Die Impfkampagne in NRW schreitet voran: Bis zum 6. Juni bleiben vor allem die Impfzentren an die Impfpriorisierung gebunden, danach soll die Priorisierung auch an Rhein und Ruhr aufgehoben werden. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit. Derzeit laufen in NRW die Impfungen der 3. Prioritätsgruppe. Der Impfstoff von Astrazeneca ist bereits für alle freigegeben.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprach von einem Ende der Impfpriorisierung in NRW, wenn die Betriebsärzte in das Impfgeschehen eingreifen. Das soll zum 7. Juni der Fall sein. Diese Impfungen sollen über Sonderkontingente des Bundes gesteuert werden. "Ich erwarte, dass sich die Impfgeschwindigkeit erhöht", erklärte Laumann.

Er will pro Tag ein Prozent der NRW-Bevölkerung gegen Corona impfen lassen, um so schnell wie möglich allen Impfwilligen in NRW einen Impftermin anbieten zu können. So sollen im Juni die Arztpraxen bis zu 760.000 Impfdosen der Firma Biontech erhalten.

Impfpriorisierung in NRW wird zum 6. Juni aufgehoben

Bereits seit mehreren Wochen steht die Impfpriorisierung zur Diskussion. Ende April, nach dem Impfgipfel zwischen Bund und Ländern, schlug NRW-Ministerpräsident Laschet eine Aufhebung der Impfpriorisierung im Juni vor. „Ich finde, das Datum, das heute festgelegt ist, der Monat Juni, ist sachgerecht. Denn in der dritten Priorisierungsgruppe sind viele Menschen, die in den letzten 15 Monaten hohe Risiken für uns in Kauf genommen haben", erklärte Laschet.

In der dritten Prioritätsgruppe befinden sich unter anderem Verkäuferinnen und Verkäufer sowie auch Busfahrerinnen und Busfahrer. "Die sind jetzt dran mit dem Impfen und ich finde, die sollten auch eine besondere Priorität genießen", sagte Laschet.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte sich nach dem Impfgipfel zwischen Bund und Ländern Ende April für eine Aufhebung der Impfpriorisierung im Juni ausgesprochen. Nun soll die Priorisierung am 7. Juni fallen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Nach Aufhebung der Impfpriorisierung habe man dann die Chance, das Impfen für alle möglich zu machen. In den Impfzentren werde dann jeder und jede einen Termin vereinbaren können, sagte Laschet. Die Impfzentren würden weiter gebraucht, um die großen Mengen Impfstoff spritzen zu können.

Impfpriorisierung in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

