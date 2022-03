Dittmer: Hotspot-Regel aus virologischer Sicht sinnvoll

Essen. Am 20. März fallen alle harten Maßnahmen weg. Hotspot-Regeln und Basisschutz sollen für Sicherheit sorgen. Dittmer über die Pläne der Regierung.

In NRW steigen die Infektionszahlen seit einigen Tagen wieder an. Sehen wir hier vorübergehende Schwankungen oder einen neuen Aufwärtstrend? Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Uniklinikum in Essen, erklärt im Video-Interview, warum die Zahlen jetzt steigen und was er von den Plänen der Bundesregierung für das weitere Vorgehen in der Pandemie hält.

Die Themen im Überblick:

Steigende Infektionszahlen: vorübergehende Schwankungen oder ein erneuter Aufwärtstrend?

Corona-Lage in den NRW-Krankenhäusern

Basisschutz und Hotspot-Regelungen ab dem 20. März

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 11.3.). Darin geht es diesmal noch um folgende Themen:

PCR-Test: Was verrät der CT-Wert über die Viruslast?

Kann man anhand des CT-Werts ablesen, wie stark die Symptome werden?

