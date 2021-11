Omikron NRW: Sechs Verdachtsfälle - Nachweis ist aufwendig

Omikron in NRW: Die Mutation scheint nun auch in NRW angekommen zu sein. Ein Nachweis der Variante ist aufwendig. (Symboldbild)

Essen. Die Omikron-Variante des Coronavirus scheint in NRW angekommen zu sein. Doch ein Nachweis der Mutation ist schwierig, die Kapazitäten sind knapp.

Die Omikron-Variante des Coronavirus scheint nun auch in NRW angekommen zu sein.

Derzeit gibt es sechs Omikron-Verdachtsfälle in NRW.

Der Nachweis der Omikron-Mutation ist schwierig und dauert mindestens zwei bis drei Tage.

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist auch in NRW auf dem Vormarsch. Es gibt erste Verdachtsfälle in Düsseldorf, Essen und Rees. Doch wann ist ein Verdacht der Mutation bestätigt? Und wie schwierig ist die Bestätigung? Klar ist: Auch immunisierte Personen müssen, bei einem Kontakt mit einer mit der Omikron-Variante infizierten Person, in Quarantäne.

Wie gefährlich die Omikron-Variante ist, "ist noch völlig unklar", erklärt Prof. Dr. Ulf Dittmer, Chefvirologe der Essener Universitätsmedizin. Er selbst überprüft derzeit einen Verdacht der Omikron-Variante in Essen. Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums geht es in Essen um vier Verdachtsfälle. Auch in Rees und in Düsseldorf gibt es je einen Verdachtsfall.

Omikron in NRW: "Wir brauchen mehr Daten"

Mit Blick auf die Genetik habe Omikron das Potenzial, sehr gefährlich zu sein. "Aber es gibt auch Berichte, dass die meisten bisher Erkrankten nur milde Symptome hatten", sagt Dittmer. Klar ist derzeit also nur: "Hier brauchen wir mehr wissenschaftliche Daten."

Um die Omikron-Variante zweifelsfrei nachweisen zu können, ist eine Genomsequenzierung nötig. Die dauere laut Dittmer mindestens zwei bis drei Tage, "in der Regel aber eher eine Woche", erklärt er. Zwar habe nach Aussage des Robert Koch-Institus (RKI) Deutschland gute Test- und Sequenzierkapazitäten, auch im internationalen Vergleich, trotzdem sind die Kapazitäten nicht unendlich. Funktionieren würde die Sequenzierung nur, wenn der Patient eine hohe Viruslast habe. Sonst sei das Ergebnis nicht eindeutig.

Omikron in NRW: Suche nach neuen Varianten ist aufwendig

"Die Suche nach neuen Varianten ist technisch sehr aufwendig und nur von Speziallaboren zu leisten. Hier ist die Kapazität sehr begrenzt", erklärt der Essener Virologe.

Prof. Dr. Ulf Dittmer, Chefvirologe der Essener Universitätsmedizin, überprüft derzeit selbst einen der Omikron-Verdachtsfälle in NRW. Foto: Bernd Thissen/dpa

Einen Verdacht allerdings können Virologen bereits früher äußern. "Wir sequenzieren, nach Vorgaben des RKI, rund zehn Prozent unserer positiven Proben", erklärt Dittmer. Darüber hinaus wird eine weiterführende Genomsequenzierung auch bei Proben durchgeführt, bei denen ein Verdacht auf die Variante vorliegt, wie das Gesundheitsministerium des Landes NRW auf Nachfrage mitteilt.

In der KW 46 wurden laut dem Wochenbericht des Robert Koch Instituts insgesamt rund 11.100 Genomsequenzierungen in Nordrhein-Westfalen vorgenommen. Die Daten setzen sich aus Ergebnissen der zufällig ausgewählten Sequenzierungen und der Sequenzierungen von Verdachtsfällen aufgrund von variantenspezifischer PCR zusammen.

Omikron in NRW: PCR-Kapazitäten sind noch ausreichend

Diese auffälligen Tests lassen sich durch "Schmelzkurven PCRs erkennen", erklärt Dittmer. Ebenfalls ein Vorgang, den nicht viele Labore machen würden. Voraussetzung ist ein positiver PCR-Test, auf den getestete Personen häufiger auch mal länger warten müssen. Allein die Durchführung der PCR dauert laut Ministerium etwa vier bis fünf Stunden.

Omikron-Variante in NRW: Die Corona-Mutation scheint auch in NRW auf dem Vormarsch zu sein. Es gibt erste Verdachtsfälle. Foto: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

Hinzu kommen die Transportzeit ins Labor, die Vorbereitungszeit im Labor und gegebenenfalls eine Wartezeit wegen hohen Probeaufkommens. Meist liegt das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden nach der Probenentnahme vor. Bei starken Überlastungen der Labore kann es auch länger dauern. Insgesamt seien die PCR-Kapazitäten laut Dittmer allerdings noch ausreichend.

