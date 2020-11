Stimmen Sie ab: Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen?

Essen. Die Hoffnung auf einen Coronavirus-Impfstoff ist groß. Aber wie steht es um Ihre persönliche Impf-Bereitschaft? Stimmen Sie ab.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie wachsen die Hoffnungen auf einen Impfstoff: Nachdem die Pharmafirmen Biontech und Pfizer am Montag bekanntgeben haben, dass ihr Corona-Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete, hat die EU-Kommission am Dienstag einen ersten Liefervertrag ausgehandelt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwartet einen zügigen Zulassungsprozess und sieht eine "sehr hohe Wahrscheinlichkeit", dass es im ersten Quartal 2021 einen ersten Impfstoff gebe. "Das ist Licht am Ende des Tunnels."

Umfrage: Werden Sie sich impfen lassen?

Wie aber stehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, zur Corona-Impfung? Warten Sie sehnsüchtig auf den Impfstoff und wollen Sie sich impfen lassen? Stimmen Sie hier ab:

Sie sehen keine Umfrage? Dann klicken Sie hier.

Spahn kündigt Informationskampagne zur Corona-Impfung an

Gesundheitsminister Spahn kündigte eine große Informationskampagne zur Corona-Impfung an. Es werde dabei auch erneut erklärt werden müssen, "warum wir priorisieren und wer zuerst geimpft wird".

Zuerst sollen Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen, Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher geimpft werden, wie der Deutsche Ethikrat, die Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen hatten. Informiert werden solle auch zur Technologie und möglichen Risiken und Nebenwirkungen.