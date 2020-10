Das Oberverwaltungsgericht Münster wird sich in den nächsten Tagen mit der Abschaffung der landesweiten Sperrstunde befassen. Ein Sprecher bestätigte am Dienstag den Eingang von zwei Eilanträgen, die beide eine Anpassung des Paragrafen 15a der Coronaschutzverordnung in NRW fordern.

In diesem wird unter anderem die Sperrstunde und das Alkoholverkaufsverbot in der Zeit von 23 bis 6 Uhr geregelt: Die härteren Regeln gelten ab sofort in Risikostädten mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Wirt aus Bochum und Gastronomen aus Köln und Bonn reichen Eilanträge ein

Hinter den Eilanträgen steckt nach Angaben des Sprechers ein Wirt aus Bochum sowie ein Zusammenschluss von 18 Gastronomen aus Köln, Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Der vom Branchenverband Dehoga und dem Düsseldorfer Bar-Besitzer Walid El Sheikh angekündigte Eilantrag liege hingegn noch nicht vor.

El Sheikh hatte vergangene Woche bereits einen Eilantrag gegen die Düsseldorfer Sperrstunde vor dem dortigen Verwaltungsgericht eingereicht. Dort werde man „99,9 Prozent“ gar nicht mehr über diesen Antrag entscheiden, so ein Gerichtssprecher.

Für Gastronom aus Düsseldorf ist Sperrstunde unverhältnismäßig

Schließlich gebe es jetzt die NRW-weite Regelung, die die Düsseldorfer Sperrstunde - die noch bei 1 Uhr lag - obsolet gemacht habe. Statt der städtischen Verfügung nimmt El Sheikh jetzt die Coronaschutz-Verordnung des Landes ins Visier.

Für den Gastronomen ist die Sperrstunde unverhältnismäßig. Ob sich Menschen wirklich in Bars anstecken könnnten, die unter Coronaschutz-Bedingungen betrieben werden, ist für den Gastronomen wie auch die Dehoga fraglich. Gleichzeitig macht El Sheikh nach eignen Angaben einen guten Teil seines Umsatzes nach 23 Uhr.

In Berlin hatten ähnliche Eilanträge bereits Erfolg: Dort wurde die Sperrstunde in der vergangenen Woche gekippt.