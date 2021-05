Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte bereits am vergangenen Mittwoch im Landtag berichtet, dass inzwischen vor allem jüngere Menschen von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen seien.

Pandemie in NRW

Pandemie in NRW Trauriger Rekord: 861 Menschen Corona-Patienten mit Beatmung

Düsseldorf/Essen. Noch nie während der Corona-Pandemie wurden so viele Covid-19-Intensivpatienten beatmet. NRW-Ministerpräsident Laschet: "trauriger Rekord".

Die Zahl der zu beatmenden Corona-Patienten auf den Intensivstationen hat in Nordrhein-Westfalen einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministerium sind mit Meldestand von Montag landesweit insgesamt 861 Patienten auf den Intensivstationen mit Beatmungstechnik behandelt worden. Das ist demnach der bislang höchste Stand in der Corona-Pandemie in NRW.

Immer mehr Jüngere mit schwerem Krankheitsverlauf betroffen

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte bereits am vergangenen Mittwoch im Landtag berichtet, dass inzwischen vor allem jüngere Menschen von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen seien, die lange betreut werden müssten. „Insofern haben wir auch einen traurigen Rekord an Intensivpatienten mit Beatmung“, sagte Laschet. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Coronavirus