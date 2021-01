Kinderkrankengeld: NRW unterstützt nun auch Selbstständige

Düsseldorf. Nach der Erhöhung der Kinderkrankentage gingen privat Versicherte und Selbstständige zunächst leer aus. Nun will das Land NRW auch ihnen helfen.

NRW will in der Corona-Pandemie auch freiberuflich oder selbstständig arbeitende Eltern betreuungspflichtiger Kinder entlasten. Das Landeskabinett hat ein Hilfsprogramm zur finanziellen Entschädigung privat versicherter Eltern mit Kita- und Schulkindern unter zwölf Jahren beschlossen. Das teilte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag im Familienausschuss des NRW-Landtags mit.

Kinderkrankenschein: Auch Selbstständige können Entschädigung beantragen

Zwar habe der Bund die Kinderkrankentage für gesetzlich versicherte Eltern verdoppelt, die ihre Kinder zuhause betreuen. Bei privat oder freiwillig Versicherten, Selbstständigen oder Freiberuflern sei aber „eine Lücke hinterlassen“ worden, sagte Stamp. Diese will das Land NRW nun mit einem eigenen Hilfsprogramm schließen. Entschädigt werden auch gesetzlich versicherte Eltern, deren Kinder privat krankenversichert seien.

Im aktuellen Corona-Lockdown sind die NRW-Kitas (Symbolbild) im Schnitt zu 37 Prozent ausgelastet, so NRW-Familienminister Stamp am Donnerstag im Landtag.

Demnach werden laut Stamp für all diese Elterngruppen in NRW zehn Krankentage pro Kind und bei Alleinerziehenden 20 Tage angesetzt. Der Tagessatz für die Entschädigung betrage 92 Euro. Anträge können ab Februar bei den Bezirksregierungen gestellt werden. Die Anträge gelten rückwirkend zum 5. Januar.

NRW-Familienminister Stamp verteidigt Kita-Öffnungen im Corona-Lockdown

Stamp hält an der grundsätzlichen Öffnung von Kitas und Kindertagespflege fest. Im Schnitt sind die Kitas in NRW derzeit zu etwa 37 Prozent ausgelastet, mancherorts ist die Inanspruchnahme auch deutlich größer. Der Familienminister forderte die Eltern auf, "Eigenverantwortung und Solidarität" zu üben und immer dann, wenn es möglich sei, Kinder selbst zu betreuen.

Die Landesregierung steht bei der Kinderbetreuung zu den Verabredungen zwischen Bund und Ländern bis zum 14. Februar. (mk/dpa)