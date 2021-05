Noch ist unklar, ob die STIKO die Corona-Impfung für Kinder empfiehlt. Virologe Dittmer erläutert, was für und was gegen eine Impfung spricht.

Düsseldorf. Die meisten Schulen in NRW kehren am Montag zum Präsenzunterricht zurück. Neu: Sie sollen Bescheinigungen über Coronatests ausstellen.

Nach mehreren Monaten mit Distanzlernen und vereinzeltem Wechselunterricht dürfen Hunderttausende Schülerinnen und Schüler ab Montag (31. Mai) wieder in die Klassenräume zurückkehren: Überall dort, wo die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, gestattet das Land NRW wieder Präsenzunterricht. Bleiben Kreise und Städte unter 100, so könnten die Schüler dort für die verbleibenden fünf Wochen bis zu den Sommerferien wieder in den Schulen unterrichtet werden.

Wo können die Schulen am Montag wieder öffnen?

Voraussetzung für den Präsenzunterricht in NRW ist, dass die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die Sieben-Tage-Inzidenz, mindestens fünf Tage infolge unter dem Wert von 100 liegt. Maßgeblich ist die Inzidenz vor Ort in kreisfreien Städten und Landkreisen. Stand Freitag (28. Mai) war das in 48 der 53 Kommunen in NRW der Fall. Fünf Kommunen lagen am Freitag noch nicht "stabil" mindestens fünf Tage lang unter 100:

Bielefeld

Hagen

Köln

Kreis Mettmann

Remscheid

Sind fünf Tage unter 100 erreicht, greift die Lockerung wie auch in anderen Lebensbereichen – Stichwort Ausgangssperre und Gastro-Öffnungen zum Beispiel – am übernächsten Tag. Die Regel, dass Änderungen im Schulbetrieb immer nur zum Wochenbeginn greifen, sei nun nicht mehr nötig, teilte das Schulministerium mit. Bielefeld, Köln und der Kreis Mettmann liegen am Freitag den vierten Tag infolge mit der Inzidenz unter 100. Bleibt der Wert am Samstag so, könnte auch dort Montag der Präsenzunterricht starten.

Welche Schulformen kehren zum Präsenzunterricht zurück?

Alle, also Grund- und Förderschulen ebenso wie die weiterführenden Schulen und Berufskollegs. Das Schulministerium schränkt ein: Insbesondere in weiterführenden Schulen stünden in den Wochen vor den Sommerferien noch mehrere Prüfungen an, die durch die Hygieneauflagen mit hohem personellen Aufwand verbunden sind. Deshalb "ist es (...) an einzelnen Tagen mit Prüfungsgeschehen vertretbar, dass für bestimmte Klassen und Jahrgangsstufen der Präsenzunterricht nicht in vollem Umfang erteilt wird". Schulleitungen sollten Einschränkungen gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie Eltern transparent darlegen.

Welche Regeln gelten in der Schule?

Die bekannten, strengen Hygieneregeln und Testvorgaben gelten weiter. Das Schulministerium teilt mit:

Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend.

Schülerinnen und Schüler sowie alle an der Schule Beschäftigten müssen sich weiter zweimal pro Woche einem Antigen-Schnelltest unterziehen. In Grundschulen, Förderschulen und einem Teil der Schulen mit Primarstufe werden weiter die Lolli-Tests angewandt.

Gibt es neue Regeln?

Wie Mathias Richter, Staatssekretär im NRW-Schulministerium in seiner Schulmail vom Donnerstag mitteilte, sind die Schulen ab Montag verpflichtet, Schülerinnen und Schülern auf Wunsch eine Bescheinigung über den erfolgten Coronatest auszustellen. Auch dabei sei zwischen den Selbsttests und Lolli-Tests (PCR-Tests) zu unterscheiden:

Beim Coronaselbsttest stehe wenige Minuten nach der Probenentnahme das Testergebnis fest und könne sofort bescheinigt werden. Dafür stehe den Schulen das Muster einer Bescheinigung zur Verfügung. Die Schulen sollen Namen der Schule, Datum und Schulstempel bereits vorab in das Formular eintragen, schlägt das Ministerium vor. "Die Schülerinnen und Schüler setzen ihren Namen, das Datum des Tests und die Zeit selbst ein, so dass die Lehrerin oder der Lehrer nur noch unterschreiben muss."

stehe wenige Minuten nach der Probenentnahme das Testergebnis fest und könne sofort bescheinigt werden. Dafür stehe den Schulen das Muster einer Bescheinigung zur Verfügung. Die Schulen sollen Namen der Schule, Datum und Schulstempel bereits vorab in das Formular eintragen, schlägt das Ministerium vor. "Die Schülerinnen und Schüler setzen ihren Namen, das Datum des Tests und die Zeit selbst ein, so dass die Lehrerin oder der Lehrer nur noch unterschreiben muss." Bei einem PCR-Test – wie den Lolli-Pooltests – stehe das Testergebnis regelmäßig erst am nächsten Tag fest. "Die Bescheinigungen können somit erst dann und mit dem Datum dieses Tages ausgegeben werden", teilt Richter in der Schulmail mit. "Dieser Tag gilt als der Zeitpunkt der Testvornahme." Ansonsten gelte aber dasselbe Verfahren für das Ausstellen der Bescheinigung wie bei den Schnelltests.

Zwei Coronatests pro Woche bleiben an den Schulen in NRW verpflichtend. Neu ab Montag: Schulen müssen Schülerinnen und Schülern auf Wunsch auch Bescheinigungen über die Tests ausstellen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Was sagen Lehrerinnen und Lehrer dazu?

Der Verband "Lehrer NRW", der vor allem Beschäftigte an den Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen vertritt, sieht die Schulen "als Test-Dienstleister instrumentalisiert", dies sei "unverantwortlich". Der Verbandsvorsitzende Sven Christoffer fürchtet einen enormen Verwaltungsaufwand: "Mit dieser Anordnung werden die Schulen in NRW de facto zu Testzentren umfunktioniert, denn laut der Schulmail können die getesteten Personen die Bescheinigungen auch außerhalb der Schule nutzen, ohne gesonderte Termine in Testzentren wahrnehmen zu müssen." Jetzt müsse der Bildungsauftrag der Schulen Priorität haben, so Christoffer. Es sei "ein Schlag ins Gesicht für Schulen und Lehrkräfte", dass eine so weitreichende Regelung "derart kurzfristig und über die Personalräte hinweg durchgedrückt wird".

Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in NRW wünscht sich für die letzten Wochen vor den Sommerferien "ein wenig mehr Ruhe im Schulalltag". Stefan Behlau, VBE-Landesvorsitzender, fordert, dass "sich die Kolleginnen und Kollegen in den verbleibenden Restwochen des Schuljahres einzig und allein auf die wichtige Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern konzentrieren können". Seine Bitte in Richtung Schulministerium: "Keine weiteren Schnellschüsse und voreiligen Entscheidungen und vor allem ausreichend Unterstützung durch Schulträger und Land bei den administrativen Herausforderungen, wie zum Beispiel den Testungen.“ (mit dpa)

