmaske. Nur markierte Plätze dürfen eingenommen werden. Für den Weg zum Empfang der Kommunion gibt es markierte Laufwege und Bodenmarkierungen. Gesungen wird nicht.



