FAQ Coronavirus: Unsere Leser fragen, Experten antworten

Essen. Wie stecke ich mich an? Darf ich noch Geburtstag feiern? Wir haben Leser-Fragen zum Thema Coronavirus gesammelt. Experten geben Antworten.

Liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle beantworten täglich Experten Ihre Fragen zum Coronavirus und seinen Folgen.

Da wir sehr viele Anfragen bekommen haben, bitten wir um etwas Geduld. Die kommenden Fragen und Antworten werden an dieser Stelle laufend ergänzt.

Klicken Sie auf eine Frage, um direkt zur Antwort zu gelangen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten unserer Leser zum Coronavirus

Frage 1: Ich habe nächste Woche Geburtstag. Einerseits heißt es, ich darf Freunde in meine Wohnung einladen. Auf der anderen Seite lese ich, dass Polizei oder Ordnungsämter solche Treffen aufgelöst und Bußgelder verhängt haben. Was ist richtig?



„Sie dürfen Freunde in Ihre Wohnung einladen“, sagt der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempgens und verweist auf § 12 der Corona-Schutzverordnung. Dort werden Zusammenkünfte und Ansammlungen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum verboten. „Die eigene Wohnung zählt aber nicht zum öffentlichen Raum“, ist durch Artikel 13 des Grundgesetzes besonders geschützt. Auch der eigene Garten ist kein öffentlicher Raum, selbst wenn er von außen einsehbar ist.

Auch die NRW-Regierung hat in der vergangenen Woche mitgeteilt, „ein Abendessen mit Freunden oder auch eine Geburtstagsfeier in einem gewöhnlichen Umfang“ in den eigenen vier Wänden seien erlaubt. Kempgens rät dennoch von solchen Feiern ab. „Auch wenn sie nicht verboten sind, sind sie alles andere als sinnvoll.

Frage 2: Kann ich mich durch Lebensmittel anstecken? Was ist etwa, wenn Spucketröpfchen von einem infizierten Bäcker auf das Brot kommen? Oder wenn jemand mit einer Infektion vor mir im Laden die Tomaten angefasst hat?



„Es gibt keine Studie, die Hinweise gibt, dass die Infektion nur über eine Fläche erfolgt sein kann“, sagt die Essener Krankenhaushygienikerin Anne Eva Lauprecht. Zwar sei aus Labor-Studien bekannt, dass die Viren mehrere Tage auf manchen Oberflächen überleben können – allerdings eben nur unter optimalen Laborbedingungen. „Das ist nicht auf das normale Leben übertragbar“, so die Leiterin der Krankenhaushygiene der Evang. Kliniken Essen-Mitte. Auf einem Brot würde das Virus schnell vertrocknen, auch auf dem Gemüse im Supermarkt nicht lange überleben.

„Wer dabei dennoch ein schlechtes Gefühl hat, sollte abgepackte Ware kaufen“, so Lauprecht. Dies habe allerdings maximal eine psychologische Wirkung. Viel wichtiger ist es laut der Expertin, sich während des Einkaufs nicht ins Gesicht zu fassen und gründlich die Hände zu waschen. „Selbst wenn ein Virus länger auf einer Fläche überleben könnte – es müsste ja noch den Schritt von der eigenen Hand in Nase oder Mund schaffen.“

Frage 3: Und wie sieht es aus, wenn ich ein loses Eis kaufe und der Eisverkäufer das Virus in sich trägt?



„Rein theoretisch mögen es Coronaviren kalt und eher feucht“, sagt Anne Eva Lauprecht. Hieraus könnte man ableiten, dass die Erreger auf einem Eis vielleicht besser überleben können. Dennoch hält Lauprecht auch hier das Ansteckungsrisiko für äußerst gering. Auch hier gelte: Für die Übertragung über eine Fläche – also über das Eis oder das Hörnchen – gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege.

