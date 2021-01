Pinkwart nennt Homeoffice-Verordnung ein "Bürokratiemonster"

Düsseldorf. Weniger Regeln, mehr Überzeugungsarbeit. Das fordert der NRW-Wirtschaftsminister nach dem Beschluss des Corona-Gipfels zur Homeoffice-Verordnung.

In der Corona-Pandemie hält es NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart für unnötig, mit einer Verordnung mehr Beschäftigte als bisher zur Arbeit in ihren eigenen vier Wänden zu bewegen. Das Ziel, den Homeoffice-Anteil an der Belegschaft zu erhöhen, sei zwar richtig, der Weg über eine Verordnung sei aber falsch, sagte der FDP-Politiker am Mittwochmorgen in WDR 5.

Die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte Regelung wäre ein „Bürokratiemonster“. „Wir brauchen jetzt keine neuen Regeln, sondern wir brauchen vor allem Überzeugungsarbeit.“

Corona-Gipfel: Arbeitgeber müssen Homeoffice künftig ermöglichen

Seit dem Ausbruch der Pandemie sei in den Firmen in NRW „hervorragend gearbeitet worden - mit Hygienekonzepten und mit geteilten Teams, die wechselnd zu Hause und im Unternehmen arbeiten“, sagte Pinkwart. Das gebühre Anerkennung.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag nach mehrstündigen Verhandlungen darauf geeinigt, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen müssen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Dadurch sollen Kontakte am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit, reduziert werden. Ein entsprechender Verordnungsentwurf von Heil - befristet bis zum 15. März - liegt bereits vor. (dpa)