NRW führt 250 Euro Bußgeld bei falschen Kontaktangaben ein

Feiern ja, aber kleiner und weniger: Das ist im Kern der Kompromiss, auf den sich Bund und Länder am Dienstag bei einer Videoschalte verständigt haben. Darüber hinaus soll zur Kasse gebeten werden, wer falsche Kontaktdaten angibt, beispielsweise im Restaurant. Nach den Bund-Länder-Gesprächen mit Angela Merkel hatte Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstagabend erste Änderungen der Coronaschutzverordnung für NRW mitgeteilt. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellte am Mittwochvormittag vor, welche Regeln ab 1. Oktober gelten.

Laumann: Falsche Namen in Kontaktlisten kein "Kavaliersdelikt"

Die ab 1. Oktober geltende Corona-Schutzverordnung für NRW soll nicht durch neue Verbote gekennzeichnet sein, so Laumann. Vielmehr sei es an der Zeit, die bestehenden Regeln durch Kontrollen auch entsprechend durchzusetzen und Verstöße zu ahnden. „Wir dürfen die bisherigen Erfolge im Kampf gegen die Pandemie nicht aus Spiel setzen“, hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bereits im Vorfeld angekündigt.

Für falsche Angaben zur Person auf den Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängt das Land NRW deshalb künftig ein Bußgeld von 250 Euro. Zu zahlen ist die Strafe von denjenigen, die die falschen Kontakte auf den Listen zur Corona-Nachverfolgung angeben. „Wenn falsche Namen in die Listen eingetragen werden, ist das kein Kavaliersdelikt”, so Laumann. "Ich will nicht, dass sich die Wirte Personalausweise vorlegen lassen. Es ist schon eine andere Nummer als Maske vergessen, ein falscher Name ist eine Täuschung. Es wird Kontrollen geben." Die Ordnungsämter sollen die Listen stichprobenartig kontrollieren.

Generelle Alkoholverbote kann sich Laumann - wenn überhaupt - nur bei einem „diffusen“ Infektionsgeschehen vorstellen, bei dem man den Hergang nicht nachvollziehen könne. Dann könnte man theoretisch darüber nachdenken, an einzelnen Plätzen oder Straßen an bestimmten Tagen oder Uhrzeiten ein Alkoholverbot zu verhängen. „Wenn sich vier Doppelkopf-Freunde in der Kneipe treffen, warum sollen sie dann kein Bier dazu trinken, wenn der Wirt danach die Gläser bei 60 Grad spült?“, so Laumann. Die Bundesregierung hatte Anfang der Woche den Vorschlag ins Spiel gebracht, Alkoholausschank in besonders betroffenen Regionen unter bestimmten Bedingungen befristet begrenzen lassen.

Weihnachtsmärkte in NRW unter Auflagen erlaubt

Weihnachtsmärkte werden durch die neue Coronaschutz-Verordnung unter Auflagen erlaubt. Voraussetzungen seien unter anderem eine Zugangssteuerung, ein Hygienekonzept und Namenslisten für Stehtische an Glühweinständen. Um das Gedrängel in den Innenstädten während der Adventszeit zu entschärfen, ermöglicht das Land auch die Sonntagsöffnung von Geschäften an den vier Adventsonntagen sowie am 3. Januar. Es handele sich um eine einmalige Maßnahme in der Corona-Pandemie. Das Land wolle damit nicht den Sonntagsschutz aushöhlen, sagte Laumann in Richtung Verdi. Die Gewerkschaft klagt aktuell in vielen Städten gegen die verkaufsoffenen Sonntage.

Eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Büros und Behörden, wie Berlin sie nun einführt, soll es in NRW nicht geben. Laumann sieht aktuell keinen Anlass dafür, dass es in NRW allgemeine Regelungen über alle Behörden und Büros hinweg geben müsste. Corona-Infektionen am Arbeitsplatz machten nur rund sechs Prozent aller Infektionen aus. Ein größeres Risiko stellten derzeit vielmehr Feiern dar.

Fußballspiele werden spätestens einen Tag vorher abgesagt

Die Entscheidung über die Genehmigung von Zuschauern bei Fußballspielen soll künftig spätestens am Tag vorher entsprechend des Infektionsgeschehens fallen. Entscheidend sei zum Beispiel bei einem für Samstags angesetzten Spiel die Kennzahl vom Freitag. Ab dem Wert von 35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen wären Zuschauer damit verboten. Zuletzt waren beim Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen wenige Stunden vor Anpfiff Fans ausgeschlossen worden.

NRW setzt im Herbst auch auf Corona-Schnelltests

Das Land will seine Corona-Teststrategie um Schnelltests erweitern. Laumann setzt sehr stark auf die Tests, die innerhalb von 15 oder 30 Minuten ein Ergebnis bringen. Der NRW-Gesundheitsminister rechnet auch damit, dass die Gesetzlichen Krankenkassen Tests bezahlen werden. Details dazu will Laumann ab 1. November nennen.

Auf diese Corona-Regeln haben sich Bund und Länder geeinigt

Bereits am Mittwochabend hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Ergebnisse der Bund-Länder-Besprechung vorgestellt. Bei der Videokonferenz waren sich alle Länder einig, dass Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen auf maximal 50 Teilnehmer beschränkt werden sollen, wenn in einer kreisfreien Stadt oder einem Landkreis mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gezählt werden sollten. Steigt die Inzidenzzahl auf 50, gilt künftig eine Grenze von 25 Teilnehmern. Menschen, die in der eigenen Wohnung feiern, wird „dringend empfohlen“, die Zahl der Gäste auf 25 oder auf zehn zu begrenzen. Die Maßnahmen würden aber stets lokal begrenzt bleiben, so Laschet. Er versicherte, dass die Polizei in NRW keine privaten Wohnräume kontrollieren werde. „Der private Raum ist ein besonderer Schutzraum. Da ist jeder eigenverantwortlich“, sagte er am Dienstag.

Geplant ist, dass Privatveranstaltungen im öffentlichen Raum zum Beispiel in angemieteten Räumen ab 50 Teilnehmern mit einer Gästeliste und einem Ansprechpartner beim Ordnungsamt angemeldet werden müssen. Es kann nicht sein, dass wir hinter den Listen herlaufen müssen“, hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bereits im Vorfeld der Kabinettssitzung in einem Interview gesagt.

Ihn trieben „Feste in angemieteten Sälen um, bei denen gar kein Wirt im Spiel ist. Wir haben Fälle, in denen wurde extra für ein bestimmtes Fest ein Raum als Veranstaltungsraum ausgewiesen. Da sitzen die Gäste dann nicht wie vorgesehen am Tisch und werden bedient, da haben Sie dann schnell auch mal einen Thekenbetrieb, der nicht vorgesehen ist“, kritisierte Laumann.

In der Pressekonferenz nannte Bundeskanzlerin Merkel zwei „Prioritäten“ in der Pandemiezeit: Die Wirtschaft und Arbeitnehmer müssten geschützt werden, und Kinder müssten weiter in Schulen und Kitas gehen können. Aus Laschets Sicht ist das ein allgemeiner Konsens: „Wir dürfen nicht einen zweiten Lockdown riskieren, der die Schwächsten treffen würde.“.

Familienfeiern in Hamm und Bielefeld entwickeln sich zu Superspreading-Events

Auslöser der nun angekündigten Maßnahmen sind die sprunghaft steigenden Corona-Fallzahlen in ganz Deutschland und Europa, unter anderem aufgrund von größeren Familienfeiern, bei denen die Corona-Regeln nicht ausreichend beachtet wurden. .

In NRW hatten sich zuletzt mehrere Familienfeiern zu Superspreading-Events entwickelt: So haben sich in Folge einer mehrtägigen Großhochzeit in Hamm mindestens 180 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Und auch in Bielefeld führte eine Familienfeier zu steigenden Infektionszahlen: 950 Schüler und Lehrer sind dort aktuell in Quarantäne.

Stand Mittwoch (30. September) gibt es in NRW insgesamt 5607 infizierte Menschen, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Von diesen Erkrankten werden aktuell 368 Menschen in NRW im Krankenhaus, davon 98 auf einer Intensivstation und 61 werden beatmet. Die Sieben-Tage-Indizenz im Land liegt aktuell bei 19,3. "Wir haben heute zwar steigende Infektionszahlen, aber keine großen Veränderungen im ernstzunehmenden Krankenhausbereich", sagt Laumann mit Blick auf die nur gering ausgelastete Bettenkapazität in den Krankenhäusern.