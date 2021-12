Essen. Laut RKI gilt Österreich derzeit als Corona-Hochrisikogebiet. Trotzdem ist die Ski-Saison angelaufen. Das müssen Urlauber aus NRW jetzt beachten:

Die Skisaison in Österreich ist seit Mitte Dezember auch für Touristen aus NRW eröffnet, Hotels und Gastronomie dürfen nach dem Lockdown wieder öffnen.

Skiurlauber aus NRW müssen aber vor allem bei der Einreise nach Österreich strenge Regeln beachten.

Wir haben die wichtigsten Regeln für einen Skirulaub in Österreich gesammelt.

Die Skisaison 2021/22 ist in Österreich gestartet, wenn auch mit Verspätung. Auch wenn die Zahl der Mitglieder aus NRW im Westdeutschen Skiverband seit 15 Jahren rückläufig ist (über 53.000), sind noch mehr als 40.000 Menschen im Skiverband organisiert. Und nicht nur die Skigebiete vor der Haustür (Skisaison 2021 Winterberg: Was Urlauber jetzt wissen müssen) sondern auch die in den Alpen planen den Saisonstart.

Skiurlaub Österreich: Ischgl startet in die Skisaison

Während die Wintersaison in Österreich im vergangenen Jahr größtenteils abgesagt wurde - nach Auflagen der Regierung durften Hotels und Innengastronomie nicht öffnen - hoffen die Skigebiete nun wieder auf eine Vielzahl an Touristen, darunter auch viele aus Nordrhein-Westfalen.

Seit dem 3. Dezember, gut eine Woche nach dem geplanten Saisonstart, hat der Wintersport-Ort Ischgl seine Skipisten wieder geöffnet. Seit dem 13. Dezember dürfen auch Hotels und Gastronomiebetriebe nach dem landesweiten Lockdown wieder öffnen. Für die Gastronomie, Hotellerie, den Einzelhandel und auch Seilbahnen gilt zudem die 2G-Regelung und eine FFP2-Maskenpflicht. Die Gastronomie muss außerdem zur Sperrstunde um 22 Uhr schließen.

Skiurlaub Österreich: 2G mit FFP2-Maskenpflicht

Zu den Bedingungen für Skitouristen schreibt der Tourismusverband auf seiner Seite: "Ihr Ticket ermöglicht nur dann Zutritt ins Skigebiet, wenn ein entsprechender 2G-Status nachgewiesen wird. In Österreich ist zudem eine FFP2-Maske in den Kabinenbahnen sowie in Sesselbahnen mit Abdeckhaube verpflichtend vorgeschrieben. Die Maskenpflicht gilt auch in überdachten Anstehbereichen."

An der Talstation der Silvretta-Bahn wird auf 2G Bedingungen hingewiesen. Am 03.12. eröffnet Ischgl, während des Lockdowns in Österreich, die Skisaison unter 2G-Bedingungen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit Blick auf die sich immer weiter ausbreitende Omikron-Variante hat Österreich die Einreiseregeln noch einmal verschärft: So reicht eine doppelte Impfung nicht mehr aus. Menschen ohne den Nachweis einer Booster-Impfung benötigen einen negativen PCR-Test. Dieser darf maximal 72 Stunden alt sein. Ansonsten gilt die Quarantäne-Regel.

Welche Regeln müssen bei der Einreise nach Österreich beachtet werden?

Für Personen aus Deutschland ist eine Einreise nach Österreich weiterhin möglich. "Grundsätzlich gilt für die Einreise nach Österreich 2-G+", erklärt das Sozialministerium. Diese Regeln gelten:

Geimpft: Doppelt geimpfte Personen müssen neben dem Impfausweis einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) vorweisen. Personen mit einer Booster-Impfung sind von dieser Pflicht befreit. Liegt das Testergebnis bei Einreise noch nicht vor, muss sich die Person in Quarantäne begeben.

Doppelt geimpfte Personen müssen neben dem Impfausweis einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) vorweisen. Personen mit einer Booster-Impfung sind von dieser Pflicht befreit. Liegt das Testergebnis bei Einreise noch nicht vor, muss sich die Person in Quarantäne begeben. Genesen : Der Genesenen-Nachweis gilt 180 Tage nach einer überstandenen Infektion mit Corona. Ein Antikörper-Nachweis ist 90 Tage lang gültig.

: Der Genesenen-Nachweis gilt 180 Tage nach einer überstandenen Infektion mit Corona. Ein Antikörper-Nachweis ist 90 Tage lang gültig. Schwangere und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, sind von diesen Regelungen ausgenommen. Der Grund für die Ausnahme muss durch ein Attest nachgewiesen werden. Sonderregeln gibt es außerdem für Kinder und Jugendliche. Für Pendlerinnen und Pendler bleibe es bei der gewohnten 3G-Regel. Die Durchreise durch Österreich ist von den Regelungen nicht betroffen.

und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, sind von diesen Regelungen ausgenommen. Der Grund für die muss durch ein nachgewiesen werden. Sonderregeln gibt es außerdem für Kinder und Jugendliche. Für Pendlerinnen und Pendler bleibe es bei der gewohnten 3G-Regel. Die Durchreise durch Österreich ist von den Regelungen nicht betroffen. Weitere Infos zu den EInreise-Regelungen finden sie hier.

Wiedereinreise nach NRW: Was müssen Österreich-Urlauber beachten?

Bei einer Einreise aus dem Hochrisikogebiet Österreich nach Deutschland und NRW sind die Personen verpflichtet, sich auf www.einreiseanmeldung.de zu registrieren. Das ist maximal drei Tage vor der Rückreise möglich.

Reiserückkehrer müssen außerdem einen aktuellen Corona-Test (Antigen oder PCR) oder den Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung vorlegen.

Ungeimpfte müssen nach der Einreise (trotz Test) in Quarantäne. Diese kann frühestens nach fünf Tagen mittels eines weiteren negativen Corona-Tests beendet werden. Kinder unter zwölf Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen.

