Sollte der Lockdown verlängert werden? Stimmen Sie ab

Düsseldorf. Bis zum 10. Januar gilt der Lockdown – mindestens. Die Hoffnung auf Lockerungen schwindet. Wir wollen Ihre Meinung wissen: Stimmen Sie hier ab!

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rechnet mit einer Verlängerung des Lockdowns. "Die Erwartung, dass nächste Woche alles zu Ende ist mit dem Lockdown, die muss man – glaube ich – den Menschen nehmen. Wir werden noch eine längere Zeit durchhalten müssen", sagte Laschet am Mittwoch in Düsseldorf.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn sagte am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen", bei der Eindämmung der Pandemie sei Deutschland "bei weitem noch nicht da, wo wir hin müssen". Deshalb werde es nach dem 10. Januar "ohne Zweifel Maßnahmen geben". In welchem Umfang, müssten Bund und Länder noch entscheiden. Wir möchten Ihre Meinung wissen, liebe Leserinnen und Leser. Halten Sie eine Verlängerung des harten Lockdowns über den 10. Januar hinaus für sinnvoll?

Lockdown verlängern? – Stimmen Sie hier ab

Bund und Länder tagen am Dienstag, 5. Januar, wieder

Der verschärfte Lockdown mit strengen Kontaktbeschränkungen, der Schließung der meisten Geschäfte, Schulen und Kitas sowie der schon länger geltenden Schließung von Restaurants, Theatern, Museen und anderen Freizeiteinrichtungen gilt zunächst bis zum 10. Januar. Am 5. Januar wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten beraten, wie es anschließend weiter geht.

Das RKI meldete am Mittwochmorgen nicht deutlich weniger Neuinfektionen als vor einer Woche. 22.459 Neuinfektionen wurden registriert, am vergangenen Mittwoch (23.12.) waren es 24.740 Neuinfektionen. In der Weihnachtswoche ist die Zahl der Labortests auf das Coronavirus in Deutschland nach Verbandsdaten eingebrochen. In der Woche vom 21. bis 27. Dezember seien rund ein Drittel weniger PCR-Tests durchgeführt worden, hatte der Verein Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag mitgeteilt. (dpa)