Fast alle Corona-Neuinfektionen gehen in NRW mittlerweile auf die Delta-Variante des Coronavirus zurück. In der 32. Kalenderwoche lag ihr Anteil in NRW bei 99 Prozent.

Coronavirus Coronavirus: In NRW dominiert Delta-Variante mit 99 Prozent

Essen. Der Trend setzt sich fort: Die Delta-Variante des Coronavirus ist in NRW weiterhin auf dem Vormarsch. So viele Fälle listet das RKI aktuell auf:

Auch in NRW ist die Delta-Variante die dominierende Corona-Mutation: Für die Bundesländer allerdings erhebt das RKI sowohl die bestätigten Delta-Fälle wir auch die Verdachtsfälle in einer Zahl.

ist die die dominierende Corona-Mutation: Für die Bundesländer allerdings erhebt das RKI sowohl die bestätigten wir auch die Verdachtsfälle in einer Zahl. Auch in Deutschland breitet sich die Delta-Variante immer weiter aus: Für das gesamte Land erhebt das RKI durch eine Sequenzierung die bestätigten Fälle der Delta-Variante.

immer weiter aus: Für das gesamte Land erhebt das RKI durch eine Sequenzierung die bestätigten Fälle der Delta-Variante. In NRW steigen die Corona-Zahlen wieder an. In fast allen Kreisen und Städten in NRW gelten wieder strengere Corona-Regeln. Hier geht es zur Übersicht.

In der Corona-Pandemie in Deutschland ist die Delta-Variante zur vorherrschenden Mutante geworden. 98 Prozent aller Corona-Infektionen sind auf die besonders ansteckende Delta-Variante zurückzuführen. Dies geht aus einer für Deutschland repräsentativen Stichprobe des RKI hervor. Die deutlich ansteckendere Mutante ist laut aktueller RKI-Daten bundesweit mittlerweile fast nur noch im Spiel. Die sogenannte Lambda-Variante spiele dem RKI zufolge in Deutschland weiter keine Rolle.

Delta-Variante in NRW: Corona-Zahlen steigen weiter

In fast allen Städten und Kreisen in NRW steigen die Corona-Zahlen weiter an, die meisten Regionen weisen eine Inzidenz von 50 und höher auf. Die NRW-Inzidenz liegt aktuell bei 71,6. Somit gelten die ersten Verschärfungen der Corona-Regeln.

In NRW nimmt der Anteil der Delta-Variante immer mehr zu. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Auch in NRW wird der Anteil der Delta-Variante immer größer. Nach dem aktuellen Bericht des RKI gehen 99 Prozent der Corona-Fälle auf die Delta-Mutation zurück. In diesen 3676 Fällen sind allerdings auch Proben enthalten, die nach einem variantenspezifischen PCR-Test als Verdachtsfall gelten.

>>> Umfrage: Weitere Corona-Lockerungen in NRW: Was halten Sie davon?

Die Delta-Variante breitet sich in Deutschland und NRW weiter aus: Hier gibt es weitere Informationen

Delta-Variante in NRW: So viele Fälle gibt es nach Angaben des RKI in Deutschland und in NRW

Sie sehen keine Grafik? Dann klicken Sie hier.

Info: Die Zahlen für NRW beziehen sich auf eine Bestätigung durch eine Gesamtgenomsequenzierung und den Verdacht durch einem variantenspezifischen PCR-Test - also einen Verdachtsfall. Dieser PCR-Test muss dann noch durch eine Sequenzierung bestätigt werden.

KW 32: 9. August bis 16. August: NRW 3676 Fälle, 99 Prozent der Infektionen

NRW 3676 Fälle, 99 Prozent der Infektionen KW 31: 2. August bis 8. August: NRW 2759 Fälle, 98,3 Prozent der Infektionen

NRW 2759 Fälle, 98,3 Prozent der Infektionen KW 30: 26. Juli bis 1. August: NRW 2858 Fälle, 97,7 Prozent der Infektionen

NRW 2858 Fälle, 97,7 Prozent der Infektionen KW 29: 19. Juli bis 25. Juli : NRW 2090 Fälle, 96,7 Prozent der Infektionen

: NRW 2090 Fälle, 96,7 Prozent der Infektionen KW 28: 12. Juli bis 18. Juli: NRW 1390 Fälle, 91,7 Prozent der Infektionen

NRW 1390 Fälle, 91,7 Prozent der Infektionen KW 27 : 5. Juli bis 11. Juli: NRW 792 Fälle, 85,6 Prozent der Infektionen

NRW 792 Fälle, 85,6 Prozent der Infektionen KW 26: 28. Juni bis 4. Juli: NRW 412 Fälle, 63,5 Prozent der Infektionen

NRW 412 Fälle, 63,5 Prozent der Infektionen KW 25: 21. Juni bis 27 Juni : NRW 246 Fälle, 39,2 Prozent der Infektionen

NRW 246 Fälle, 39,2 Prozent der Infektionen KW 24: 14. Juni bis 20. Juni : NRW: 167 Fälle; 18 Prozent der Fälle

NRW: 167 Fälle; 18 Prozent der Fälle KW 23: 7. Juni bis 13. Juni : NRW: 104 Fälle; 6 Prozent der Infektionen

NRW: 104 Fälle; 6 Prozent der Infektionen KW 22: 31 . Mai bis 6. J uni: NRW: 59 Fälle; 2 Prozent der Infektionen

NRW: 59 Fälle; 2 Prozent der Infektionen KW 21: 24. Mai bis 30. Mai : 59 Fälle; 1,4 Prozent der Fälle

59 Fälle; 1,4 Prozent der Fälle KW 20: 17. Mai bis 23. Mai : NRW: 13 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen

NRW: 13 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen KW 19: 1 0. Mai bis 16. Mai : NRW: 28 Fälle; 0,3 Prozent der Infektionen

NRW: 28 Fälle; 0,3 Prozent der Infektionen KW 18: 3. Mai bis 9. Mai: NRW: 28 Fälle; 0,2 Prozent der Infektionen

Deutschlandweit weist das RKI auch den Delta-Anteil der sequenzierten Stichproben aus, also der bestätigten Delta-Fälle.

Sehen sehen keine Grafik? Dann klicken Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW