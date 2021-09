Corona in Schulen Freitestung von Schulkindern: So kommen Sie an den PCR-Test

Essen. Schulkinder können durch eine Freitestung die Corona-Quarantäne verkürzen. So kommen Sie an den PCR-Test - Antworten auf die wichtigsten Fragen.

NRW hat eine Lockerung bei der Quarantäne von Schulkindern auf den Weg gebracht: In Zukunft sollen nur noch infizierte Kinder und Jugendliche in Quarantäne geschickt werden. Nur in Ausnahmefällen - also wenn mehr Kinder und Jugendliche infiziert sind - sollen auch die Kontaktpersonen in Quarantäne. (Hier gibt es alle Infos zur neuen Quarantäne-Verordnung von Schulkindern)

Kontaktpersonen können sich dann freitesten. Doch was heißt das eigentlich? Und was müssen Schulkinder und Jugendliche machen, um sich freizutesten?

Was bedeutet eine Freitestung von Schulkindern?

Durch einen negativen PCR-Test können sich Kontaktpersonen nach fünf Tagen freitesten. Dadurch wird die Zeit der Quarantäne verkürzt.

Freitestung von Schulkindern: Was ist ein PCR-Test?

Voraussetzung für eine Freitestung eines Schulkindes nach fünf Tagen ist ein negativer PCR-Test. "Der PCR-Test ist der zuverlässigste Test auf das Coronavirus", heißt es auf der Informationsplattform der Kassenärztlichen Vereinigungen. Dieser komme auch in Frage, wenn "das für Sie zuständige Gesundheitsamt es anordnet, etwa in Schulen oder Pflegeheimen".

Freitestung von Schulkindern: Wer zahlt den PCR-Test?

Wenn die Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet wurde, übernehmen die Krankenkassen die Kosten des Tests.

Freitestung von Schulkindern: Wo kann ich einen PCR-Test machen?

Wer sein Schulkind durch einen PCR-Test freisten lassen möchte, kann sich direkt an den eigenen Haus- oder Kinderarzt wenden. Zudem hilft auch der Patientenservice 116117 bei der Suche weiter. Eine Übersicht über die Teststellen im Bereich Nordrhein gibt es hier.

Was passiert, wenn mein Kind in der Schule bei einem Pool-Test positiv auf Corona getestet wird?

"Personen mit einem positiven Pool-Test sind verpflichtet, sich einer Kontrolltestung mittels individuellem PCR-Test zu unterziehen", heißt es in der Quarantäne-Verordnung des Landes NRW. Bis zum Erhalt des Ergebnisses des Kontrolltests sollen sich die Kinder und Jugendlichen bestmöglich absondern und unmittelbare Kontakte zu anderen vermeiden. "Hygiene und Infektionsschutzmaßnahmen sind strikt einzuhalten", erklärt das Land.

