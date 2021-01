Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen wurden rund 81.300 Menschen In NRW geimpft. In der ersten Welle werden Bewohner und Beschäftigte in den stationären Pflegeeinrichtungen geimpft.

Corona in NRW Impfzentren in NRW öffnen ab Februar für über 80-Jährige

Düsseldorf. Die NRW-Impfzentren nehmen Anfang Februar den Betrieb auf. Ab dem 18. Januar bekommen auch rund 90.000 Krankenhaus-Beschäftigte ein Impf-Angebot.

Die Impfzentren in NRW sollen ab Ende Januar, spätestens Abfang Februar, in Betrieb genommen werden, um unter anderem den über 80-Jährigen im Land eine Impfung anzubieten. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montag bei einem Pressestatement in Düsseldorf mit.

Ab der dritten Kalenderwoche sollen alle Menschen über 80 Jahren einen Brief erhalten, mit dem sie über die Hotline 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigungen telefonisch Termine in den Impfzentren vereinbaren können. In NRW leben rund 1,2 Millionen Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Abzüglich der Bewohner in den stationären Pflegeeinrichtungen geht Laumann davon aus, dass es rund eine Millionen Menschen sind, die dann für eine Impfung in Frage kommen. Die Versorgung dieser Gruppe nehme sicherlich den Februar und März in Anspruch, so der Minister weiter.

Krankenhaus-Beschäftigten wird Impfung ab 18. Januar angeboten

Ab dem 18. Januar sollen dann den Beschäftigten in den Krankenhausen, die nah an Covid-Patienten arbeiten, Corona-Schutzimpfungen angeboten werden. Das seien rund 90.000 Beschäftigte. In der zweiten Welle wird dann auch Mitarbeitern in ambulanten Pflegediensten die ein entsprechendes Impfangebot gemacht.

Was die Impf-Bereitschaft der Beschäftigten angeht, sagte Laumann, dass jeder die Entscheidung, ob er sich impfen lasse, für sich selbst treffen müsse. Laumann: "Alles das, was ich weiß, ist, dass dieser Impfstoff verantwortungsvoll ist", sagte Laumann. Eine Zwangsimpfung lehnt der Minister ab.

Beim Start der Corona-Impfungen am Sonntag nach Weihnachten hatte es in den Pflegeheimen viel Skepsis und auch Sorgen über mögliche Impfschäden bei den Beschäftigten gegeben. Viele Pflegekräfte sagten deshalb, sie würden sich nicht impfen lassen.

NRW wird bei Zulassung auch weitere Corona-Impfstoffe einsetzen

Bislang hat NRW 280.000 Impfdosen bekommen. Eine Hälfte davon, wird für die zweite Impfung zurückbehalten. Mit der Zweit-Impfung werde am 18. Januar begonnen. Bis Mitte Februar soll NRW rund 920.000 zusätzliche Dosen erhalten. Damit könnten dann weitere 460.000 Menschen geimpft werden. Derzeit werde nicht mehr bloß mit fünf Dosen pro Ampulle ger echnet, sondern bereits mit 5,5, sagte Laumann.

Bis Montagvormittag wurden rund 81.300 Menschen in NRW geimpft. Bis zum Ende dieser Woche werde alles verimpft, was NRW bislang an Dosen zur Verfügung gestellt bekommen habe.

Die weitere Planung der Corona-Schutzimpfungen in NRW hänge auch von der Freigabe weiterer Impfstoffe ab, die bei einer Zulassung auch in NRW eingesetzt würden. Zu der Diskussion, ob NRW auch eine einmalige Impfung plane, um zügig mehr Menschen immunisieren zu können, sagte Laumann, dass die Zulassung des Impfstoffs dies nicht zulasse. Laumann: "Wir halten uns hier an die Zulassungsbedingungen. (mawo/mit dpa)

