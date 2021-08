Privatpartys mit Freunden in NRW: Diese Corona-Regeln gelten

Wer in NRW seinen Geburtstag mit Freunden feiern will, muss Corona-Regeln beachten. Kontaktbeschränkungen gibt es keine mehr.

Geburtstage, private Feste, Grillpartys: Viele wollen gemeinsam mit Freunden feiern. Diese Corona-Regeln gelten jetzt in NRW.

Viele Menschen in NRW laden ihre Freunde und die Verwandschaft zu privaten Partys und Feiern ein

Doch wie viele Menschen dürfen sich nach aktuellen Corona-Regeln derzeit zu einer Grill- und Gartenparty in NRW treffen?

Diese Regeln sieht die neue NRW-Coronaschutzverordnung vor

NRW hat eine neue Coronaschutzverordnung: Wer mit Freunden private Feste, zum Beispiel Geburtstage oder Gartenpartys, feiern will, muss einige Regeln beachten.

Grundsätzlich gelten mit der neuen NRW-Coronaschutzverordnung vereinfachte Corona-Regeln. Es gibt seit dem 20. August nur noch eine wichtige Kennziffer: die Sieben-Tage-Inzidenz von 35.

Hat eine Stadt, ein Landkreis oder das gesamte Land NRW an fünf aufeinanderfolgenden Tagen stabil eine Inzidenz von über 35, greifen vor Ort die 3G-Regeln: Nur noch geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen dürfen dann bestimmte Einrichtungen oder Angebote benutzen. Zuvor hatte es in NRW mehrere Inzidenzstufen gegeben.

NRW: AHA-Regeln müssen eingehalten werden

Geimpfte müssen nachweisen können, dass sie geimpft wurden, zum Beispiel mit dem Impfpass - seit der letzten Impfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Genesene benötigen einen Nachweis, dass die Corona-Infektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt.

Doch auch diese Person können sich laut Robert Koch-Institut (RKI) mit Corona infizieren: "Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person trotz vollständiger Impfung PCR-positiv wird, ist niedrig, aber nicht Null."

Zudem müssen in Nordrhein-Westfalen weiterhin die AHA-Regeln eingehalten werden. Dazu gehört beispielsweise die Maskenpflicht an bestimmten Orten.

Diese Regeln gelten für private Partys in NRW:

Bei privaten Zusammenkünften in privaten Räumen müssen Personen keine Masken tragen

in privaten Räumen müssen Personen tragen Nicht immunisierte Personen (weder geimpft noch genesen) müssen bei privaten Feiern mit Tanz einen negativen PCR-Test vorweisen

einen vorweisen Die Veranstalter einer solchen Feier müssen die Tests zu Beginn kontrollieren

Falls die Kontrolle nicht erfolgen kann, müssen die für die Veranstaltung Verantwortlichen in Einladungen und durch Aushänge auf die Erfordernis eines negativen Tests hinweisen. Zudem müssen sie dies nachweislich stichprobenartig überprüfen.

Kontaktbeschränkungen gibt es mit der neuen Coronaschutzverordnung keine mehr

Partys in NRW: Laumann ruft zur Impfung auf

Derzeit sind rund 80 Prozent der über 16-Jährigen in Nordrhein-Westfalen geimpft. Drei Millionen Menschen unter 16 Jahren haben also noch keine Impfung. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann appelliert deshalb an die Bürger, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Es war noch nie so einfach, sich impfen zu lassen, wie jetzt.", so der CDU-Politiker. Mehr zu Laumanns Aussagen lesen Sie hier.

