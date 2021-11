Essen. Österreich gilt als Hochrisikogebiet. Dabei steht die Ski-Saison wenige Tage vor dem Start. Das müssen Skifahrer aus NRW nun beachten.

Der Winter kommt und damit auch die neue Skisaison 2021/22. Auch wenn die Zahl der Mitglieder aus NRW im Westdeutschen Skiverband seit 15 Jahren rückläufig ist (über 53.000), sind noch mehr als 40.000 Menschen im Skiverband organisiert. Und nicht nur die Skigebiete vor der Haustür (Skisaison 2021 Winterberg: Was Urlauber jetzt wissen müssen) sondern auch die in den Alpen planen den Saisonstart. Diese Regeln müssen Urlauber aus NRW bei Ein- und Ausreise nach Österreich beachten.

Während die Wintersaison in Österreich im vergangenen Jahr größtenteils abgesagt wurde - nach Auflagen der Regierung durften Hotels und Innengastronomie nicht öffnen - hoffen die Skigebiete nun wieder auf eine Vielzahl an Touristen, darunter auch viele aus Nordrhein-Westfalen.

Risikogebiet Österreich: Ischgl plant Saisonstart Ende November

Ischgl - zu Beginn der Corona-Pandemie in Europa ein Hotspot - plant den Saisonstart zum 25. November. Die Corona-Regeln werden noch einmal angezogen, es gilt die 2G-Regel. "Überall dort, wo bislang 3-G galt, haben nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt. Dies gilt ab dem 16. Lebensjahr", heißt es auf der Homepage. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Kabinenbahnen gibt es nicht. Ein Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske wird aber von den Betreibern empfohlen. Grundsätzlich gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens in Österreich die 2G-Regel.

In der Zillertal-Arena startet die Wintersaison ein paar Tage später: Ab dem 4. Dezember transportieren hier die ersten Lifte Skifahrer auf die Gipfel.

Risikogebiet Österreich: Corona-Fallzahlen steigen weiter an

Dabei steigen auch gerade in Österreich die Corona-Fallzahlen weiter an. So gilt das Land nach Angaben des Robert Koch-Institut ab Sonntag (14. November) wieder als Hochrisikogebiet. Ab Montag gilt in Österreich für ungeimpfte Personen ein Lockdown.

Sowohl Ischgl als auch das Zillertal liegen im Bundesland Tirol. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 787 (Stand 13. November). Damit liegt Tirol knapp unter der Landesinzidenz: Die liegt derzeit bei 815. Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt bei 162,6 und in Deutschland bei 289.

Die Saison 2020/21 in vielen Skigebieten in Österreich viel aus, die Tische blieben leer. Nun hoffen sie wieder auf zahlreiche Touristen, darunter auch viele aus NRW Foto: dpa

Welche Regeln müssen Skifahrer aus NRW bei der Einreise nach Österreich beachten?

Für Personen aus Deutschland ist derzeit eine Einreise nach Österreich ohne Quarantäne möglich. Es gelten die 3G-Regeln:

Getestet : Der PCR-Test darf dabei nicht älter als 72 Stunden sein, ein Antigen-Schnelltest nicht älter als 48 Stunden.

: Der PCR-Test darf dabei nicht älter als 72 Stunden sein, ein Antigen-Schnelltest nicht älter als 48 Stunden. Geimpft : Die Impfung gilt für einen Zeitraum von 360 Tagen ab dem Zeitpunkt der Zweitimpfung oder einer weiteren Impfung. Weitere Informationen zu den Impfstoffen und Zeiträumen gibt es hier.

: Die Impfung gilt für einen Zeitraum von 360 Tagen ab dem Zeitpunkt der Zweitimpfung oder einer weiteren Impfung. Weitere Informationen zu den Impfstoffen und Zeiträumen gibt es hier. Genesen: Der Genesenen-Nachweis gilt 180 Tage nach einer überstandenen Infektion mit Corona. Ein Antikörper-Nachweis ist 90 Tage lang gültig.

Was müssen Skifahrerinnen und Skifahrer auf der Wiedereinreise nach NRW beachten?

Bei einer Einreise aus dem Hochrisikogebiet Österreich nach Deutschland und NRW sind die Personen verpflichtet, sich auf www.einreiseanmeldung.de zu registrieren. Es gilt grundsätzlich eine Quarantäne-Pflicht.

Lesen Sie hier: Müssen geimpfte Kontaktpersonen in NRW noch in Corona-Quarantäne?

Allerdings: Wer einen gültigen Impf- oder Genesenen-Ausweis nachweisen kann, muss nicht in Quarantäne. Alle anderen können sich nach fünf Tagen durch einen negativen Test freitesten. Für Personen unter zwölf endet die Quarantäne automatisch ab dem fünften Tag.

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW